Ребров хочет получить вратарскую лицензию

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью клубной пресс-службе рассказал, что планирует получить вратарскую лицензию.
Сейчас мне ближе работа менеджера. Когда будет четкое понимание моего функционала и все встанет на свои места, параллельно хочу получить вратарскую лицензию.
Я бы хотел выстроить в «Спартаке» целую систему подготовки вратарей. В ней академия, дубль, «Спартак-2» и основной состав были бы связаны между собой.
В конце октября 37-летний Ребров решил приостановить игровую карьеру и занял должность технического координатора «Спартака».
Ребров перешел в «Спартак» в 2011 году. Он сыграл за клуб 131 матч и пропустил 151 гол.
Кстати, на Спортсе у него свой Блог есть, где он пишет заметки о жизни команды. Интересно читать, узнаешь внутреннюю кухню Спартака.
Кстати, на Спортсе у него свой Блог есть, где он пишет заметки о жизни команды. Интересно читать, узнаешь внутреннюю кухню Спартака.