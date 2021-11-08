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Голкипер «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении карьеры

вчера, 10:21

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в своём инстаграме объявил о завершении карьеры.

Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инстаграме, когда я закончу профессиональную карьеру!

С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!

Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь.

31 октября пресс-служба «Спартака» объявила, что Ребров будет техническим координатором клуба.

Ребров играл за «Спартак» с 2011 года. До этого он выступал за «Динамо», «Сатурн», «Авангард», «Томь» и «Шинник».

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 17:57
Зря, мог бы помог команде, когда она на таком большом подъеме.
vyishenka
vyishenka
вчера в 17:08
Зацелованные ворота будут по нему тосковать.
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:54
Селихов будет Буфоном для Спартака. Максименко тоже может закончить карьеру
tims
tims
вчера в 16:28, ред.
В клубах первой пятерки РПЛ, да и в некоторых европейских, вздохнули с облегчением. Последние насколько лет им приходилось в страхе ожидать возвращения Реброва. С ним "Спартак" стал бы непобедимым... А вот работники стадионов, наоборот, горюют. Теперь им придётся мыть после матчей штанги ворот: при Реброве они и без мытья блестели от его регулярного их облизывания... Но унывать не стОит. Эстафетную штангу из ослабевших уст Реброва уже подхватил не менее опытный перспективный Максименко...
санек002
санек002 ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 16:17
точно!а артему удачи!
Бет Террор
Бет Террор
вчера в 16:09
Очень лояльные оказывается фаны у Спартака!благодарят,удачи желают... ВСЕ,кто остался или пришел после чемпионского сезона нагло качали из клуба бабки позоря его своей "игрой" без желания! наконец то-вот и всё,что здесь напрашивается.чего не чувствовать себя "спокойным и уверенным",если играл отстойно,а тебе ещё и место в структуре!по прежнему:делать ничего не будет,а бабло сосать продолжит!
протон
протон
вчера в 15:55
Успехов Артёму на новой должности!
Doping87
Doping87
вчера в 15:34
-1 лавочник миллионер.
Oliver S
Oliver S
вчера в 13:47
Спасибо Артёму за игру, удачи на новой должности.
P.S. всем, кто пишет про штанги, желаю быстрее закончить детский сад и переходить на новый уровень юмора
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:43
Он уже давно ее завершил. Сколько он играл в Спартаке за последние годы? Может только пару матчей выходил в сезоне.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:27
Спасибо за всё и удачи
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:47
Удачи и успехов в постигровой жизни!
ЧиП
ЧиП
вчера в 12:30
Преданный клубу человек. Легендой не будет, но почет и уважение заслужил 💯%.
Спасибо Артём за всё!🤝
Я так понимаю не прощаемся?! 👍
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:29
Надоело сидеть на лавке.
Брулин
Брулин
вчера в 11:48
Ещенко приостановил карьеру и стал заместителем технического координатора
makkie
makkie
вчера в 11:34
Ожидаемо!
Реброву спасибо за самоотдачу и успехов на новом поприще в Спартаке.
Был основным вратарём в чемпионский сезон, кстати.
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 11:31
Отмучился. Теперь ждём объявления от Ещенко
David Young
David Young ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 11:30
.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:29
Штанги могут спать спокойно. Харасмент остался в прошлом.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:26
Давно бы так.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:24
Значит понял что пора! Удачи!
4RT
4RT
вчера в 11:07
Это уже было всем понятно,когда "должность" получал. Конечно ты чувствуешь себя "спокойным и у веренным" имея денежную работу 😁
ОПС
ОПС
вчера в 11:06
До свиданья!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:01
Дополню....

Только зачем то скрывалось. Да?
ДСА
ДСА
вчера в 10:45
Третьим вратарем на всякий случай, вполне мог бы быть.
112910415
112910415
вчера в 10:45
работы на его век хватит !
спасибо за труд, голкипер !
Cat01
Cat01
вчера в 10:43
Желаем удачи на новой работе
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:38
Семья увидела его вчера на большом экране в новом качестве и всем понравилось...
МапС
МапС
вчера в 10:37
Удачи, Ёжик! Хороший след оставил в Спартаке!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:28
Бедные штанги на Открывашке, остались не обласканные...
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