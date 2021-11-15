Не всем повезло так, как Мэтти Кэшу. Ремиро, Ван-Биссака, Нкунку и другие крутые парни, которых не зовут в сборные

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15 ноября 2021, 15:18

Лишенные международной карьеры.

Заразительный пример Мэтти Кэша

На днях сборная Польши получила внезапное и мощное усиление: правый защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш здраво оценил градус конкуренции на своей позиции в сборной Англии и принял решение выступать на международном уровне за родину предков по материнской линии — Польшу.

Мэтти родился в Англии и является на 100% продуктом английского футбола, он классный игрок, но ему не приходилось рассчитывать на событийную карьеру в составе «Трех Львов», ведь в конкурентах Александер-Арнольд, Рис Джеймс, Кайл Уокер и Киран Триппьер. А еще есть Ван-Биссака и несколько перспективных ребят на подходе.

У Кэша был легальный способ сбежать от убийственной конкуренции и начать международную карьеру в Польше, где родились его бабушка и дедушка с маминой стороны. Далеко не всем сильным футболистам из футбольных стран предоставляется такой «второй шанс». Многие действительно классные игроки остаются в стороне от игр сборных, хотя в других странах могли бы стать звездами.

Футболисты без международной карьеры

В символической команде игроки в возрасте от 23 лет, которые или совсем не играли за национальные команды, или принимали участие только в товарищеских матчах.

Вратарь

Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»; Испания; 26 лет)

«Трансфермаркт» оценивает первого номера лидирующего в Ла Лиге «Реала Сосьедад» в 20 миллионов евро, ровно в такую же сумму, как и Унаи Симона, на которого Луис Энрике делает ставку в сборной Испании. У 24-летнего Симона уже 20 матчей за «Фурию Роху», а у его 26-летнего коллеги — ровно 0, Ремиро не попадает даже в тройку вратарей, которую составляют Симон, Де Хеа и Роберт Санчес из «Брайтона».

Защитники

Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»; Англия; 23 года)

У Ван-Биссаки на счету уже 114 матчей за МЮ и та же проблема, которую Кэш решил переходом под знамена сборной Польши. У Гарета Саутгейта не доходит очередь до Аарона, Уокер, Джеймс, Триппьер и Александер-Арнольд котируются выше. Ван-Биссака продолжает надеяться и держит в уме возможность сыграть за родину предков — Демократическую Республику Конго.

Льюис Данк («Брайтон»; Англия; 29 лет)

Некуда бежать Льюису Данку, чей опыт в сборной Англии ограничивается участием в товарищеском матче против США в 2018 году. У капитана «Брайтона» и фаната «Челси» около 150 матчей в АПЛ за плечами, но «Три Льва» справляются и без него.

Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»; Франция; 25 лет)

В этом году в 27 лет начал международную карьеру первоклассный защитник Ляпорт. Не дождавшись вызовов из Франции, Эмерик присоединился к испанской сборной. Возможно, та же судьба ждет и Робина Ле Нормана: столп обороны «Реала Сосьедад» не получает весточек от «трехцветных», а так как он уже больше пяти лет выступает в Испании, «Фурия Роха» может совершенно законно завербовать еще одного француза.

Анхелиньо («РБ Лейпциг»; Испания; 24 года)

А вот слева в защите у сборной Испании такая конкуренция, что в команде не находится места яркому Анхелиньо, который играл за юношеские и молодежные сборные, но остается за бортом главной команды страны. Луис Энрике делает ставку на Альбу и Гайя, а еще у него есть Регилон, Бернат и Маркос Алонсо, не говоря об универсалах вроде Аспиликуэты.

Полузащитники

Луис Альберто («Лацио»; Испания; 29 лет)

Был в системе «Барселоны» и «Ливерпуля», сыграл под 200 матчей за «Лацио», но опыт игры Луиса Альберто в футболке сборной Испании ограничивается 16 минутами в товарищеском матче с Коста-Рикой еще при Хулене Лопетеги. Хавбек, которого «Трансфермаркт» оценивает в 40 миллионов евро, уже имеет законные основания выступать за сборную Италии, ведь беспрерывно играет за «Лацио» с 2016 года.

Хоан Хордан («Севилья»; Испания; 27 лет)

Еще один качественный испанский полузащитник, которому не находится места в сборной. Хоан Хордан уже пятый сезон в железной основе клубов Примеры — сначала «Эйбара», а теперь и «Севильи», с которой выиграл Лигу Европы и играет в Лиге чемпионов. Увы, этого недостаточно, чтобы заинтересовать Луиса Энрике.

Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; Франция; 24 года)

Воспитанник ПСЖ ярко играет за «РБ Лейпциг», но его опыт на уровне национальных сборных сводится к выступлениям за французскую молодежку. В сезоне-2019/20 Кристофер сделал 15 ассистов в Бундеслиге, а в текущей кампании у него 11 голов и 7 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне. Вызовы в сборную? Не, не слышал. Может, есть смысл махнуть в ДР Конго вместе с Ван-Биссакой?

Уссем Ауар («Лион»; Франция; 23 года)

К 23 годам Ауар провел под две сотни матчей в составе «Лиона» и записал на свой счет 70 результативных действий, им интересуются европейские гранды, причем торги начинаются от 50 миллионов евро. Уссем успешно играл за сборную Франции U21, а Дидье Дешам использовал воспитанника «Лиона» только в одном товарищеском матче против Украины, где Ауар отметился двумя ассистами. Уссем до сих пор не заигран за «трехцветных», и это при том, что Алжир не оставляет попыток привлечь на свою сторону талантливого футболиста, родившегося во Франции в семье мигрантов из этой страны.

Нападающие

Джаррод Боуэн («Вест Хэм»; Англия; 24 года)

Боуэн пришел в «Вест Хэм» два года назад из «Халл Сити», за который результативно играл в Чемпионшипе. С ходу стал основным у Мойеса, в среднем делает результативное действие в каждом втором матче за «молотобойцев». Джаррод на карандаше у «Ливерпуля» и Юргена Клоппа, но не у Гарета Саутгейта, который пока не заинтересован в услугах моторчика из «Вест Хэма»

Иньяки Уильямс («Атлетик Бильбао»; Испания; 27 лет)