33-летний Игуаин может завершить карьеру

Нападающий «Интер Майми» Гонсало Игуаин может повесить бутсы на гвоздь.
Аргентинец уже некоторое время раздумывает над завершением карьеры. Контракт Игуаина с «Интер Майами» рассчитан до 2023 года, однако форвард планирует уйти из футбола в ноябре этого года.
В нынешнем сезоне МЛС Игуаин провёл 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Смело вешай , дорогу молодым....!
Смело вешай , дорогу молодым....!
Ну пусть гвоздик сначала приготовит, а повесить бутсы дело нехитрое,)))
Ну пусть гвоздик сначала приготовит, а повесить бутсы дело нехитрое,)))