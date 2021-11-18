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Столп обороны «Интера», звёздный вратарь «Атлетико» и реактивный Эрлинг. Они точно не сыграют на ЧМ-2022

18 ноября 2021, 21:01
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Обамеянг Пьер-Эмерик
Обамеянг Пьер-Эмерик
Нападающий
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
Облак Ян
Облак Ян
Вратарь
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Команда преждевременно выбывших.

До старта чемпионата мира в Катаре еще больше года — футбольный праздник стартует 21 ноября 2022 года, а некоторые звездные футболисты уже точно знают, что не примут участия в турнире, о котором мечтает каждый. Команды этих видных игроков лишились шансов сыграть на ЧМ-2022.

Вратарь

Ян Облак (Словения)

Самый дорогой голкипер планеты по оценке «Трансфермаркта» (70 миллионов евро) пропустит чемпионат мира в Катаре. Сборная Словении играла в одной отборочной группе с Россией и заняла четвертое место, серьезно отстав от Хорватии и нашей команды и уступив по дополнительным показателям словакам. Между тем, Облаку, которому пока не посчастливилось сыграть на крупном международном турнире, в январе исполнится 29, а на момент следующего мундиаля ему будет уже 33. Кстати, Ян мог выступать за Сербию, где у него родня с маминой стороны.

Защитники

Берат Джимсити (Албания)

Албанец играет в стартовом составе «Аталанты», когда здоров, а ведь у Джан Пьеро Гасперини не забалуешь — Алексей Миранчук не даст соврать. А ведь Джимсити родился в Цюрихе, играл за юношеские молодежные сборные этой страны и мог сейчас праздновать выход на ЧМ-2022, но выбрал родину предков и рискует вообще остаться без участий в крупных турнирах.

Милан Шкриньяр (Словакия)

Шкриньяр — один из сильнейших защитников Серии A, да и в мире мало центрбеков однозначно сильнее Милана. Увы, в своей сборной Шкриньяр сейчас единственная звезда, и даже его высочайшего класса оказалось недостаточно, чтобы сборная Словакии всерьез претендовала на поездку в Катар. Хотя нам Милан нервы попортил: в мартовском матче, который сборная России проиграла в Трнаве, он забил в ворота Антона Шунина.

Стефан Савич (Черногория)

У Савича больше 200 матчей за «Атлетико», Диего Симеоне его ценит, а это о многом говорит. Стефан выигрывал Лигу Европы, становился чемпионом Англии и Испании, играл в финале Лиги чемпионов, но об успехах сборной Черногории пока только мечтает, как и все жители этой красивой страны.

Полузащитники

Франк Кессье (Кот-д’Ивуар)

У лидера полузащиты «Милана» в конце сезона заканчивается контракт, за Франком выстроилась целая очередь из топ-клубов, готовых подписать его на правах свободного агента. Кессье только и остается искать радость в клубной карьере, ведь сборная Кот-д’Ивуара не прошла второй раунд африканской квалификации, уступив первое место в группе Камеруну. Заха, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога — все мимо ЧМ-2022.

Наби Кейта (Гвинея)

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта — капитан сборной Гвинеи, которая неудачно выступила на втором этапе африканского отбора: эти «слоны» не выиграли ни одного матча в группе (4 ничьих, 2 поражения), финишировали ниже не только сильной сборной Марокко, но и соседей из Гвинеи-Бисау.

Йосип Иличич (Словения)

Иличичу уже 33, он человек непростой душевной организации, но умеет творить настоящее волшебство, когда здоров и в настроении. Мы имели возможность в этом убедиться по матчам против сборной России в отборочном турнире, тем более Йосип забил в ворота нашей команды и в Сочи, и в Мариборе. Интересно, что хорват по происхождению Иличич играл в отборе против сборной Хорватии, в составе которой наверняка ему бы наверняка нашлось место. Только представьте связку с Модричем.

Мартин Эдегор (Норвегия)

Эдегору только предстоит выйти на уровень Иличича, но какие его годы — норвежцу, о котором впервые заговорили, когда ему было 14, сейчас всего лишь 22. Мартин — умный парень, но футболистам лишние извилины нередко мешают, приводят к самокопанию и рефлексии. Наверное, Эдегору не хватило характера, чтобы закрепиться в «Реале», но он еще может стать мировой величиной, если расправится с внутренними демонами. Хочется видеть таких футболистов на крупных турнирах, но норвежцы пока не могут добиться результатов, имея в своем распоряжении весьма достойный состав.

Доминик Собослои (Венгрия)

Здесь мог быть Генрих Мхитарян, но его карьера уже катится к закату, в то время как Собослои только начал. Он круто играл в Австрии, а теперь становится лидером «РБ Лейпциг», но отношения со сборной пока не приносят радости: Евро-2020 Доминик пропустил из-за травмы, а на ЧМ-2022 венгры не попали.

