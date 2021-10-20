33-летний Игуаин может завершить карьеру

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вчера, 15:31

Нападающий «Интер Майми» может повесить бутсы на гвоздь.

Аргентинец уже некоторое время раздумывает над завершением карьеры. Контракт Игуаина с «Интер Майами» рассчитан до 2023 года, однако форвард планирует уйти из футбола в ноябре этого года.