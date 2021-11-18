Столп обороны «Интера», звёздный вратарь «Атлетико» и реактивный Эрлинг. Они точно не сыграют на ЧМ-2022

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18 ноября 2021, 21:01

Команда преждевременно выбывших.

До старта чемпионата мира в Катаре еще больше года — футбольный праздник стартует 21 ноября 2022 года, а некоторые звездные футболисты уже точно знают, что не примут участия в турнире, о котором мечтает каждый. Команды этих видных игроков лишились шансов сыграть на ЧМ -2022.

Вратарь

Ян Облак (Словения)

Самый дорогой голкипер планеты по оценке «Трансфермаркта» (70 миллионов евро) пропустит чемпионат мира в Катаре. Сборная Словении играла в одной отборочной группе с Россией и заняла четвертое место, серьезно отстав от Хорватии и нашей команды и уступив по дополнительным показателям словакам. Между тем, Облаку, которому пока не посчастливилось сыграть на крупном международном турнире, в январе исполнится 29, а на момент следующего мундиаля ему будет уже 33. Кстати, Ян мог выступать за Сербию, где у него родня с маминой стороны.

Защитники

Берат Джимсити (Албания)

Албанец играет в стартовом составе «Аталанты», когда здоров, а ведь у Джан Пьеро Гасперини не забалуешь — Алексей Миранчук не даст соврать. А ведь Джимсити родился в Цюрихе, играл за юношеские молодежные сборные этой страны и мог сейчас праздновать выход на ЧМ -2022, но выбрал родину предков и рискует вообще остаться без участий в крупных турнирах.

Милан Шкриньяр (Словакия)

Шкриньяр — один из сильнейших защитников Серии A, да и в мире мало центрбеков однозначно сильнее Милана. Увы, в своей сборной Шкриньяр сейчас единственная звезда, и даже его высочайшего класса оказалось недостаточно, чтобы сборная Словакии всерьез претендовала на поездку в Катар. Хотя нам Милан нервы попортил: в мартовском матче, который сборная России проиграла в Трнаве, он забил в ворота Антона Шунина.

Стефан Савич (Черногория)

У Савича больше 200 матчей за «Атлетико», Диего Симеоне его ценит, а это о многом говорит. Стефан выигрывал Лигу Европы, становился чемпионом Англии и Испании, играл в финале Лиги чемпионов, но об успехах сборной Черногории пока только мечтает, как и все жители этой красивой страны.

Полузащитники

Франк Кессье (Кот-д’Ивуар)

У лидера полузащиты «Милана» в конце сезона заканчивается контракт, за Франком выстроилась целая очередь из топ-клубов, готовых подписать его на правах свободного агента. Кессье только и остается искать радость в клубной карьере, ведь сборная Кот-д’Ивуара не прошла второй раунд африканской квалификации, уступив первое место в группе Камеруну. Заха, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога — все мимо ЧМ -2022.

Наби Кейта (Гвинея)

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта — капитан сборной Гвинеи, которая неудачно выступила на втором этапе африканского отбора: эти «слоны» не выиграли ни одного матча в группе (4 ничьих, 2 поражения), финишировали ниже не только сильной сборной Марокко, но и соседей из Гвинеи-Бисау.

Йосип Иличич (Словения)

Иличичу уже 33, он человек непростой душевной организации, но умеет творить настоящее волшебство, когда здоров и в настроении. Мы имели возможность в этом убедиться по матчам против сборной России в отборочном турнире, тем более Йосип забил в ворота нашей команды и в Сочи, и в Мариборе. Интересно, что хорват по происхождению Иличич играл в отборе против сборной Хорватии, в составе которой наверняка ему бы наверняка нашлось место. Только представьте связку с Модричем.

Мартин Эдегор (Норвегия)

Эдегору только предстоит выйти на уровень Иличича, но какие его годы — норвежцу, о котором впервые заговорили, когда ему было 14, сейчас всего лишь 22. Мартин — умный парень, но футболистам лишние извилины нередко мешают, приводят к самокопанию и рефлексии. Наверное, Эдегору не хватило характера, чтобы закрепиться в «Реале», но он еще может стать мировой величиной, если расправится с внутренними демонами. Хочется видеть таких футболистов на крупных турнирах, но норвежцы пока не могут добиться результатов, имея в своем распоряжении весьма достойный состав.

Доминик Собослои (Венгрия)

Здесь мог быть Генрих Мхитарян, но его карьера уже катится к закату, в то время как Собослои только начал. Он круто играл в Австрии, а теперь становится лидером «РБ Лейпциг», но отношения со сборной пока не приносят радости: Евро-2020 Доминик пропустил из-за травмы, а на ЧМ -2022 венгры не попали.

Нападающие

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

Обамеянг не нуждается в представлениях: у Пьера под три сотни голов на клубном уровне, да и за Габон он забивает регулярно с капитанской повязкой на плече. Голы Обамеянга помогли «пантерам» обыграть Ливию и Анголу, но Египет с Мо Салахом без проблем выиграл группу и отправился в финальный раунд отбора.

Эрлинг Холанд (Норвегия)