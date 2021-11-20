Хави вызвал 17-летнего нападающего на свою первую игру у руля «Барселоны»

«Барселона» опубликовала заявку на игру 14-го тура Примеры против «Эспаньола».
Главный тренер каталонцев Хави, для которого эта встреча станет дебютной у руля команды, включил в список 17-летнего нападающего Илиаса Ахомача.
Также в состав вошли Жерар Пике, Серхи Роберто, Эрик Гарсия и Николас Гонсалес, которые восстановились от травм.
🚨 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 🚨#BarçaEspanyol pic.twitter.com/J8SZwZb61G— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 20, 2021
Дерби «Барселона» — «Эспаньол» состоится сегодня на «Камп Ноу» в 23:00 (мск).