Хави вызвал 17-летнего нападающего на свою первую игру у руля «Барселоны»

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вчера, 15:56

«Барселона» опубликовала заявку на игру 14-го тура Примеры против «Эспаньола».

Главный тренер каталонцев Хави, для которого эта встреча станет дебютной у руля команды, включил в список 17-летнего нападающего .

Также в состав вошли , , и , которые восстановились от травм.

Дерби «Барселона» — «Эспаньол» состоится сегодня на «Камп Ноу» в 23:00 (мск).