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Холанд мог играть за Англию, а Мбаппе — за Камерун. Звезды футбола, у которых был выбор

16 ноября 2021, 15:00
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Месси Лионель
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
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Гризманн Антуан
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Национальность — величина непостоянная.

Вчера мы рассказывали о классных футболистах, которые мечтают о международной карьере, которой лишены из-за высокого уровня конкуренции в своих сборных. А сегодня зайдем с другой стороны и поговорим о больших мастерах и талантах, которые уже сделали выбор, но при этом имели возможность поступить иначе.

Вратари

Эдерсон (Бразилия) — мог играть за Португалию

Ян Облак (Словения) — мог играть за Сербию или Боснию и Герцеговину

Эдуар Менди (Сенегал) — мог играть за Францию или Гвинею-Бисау

Эдерсон перебрался в Португалию 15-летним мальчишкой, а дебютировал за сборную Бразилии только в 24 года. Португальцы могли натурализовать талантливого вратаря, что не раз делали с его соотечественниками (Деку и Пепе — самые яркие примеры), но упустили свой шанс.

Стоянка Майкич, мама Яна Облака, из боснийских сербов, так что у вратаря «Атлетико» были легальные основания выступать и за другие балканские сборные. Пробившейся на чемпионат мира Сербии точно не помешал бы голкипер такого класса, талантливой команде не хватает звезды в воротах.

Что касается победителя Лиги чемпионов в составе «Челси» Эдуара Менди, то он из смешанной семьи: мать из Сенегала, папа — из Гвинеи-Бисау. В 2016-м он даже ездил в расположение этой сборной, но позже выбрал Сенегал. С Францией все просто: Эдуар появился на свет в Нормандии, он «трехцветный» по праву рождения.

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко) — мог играть за Испанию

Маркиньос (Бразилия) — мог играть за Португалию

Калиду Кулибали (Сенегал) — мог играть за Францию

Пепе (Португалия) — мог играть за Бразилию

Эмерик Ляпорт (Испания) — мог играть за Францию

Люка Эрнандес (Франция) — мог играть за Испанию

Тео Эрнандес (Франция) — мог играть за Испанию

Альфонсо Дэвис (Канада) — мог играть за Либерию или Гану

Ферлан Менди (Франция) — мог играть за Сенегал

Братья Эрнандесы — воспитанники мадридского «Атлетико», им были бы рады в сборной Испании, но оба выбрали Францию. А вот Эмерик Ляпорт, который целых три для был самым дорогим защитником планеты после перехода в «Манчестер Сити», приглашения от «трехцветных» не дождался и согласился представлять на международной арене Испанию, хотя прежде уроженец Ажена баскского происхождения заявлял, что «об этом не может быть и речи».

А вот Маркиньос вскоре после перехода в ПСЖ заявил, что будет рад сыграть за сборную Португалии, но этот клич услышали бразильцы и моментально позвали талантливого защитника домой. А ведь Маркиньос мог повторить путь Пепе — бразильца, который вот уже почти полтора десятилетия является столпом обороны сборной Португалии. Между этими странами неизбежны подобные движения, как и в отношениях Франции с ее бывшими колониями.

Так, кузен Эдуара Менди по имени Ферлан мог представлять на международной арене Сенегал, но выбрал Францию. А вот Калиду Кулибали из «Наполи», напротив, выступает за родину предков, хотя сам родился на северо-востоке Франции. Чуть более необычны случаи Хакими и Дэвиса. Ашраф — уроженец Мадрида и воспитанник «Реала», со своим нынешним уровнем игры претендовал бы на место в старте «Красной Фурии», но еще 5 лет назад поклялся в верности Марокко.

Что касается защитника «Баварии» и первого канадца, выигравшего Лигу чемпионов, то он либериец по происхождению, а появился на свет в лагере беженцев на территории Ганы. Мог выступать за «Черных звезд» или представлять страну, у президента которой есть «Золотой мяч» (Джордж Веа, если запамятовали), но вместо этого кует футбольную славу страны, в которой вырос.

