Столп обороны «Интера», звёздный вратарь «Атлетико» и реактивный Эрлинг. Они точно не сыграют на ЧМ-2022

Команда преждевременно выбывших.
До старта чемпионата мира в Катаре еще больше года — футбольный праздник стартует 21 ноября 2022 года, а некоторые звездные футболисты уже точно знают, что не примут участия в турнире, о котором мечтает каждый. Команды этих видных игроков лишились шансов сыграть на ЧМ-2022.
Вратарь
Ян Облак (Словения)
Самый дорогой голкипер планеты по оценке «Трансфермаркта» (70 миллионов евро) пропустит чемпионат мира в Катаре. Сборная Словении играла в одной отборочной группе с Россией и заняла четвертое место, серьезно отстав от Хорватии и нашей команды и уступив по дополнительным показателям словакам. Между тем, Облаку, которому пока не посчастливилось сыграть на крупном международном турнире, в январе исполнится 29, а на момент следующего мундиаля ему будет уже 33. Кстати, Ян мог выступать за Сербию, где у него родня с маминой стороны.
Защитники
Берат Джимсити (Албания)
Албанец играет в стартовом составе «Аталанты», когда здоров, а ведь у Джан Пьеро Гасперини не забалуешь — Алексей Миранчук не даст соврать. А ведь Джимсити родился в Цюрихе, играл за юношеские молодежные сборные этой страны и мог сейчас праздновать выход на ЧМ-2022, но выбрал родину предков и рискует вообще остаться без участий в крупных турнирах.
Милан Шкриньяр (Словакия)
Шкриньяр — один из сильнейших защитников Серии A, да и в мире мало центрбеков однозначно сильнее Милана. Увы, в своей сборной Шкриньяр сейчас единственная звезда, и даже его высочайшего класса оказалось недостаточно, чтобы сборная Словакии всерьез претендовала на поездку в Катар. Хотя нам Милан нервы попортил: в мартовском матче, который сборная России проиграла в Трнаве, он забил в ворота Антона Шунина.
Стефан Савич (Черногория)
У Савича больше 200 матчей за «Атлетико», Диего Симеоне его ценит, а это о многом говорит. Стефан выигрывал Лигу Европы, становился чемпионом Англии и Испании, играл в финале Лиги чемпионов, но об успехах сборной Черногории пока только мечтает, как и все жители этой красивой страны.
Полузащитники
Франк Кессье (Кот-д’Ивуар)
У лидера полузащиты «Милана» в конце сезона заканчивается контракт, за Франком выстроилась целая очередь из топ-клубов, готовых подписать его на правах свободного агента. Кессье только и остается искать радость в клубной карьере, ведь сборная Кот-д’Ивуара не прошла второй раунд африканской квалификации, уступив первое место в группе Камеруну. Заха, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога — все мимо ЧМ-2022.
Наби Кейта (Гвинея)
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта — капитан сборной Гвинеи, которая неудачно выступила на втором этапе африканского отбора: эти «слоны» не выиграли ни одного матча в группе (4 ничьих, 2 поражения), финишировали ниже не только сильной сборной Марокко, но и соседей из Гвинеи-Бисау.
Йосип Иличич (Словения)
Иличичу уже 33, он человек непростой душевной организации, но умеет творить настоящее волшебство, когда здоров и в настроении. Мы имели возможность в этом убедиться по матчам против сборной России в отборочном турнире, тем более Йосип забил в ворота нашей команды и в Сочи, и в Мариборе. Интересно, что хорват по происхождению Иличич играл в отборе против сборной Хорватии, в составе которой наверняка ему бы наверняка нашлось место. Только представьте связку с Модричем.
Мартин Эдегор (Норвегия)
Эдегору только предстоит выйти на уровень Иличича, но какие его годы — норвежцу, о котором впервые заговорили, когда ему было 14, сейчас всего лишь 22. Мартин — умный парень, но футболистам лишние извилины нередко мешают, приводят к самокопанию и рефлексии. Наверное, Эдегору не хватило характера, чтобы закрепиться в «Реале», но он еще может стать мировой величиной, если расправится с внутренними демонами. Хочется видеть таких футболистов на крупных турнирах, но норвежцы пока не могут добиться результатов, имея в своем распоряжении весьма достойный состав.
Доминик Собослои (Венгрия)
Здесь мог быть Генрих Мхитарян, но его карьера уже катится к закату, в то время как Собослои только начал. Он круто играл в Австрии, а теперь становится лидером «РБ Лейпциг», но отношения со сборной пока не приносят радости: Евро-2020 Доминик пропустил из-за травмы, а на ЧМ-2022 венгры не попали.
