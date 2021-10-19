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Дмитрий Тарасов решил приостановить игровую карьеру

вчера, 15:36

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов сообщил, что приостанавливает игровую карьеру.

Настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждём появления на свет моего четвёртого ребёнка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать, взять паузу.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 18:52
Плодовитый
протон
протон
вчера в 18:51
Будущий беременный малыш на подходе. Тут не до футбола!
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:46
Пора Дима....пора...
particular
particular
вчера в 18:16
Карьера уже давно остановилась сама по себе :))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:13
С карьерой надо было заканчивать ещё лет 5 назад!
makkie
makkie
вчера в 16:59
Да уж заканчивать пора, а не приостанавливать.
Тарасов уже давно сдулся, еще и травмы мешают. Заканчивал бы с футболом и уделил время семье.
Ну а в случае чего можно и экспертом на Матч ТВ подзаработать ))
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:50
Заканчивай уже! Ты давно никому не нужен из клубов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:42
Лет пять назад это еще надо было сделать, а сейчас это новости низших футбольных дивизионов.
karnager
karnager
вчера в 16:41
Дима Тарасов ударился головой и в падении его телефон написал эту новость. Завтра ждите опровержений
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 16:35
простой такой )))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:32
СПасибо,что проинформировал нас о том,что :
1.Его футбольная карьера ещё где-то продолжалась.
2.Он взял тридцатилетний перерыв.
shur
shur
вчера в 16:31
...бек вокал к Бузовой, удачи!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:23
Ну решил, так решил...
Серж 129
Серж 129
вчера в 16:14
всем как то пох на эту информацию в прочем как и на самого Тарасова, пусть идет гайки крутить в автосервис к дяде Васи
ДСА
ДСА
вчера в 16:12
Чем же он зарабатывать будет?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:06
Да и хрен с ним
memphis
memphis
вчера в 15:59
Будет как бывшая петь
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:59
Думается Велес без него как ни будь проживёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:56
Мог бы уже и закончить...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:42
Очень даже правильное решение. Удачи тебе Димон !
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 15:41, ред.
Аллилуйя! Хвала небесам и малышу!
beefs
beefs
вчера в 15:40
решил стать домохозяином, ну что же все профессии важны и эта тоже, удачи...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:38
Я думаю, что совсем закончит.
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