Голкипер «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении карьеры

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в своём инстаграме объявил о завершении карьеры.
Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инстаграме, когда я закончу профессиональную карьеру!
С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!
Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь.
31 октября пресс-служба «Спартака» объявила, что Ребров будет техническим координатором клуба.
Ребров играл за «Спартак» с 2011 года. До этого он выступал за «Динамо», «Сатурн», «Авангард», «Томь» и «Шинник».