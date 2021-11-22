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Ван де Бек хочет перейти в «Арсенал»

вчера, 22:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек намерен покинуть клуб. Игрок получал мало игровой практики в текущем сезоне. Голланцу импонирует интерес лондонского «Арсенала» к своей персоне.

Он хотел бы воспользоваться этой возможностью и перейти в стан «канониров». Игрок уже попросил руководство МЮ отпустить его именно в «Арсенал».

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
сегодня в 18:57
Нельзя отпускать Ван Де Бека, к нему в центре поля нужен хороший оборонительный опорник и пусть пылит во всю
galem72
galem72
сегодня в 11:38
Блин, этого парня всяко нужно оставлять в составе. Вина не в нём, а в пассивности сульшера и его тренерской пустоте. Норвег даже Санчу сумел усадить на лавку.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:53
Уход босса Манчестера Юнайтеда Уле Гуннара Сульшера, вероятно, будет иметь позитивные последствия для Арсенала, преследующего за Донни ван де Беком.

Бывший полузащитник «Аякса» перешел в «Юнайтед» только летом прошлого года, но, похоже, норвежец никогда не воспринимал его положительно, что, в свою очередь, вызвало слухи о его уходе.

И теперь его никто не удержит, поскольку тогда только Сульшер мешал ему уходить. А он действительно хочет играть в Арсенале. Если подумать...почему нет? Характеристики совпадают, и Артета найдет для него место. Это реальный выход из сложившейся ситуации.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:40
Сульшер поплатился за то, что мариновал такого классного игрока на лавке...
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:06
Эх, вернуть бы Ван де Бека образца 2020 года, когда он показывал фантастическую игру выступая за Аякс...
Переход в МЮ конечно же не назовешь ошибкой, но тренерский штаб так и не смог найти для Донни место на поле....тут большой привет к Сульшеру и вопрос а для чего покупали парня?! Кстати символично, что последний гол в составе МