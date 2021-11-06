Ребров хочет получить вратарскую лицензию

Технический координатор «Спартака» в интервью клубной пресс-службе рассказал, что планирует получить вратарскую лицензию.

Сейчас мне ближе работа менеджера. Когда будет четкое понимание моего функционала и все встанет на свои места, параллельно хочу получить вратарскую лицензию.

Я бы хотел выстроить в «Спартаке» целую систему подготовки вратарей. В ней академия, дубль, «Спартак-2» и основной состав были бы связаны между собой.