Нападающие
Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
Обамеянг не нуждается в представлениях: у Пьера под три сотни голов на клубном уровне, да и за Габон он забивает регулярно с капитанской повязкой на плече. Голы Обамеянга помогли «пантерам» обыграть Ливию и Анголу, но Египет с Мо Салахом без проблем выиграл группу и отправился в финальный раунд отбора.
Эрлинг Холанд (Норвегия)
Очевидно, самая большая кадровая потеря грядущего чемпионата мира на сегодняшний день. Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда считают теми, кто определит ближайшее десятилетие в мировом футболе. Но только не на уровне сборных. У француза уже есть титул чемпиона мира, а норвежец за 200 миллионов евро снова остался без крупного турнира: его команда пролетела мимо Евро-2020 и ЧМ-2022.
Сразу вспомнилось как Украина подбивала всех не ехать в Россию в 2018 году.
Никогда не понимал таких, если против, то зачем даже в отборе участвовать? Ну, да дисквалифицируют, но а как же честь? За слова и поступки надо отвечать и не важно кто ты звезда или простой парень из деревни.
Сразу вспомнилось как Украина подбивала всех не ехать в Россию в 2018 году.
Никогда не понимал таких, если против, то зачем даже в отборе участвовать? Ну, да дисквалифицируют, но а как же честь? За слова и поступки надо отвечать и не важно кто ты звезда или простой парень из деревни.
Смотрел многие матчи сборной Норвегии, даже с аутсайдерами группы, смотрел из-за Эрлинга... Так вот, никакой не реактивный в играх за свою сборную, и в том, что сборная Норвегии не будет играть на ЧМ-2022, и его вина в том числе...
Только факты:
Гибралтар-Норвегия 0:3 Эрлинг не забил ни одного мяча в ворота Гибралтара...!!!
Норвегия-Турция-----0:3 Эрлинг играл, но не забил....!!!
Черногория-Норвегия-0:1 Эрлинг играл но не забил...!!!
Норвегия-Нидерланды-1:1 ПЕРВЫЙ ГОЛ ЭРЛИНГА ЗА ЧЕТЫРЕ МАТЧА...!!!
Латвия-Норвегия--------0:2 Гол Эрлинга с ПЕНАЛЬТИ...!!!
Норвегия-Гибралтар----5:1 Три мяча в ворота АУТСАЙДЕРА Гибралтара...!!!Которого бы и без Холанда бы обыграли...
Турция-Норвегия-------1:1, удивительно, НО, Норвегия с Холандом ДОМА проигрывает Турции 0:3, но в Турции БЕЗ ХОЛАНДА ИГРАЕТ ВНИЧЬЮ...!!!
Далее в трёх заключительных турах Холанд не играл...
Надо было выигрывать в домашнем матче с турками и тогда в итоговой таблице на втором месте была бы Сборная Норвегии с 21 очк.,
А сборная Турции занимала бы третье место 18 очк.
Ну а какой КПД действия Э.Холанда можно судить по тем статистическим данным, которые в комментарии...
Так что, никакой он не реактивный в играх за сборную Норвегии, ни по игре, ни по забитым мячам в ворота соперника!!!
Смотрел многие матчи сборной Норвегии, даже с аутсайдерами группы, смотрел из-за Эрлинга... Так вот, никакой не реактивный в играх за свою сборную, и в том, что сборная Норвегии не будет играть на ЧМ-2022, и его вина в том числе...
Только факты:
Гибралтар-Норвегия 0:3 Эрлинг не забил ни одного мяча в ворота Гибралтара...!!!
Норвегия-Турция-----0:3 Эрлинг играл, но не забил....!!!
Черногория-Норвегия-0:1 Эрлинг играл но не забил...!!!
Норвегия-Нидерланды-1:1 ПЕРВЫЙ ГОЛ ЭРЛИНГА ЗА ЧЕТЫРЕ МАТЧА...!!!
Латвия-Норвегия--------0:2 Гол Эрлинга с ПЕНАЛЬТИ...!!!
Норвегия-Гибралтар----5:1 Три мяча в ворота АУТСАЙДЕРА Гибралтара...!!!Которого бы и без Холанда бы обыграли...
Турция-Норвегия-------1:1, удивительно, НО, Норвегия с Холандом ДОМА проигрывает Турции 0:3, но в Турции БЕЗ ХОЛАНДА ИГРАЕТ ВНИЧЬЮ...!!!
Далее в трёх заключительных турах Холанд не играл...
Надо было выигрывать в домашнем матче с турками и тогда в итоговой таблице на втором месте была бы Сборная Норвегии с 21 очк.,
А сборная Турции занимала бы третье место 18 очк.
Ну а какой КПД действия Э.Холанда можно судить по тем статистическим данным, которые в комментарии...
Так что, никакой он не реактивный в играх за сборную Норвегии, ни по игре, ни по забитым мячам в ворота соперника!!!