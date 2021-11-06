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Ребров хочет получить вратарскую лицензию

вчера, 22:05

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью клубной пресс-службе рассказал, что планирует получить вратарскую лицензию.

Сейчас мне ближе работа менеджера. Когда будет четкое понимание моего функционала и все встанет на свои места, параллельно хочу получить вратарскую лицензию.

Я бы хотел выстроить в «Спартаке» целую систему подготовки вратарей. В ней академия, дубль, «Спартак-2» и основной состав были бы связаны между собой.

В конце октября 37-летний Ребров решил приостановить игровую карьеру и занял должность технического координатора «Спартака».

Ребров перешел в «Спартак» в 2011 году. Он сыграл за клуб 131 матч и пропустил 151 гол.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
сегодня в 11:53
Вот бедняга, приткнуться некуда - пятое колесо в телеге
112910415
112910415
сегодня в 09:19
дело хорошее
ОПС
ОПС
сегодня в 02:33
Это его право.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:09
Хочет? - получит!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:05
Тёма ! Удачи тебе ! Лицензия лицензией ,но штанги целовать не забывай ! )))
ABir
ABir
вчера в 22:47
Как же там раньше-то без этой системы жили?
ABir
ABir
вчера в 22:46
Можно подумать, что до Реброва в Спартаке не было системы подготовки вратарей и взаимодействия в структурах их подготовки
makkie
makkie
вчера в 22:34
Затея хорошая, но справится ли с ней Ребров?
Кстати, на Спортсе у него свой Блог есть, где он пишет заметки о жизни команды. Интересно читать, узнаешь внутреннюю кухню Спартака.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:16
Если хочет, то получит...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:14
Пора уже начинать работать. Удачи.
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