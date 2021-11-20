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Хави вызвал 17-летнего нападающего на свою первую игру у руля «Барселоны»

вчера, 15:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Барселона» опубликовала заявку на игру 14-го тура Примеры против «Эспаньола».

Главный тренер каталонцев Хави, для которого эта встреча станет дебютной у руля команды, включил в список 17-летнего нападающего Илиаса Ахомача.

Также в состав вошли Жерар Пике, Серхи Роберто, Эрик Гарсия и Николас Гонсалес, которые восстановились от травм.

Дерби «Барселона» — «Эспаньол» состоится сегодня на «Камп Ноу» в 23:00 (мск).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:50
тренеру и карты в руки !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:03
Каталонцы всегда славились своей школой. Сейчас самое время вспомнить.
ДСА
ДСА
вчера в 17:29
Похоже сегодня Хави обделается.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:02
С какой целью поставил только тренер знает.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:49
Вызвал , значит парень созрел.
beefs
beefs
вчера в 16:40
на то он и главный...
saint1978
saint1978
вчера в 16:32
Хави лутший знает молодчик.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:27
Сразу хочет показать кто в доме хозяин...
протон
протон
вчера в 16:25
Да, хороший был состав в "Барселоне": Гави, Иньезда, Меззи...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:17
Это чтобы запомнили бесцветный дебют.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:12
Удачи и победы... Эспаньолу!!!)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:01
Удачи в первой игре!!!
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