Полузащитники

Жоржиньо (Италия) — мог играть за Бразилию

Сергей Милинкович-Савич (Сербия) — мог играть за Испанию

Иван Ракитич (Хорватия) — мог играть за Швейцарию

Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания) — мог играть за Францию

Деклан Райс (Англия) — мог играть за Ирландию

Джек Грилиш (Англия) — мог играть за Ирландию

Почти у каждого темнокожего футболиста, представляющего европейские сборные и даже родившего в Европе, была возможность выступать за африканскую родину предков, поэтому рассмотрим чуть более интересные случаи. Например, стомиллионные звезды сборной Англии Деклан Райс и Джек Грилиш благодаря происхождению своих отцов могли играть за Ирландию. И даже играли, но только в товарищеских матчах, а потом перешли под знамена «Трех Львов». Что касается Хейбьерга, то из лидера сборной Дании мог стать чемпионом мира с Францией, ведь его мать наполовину француженка.

Жоржиньо — итальянский «ориундо», один из уже пяти бразильцев, выигрывавших чемпионат Европы (Сенна, Пепе, Жоржиньо, Толой и Эмерсон), по праву рождения могли играть за Испанию и Швейцарию Милинкович-Савич и Ракитич. Сергей родился в испанской Льейде, когда его отец играл за команду из этого города, а Иван получил футбольное образование в Швейцарии, вызывался в юношеские и молодежную сборную «Нати», но большую международную карьеру посвятил Хорватии, за которую сыграл больше 100 матчей.

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина) — мог играть за Испанию

Пауло Дибала (Аргентина) — мог играть за Польшу или Италию

Лерой Сане (Германия) — мог играть за Францию или Сенегал

Антуан Гризманн (Франция) — мог играть за Германию или Португалию

Килиан Мбаппе (Франция) — мог играть за Камерун

Эрлинг Холанд (Норвегия) — мог играть за Англию

Итальянские корни Месси выдает фамилия, но в Италии родился прадед Лионеля, этого недостаточно для получения спортивного гражданства по праву крови. Вот у Испании, где Лео жил с 13 лет, был шанс, но все предложения были отклонены семьей будущего обладателя шести «Золотых мячей». А вот другой аргентинец — Дибала, мог сыграть за Италию, откуда родом его бабушка-неаполитанка, или за Польшу, откуда во время Второй мировой войны бежал дед, чья фамилия записана у Пауло в паспорте и на спине — Болеслав Дыбала.

У Антуана Гризманна немецкие корни по отцу (нетрудно догадаться по фамилии), а дедушка с маминой стороны — португалец и бывший футболист Амаро Лопеш. Папа Килиана Мбаппе из Камеруна, а у Лероя Сане отец родился во Франции, а дед — в Сенегале. Выбор не был ограничен сборной Германии, хотя вингер вряд ли жалеет, что присоединился к Бундесманшафт. Эрлинг Холанд родился в Англии, в Лидсе, где в то время играл его отец, что давало суперфорварду возможность присоединиться к «Трем Львам».

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
17 ноября в 11:10
Александр Чистяков! Хорошая статья.
Спасибо!
Павел Цыпцыпкан
Павел Цыпцыпкан ответ shlomo (раскрыть)
17 ноября в 11:08
Не понимаю, что не понятного. Родители из Норвегии, жили в Англии, потому что выступал за Лидс. Карьера когда-то да заканчивается. Вернулись на родину, кем они и являются. А придумывать байки, что кто-то смотрит на состав и выбирает это нелепо. Холанд с юных сборных был заявлен за Норвегию и в раннем возрасте перешел в основную команду. На то время, он вообще не думал и не "выбирал" исходя конкуренции.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 ноября в 19:18
Могли да не играют!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
16 ноября в 17:47
Кейн за Ирландию мог .
Самедов за Азер
Джикия за Грузию
Elliada
Elliada
16 ноября в 17:42
В сборной Франции почти вообще нет французов. Сборная Африки какая-то
shlomo
shlomo
16 ноября в 15:19, ред.
Спасибо за статью.... когда то Холланд давал интервью и признался, что не задумывался о выступлении за национальную команду Англии ( "... Я норвежец и горжусь этим...")... в качестве шутки перефразирую: Да я родился в Англии и мог бы выступать за неё, но я знаю таких футболистов как Харри Кейн и Джейме Варди , поэтому я выступаю за Норвегию.... а так что, у каждого игрока был выбор, а кто и почему сделал именно такой выбор это уже детали....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 ноября в 15:19
Какие-то все полукровки...
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