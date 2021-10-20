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33-летний Игуаин может завершить карьеру

вчера, 15:31

Нападающий «Интер Майми» Гонсало Игуаин может повесить бутсы на гвоздь.

Аргентинец уже некоторое время раздумывает над завершением карьеры. Контракт Игуаина с «Интер Майами» рассчитан до 2023 года, однако форвард планирует уйти из футбола в ноябре этого года.

В нынешнем сезоне МЛС Игуаин провёл 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:38, ред.
Устал бороться с излишней массой тела?
Johnes
Johnes
вчера в 21:47
Я думал ему лет 40!
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:21
Можно ещё поиграть конечно ,рановато задумался Игу..
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 21:16
Перегорел Гонсало, давненько уже, пусть отдыхает.
zim289
zim289
вчера в 20:02
По меркам Ибры, лет 8 лет еще можно играть😁
Mekail
Mekail
вчера в 17:53
Ну рано он задумал вешать бутсы на гвоздь...
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 16:53
В МЛС еще может попылить
1bear
1bear
вчера в 16:52
перестал следить за МЛС и даже не знал,что Игуаин ещё играет
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:48
Профессиональный спорт ,это огромнейшая нагрузка на организм,за то время когда играют в футбол,"ресурс "организма изнашивается почти в два раза быстрее,чем обычного человека!!! Может уже ,этот износ подошел??!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:40
Это уж он пусть сам решает. Может устал от футбола???
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:13
похоже на старость уже заработал и в серьезном футболе выкладываться не хочет.
shur
shur
вчера в 16:06
...нападающий на любителя, безусловно сильнее Смолова, но не айс!!!
Смело вешай , дорогу молодым....!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:04
Бутсы на гвоздь.
Ну пусть гвоздик сначала приготовит, а повесить бутсы дело нехитрое,)))
David Young
David Young
вчера в 16:03
Думаю что можно с этим подождать пока. Но дело его в любом случае. Карьеру Гонсало легко можно назвать славной. Вряд ли он относится к числу величайших футболистов в истории, но звездой и топовым футболистов по мировым меркам он в отдельные периоды был.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:39
Да и черт с ним
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:33
рановато,еще можно поиграть.
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