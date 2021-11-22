Ван де Бек хочет перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек намерен покинуть клуб. Игрок получал мало игровой практики в текущем сезоне. Голланцу импонирует интерес лондонского «Арсенала» к своей персоне.
Он хотел бы воспользоваться этой возможностью и перейти в стан «канониров». Игрок уже попросил руководство МЮ отпустить его именно в «Арсенал».
Переход в МЮ конечно же не назовешь ошибкой, но тренерский штаб так и не смог найти для Донни место на поле....тут большой привет к Сульшеру и вопрос а для чего покупали парня?! Кстати символично, что последний гол в составе МЮ под рукаводством норвежсца забил исенно Донни...
Если он наберет форму, то это будет отличное усиление для Арсенала, вот только куда девать Эдегора....
Переход в МЮ конечно же не назовешь ошибкой, но тренерский штаб так и не смог найти для Донни место на поле....тут большой привет к Сульшеру и вопрос а для чего покупали парня?! Кстати символично, что последний гол в составе МЮ под рукаводством норвежсца забил исенно Донни...
Если он наберет форму, то это будет отличное усиление для Арсенала, вот только куда девать Эдегора....
Бывший полузащитник «Аякса» перешел в «Юнайтед» только летом прошлого года, но, похоже, норвежец никогда не воспринимал его положительно, что, в свою очередь, вызвало слухи о его уходе.
И теперь его никто не удержит, поскольку тогда только Сульшер мешал ему уходить. А он действительно хочет играть в Арсенале. Если подумать...почему нет? Характеристики совпадают, и Артета найдет для него место. Это реальный выход из сложившейся ситуации.
Бывший полузащитник «Аякса» перешел в «Юнайтед» только летом прошлого года, но, похоже, норвежец никогда не воспринимал его положительно, что, в свою очередь, вызвало слухи о его уходе.
И теперь его никто не удержит, поскольку тогда только Сульшер мешал ему уходить. А он действительно хочет играть в Арсенале. Если подумать...почему нет? Характеристики совпадают, и Артета найдет для него место. Это реальный выход из сложившейся ситуации.