Нападающие

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

Обамеянг не нуждается в представлениях: у Пьера под три сотни голов на клубном уровне, да и за Габон он забивает регулярно с капитанской повязкой на плече. Голы Обамеянга помогли «пантерам» обыграть Ливию и Анголу, но Египет с Мо Салахом без проблем выиграл группу и отправился в финальный раунд отбора.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Очевидно, самая большая кадровая потеря грядущего чемпионата мира на сегодняшний день. Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда считают теми, кто определит ближайшее десятилетие в мировом футболе. Но только не на уровне сборных. У француза уже есть титул чемпиона мира, а норвежец за 200 миллионов евро снова остался без крупного турнира: его команда пролетела мимо Евро-2020 и ЧМ-2022.

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Все комментарии
vova505
vova505
19 ноября в 11:31
Очень интересно! Спасибо! :)
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
19 ноября в 08:26
Всем срочно выдать российское гражданство до нового года и в стыки 🤣🤣🤣
112910415
112910415
19 ноября в 08:23
эх, Иличич ...
Байкал-38
Байкал-38
19 ноября в 08:12
Всё таки есть высшая справедливость, что Норвегии и Холанда не будет на ЧМ в Катаре! Ведь именно Норвегия всех подбивала бойкотировать ЧМ в Катаре и Холанд сам надевал футболку с призывом.
Сразу вспомнилось как Украина подбивала всех не ехать в Россию в 2018 году.
Никогда не понимал таких, если против, то зачем даже в отборе участвовать? Ну, да дисквалифицируют, но а как же честь? За слова и поступки надо отвечать и не важно кто ты звезда или простой парень из деревни.

25процентный клоун
25процентный клоун
19 ноября в 07:26
Дзюбу забыли, капитан Зенита
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
19 ноября в 02:22
Норвегия Болгария Израиль и Черногория по прежнему не могут осилить эту высоту в последние годы.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
19 ноября в 02:08
Ах если бы не Федя Кудряшов! Заказывали бы билеты в Катар
rubin kazzzan
rubin kazzzan
19 ноября в 01:06
Холанд - жаль!!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 ноября в 22:34
Пусть бы играл, тогда бы и сыграл...
Roger Young
Roger Young
18 ноября в 22:16
Холанда и Эдегора жалко
pele1981
pele1981
18 ноября в 21:59
Ну и хрен на норвежцев! По делом им! Из-за того, что они Латвию не обыграли, у меня ставка с кэфом 6 проиграла! Поэтому пусть сидят дома и не лезут на ЧМ!
Q-J-G
Q-J-G
18 ноября в 21:37
По поводу реактивного Эрлинга, который не будет играть на ЧМ!

Смотрел многие матчи сборной Норвегии, даже с аутсайдерами группы, смотрел из-за Эрлинга... Так вот, никакой не реактивный в играх за свою сборную, и в том, что сборная Норвегии не будет играть на ЧМ-2022, и его вина в том числе...
Только факты:
Гибралтар-Норвегия 0:3 Эрлинг не забил ни одного мяча в ворота Гибралтара...!!!
Норвегия-Турция-----0:3 Эрлинг играл, но не забил....!!!
Черногория-Норвегия-0:1 Эрлинг играл но не забил...!!!
Норвегия-Нидерланды-1:1 ПЕРВЫЙ ГОЛ ЭРЛИНГА ЗА ЧЕТЫРЕ МАТЧА...!!!
Латвия-Норвегия--------0:2 Гол Эрлинга с ПЕНАЛЬТИ...!!!

Норвегия-Гибралтар----5:1 Три мяча в ворота АУТСАЙДЕРА Гибралтара...!!!Которого бы и без Холанда бы обыграли...

Турция-Норвегия-------1:1, удивительно, НО, Норвегия с Холандом ДОМА проигрывает Турции 0:3, но в Турции БЕЗ ХОЛАНДА ИГРАЕТ ВНИЧЬЮ...!!!

Далее в трёх заключительных турах Холанд не играл...

Надо было выигрывать в домашнем матче с турками и тогда в итоговой таблице на втором месте была бы Сборная Норвегии с 21 очк.,
А сборная Турции занимала бы третье место 18 очк.

Ну а какой КПД действия Э.Холанда можно судить по тем статистическим данным, которые в комментарии...
Так что, никакой он не реактивный в играх за сборную Норвегии, ни по игре, ни по забитым мячам в ворота соперника!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 21:15
Плохо что Холанд не сыграет!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 ноября в 21:04
А жаль.
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