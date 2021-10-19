Дмитрий Тарасов решил приостановить игровую карьеру

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов сообщил, что приостанавливает игровую карьеру.
Настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждём появления на свет моего четвёртого ребёнка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать, взять паузу.
Тарасов уже давно сдулся, еще и травмы мешают. Заканчивал бы с футболом и уделил время семье.
Ну а в случае чего можно и экспертом на Матч ТВ подзаработать ))
Тарасов уже давно сдулся, еще и травмы мешают. Заканчивал бы с футболом и уделил время семье.
Ну а в случае чего можно и экспертом на Матч ТВ подзаработать ))
1.Его футбольная карьера ещё где-то продолжалась.
2.Он взял тридцатилетний перерыв.
1.Его футбольная карьера ещё где-то продолжалась.
2.Он взял тридцатилетний перерыв.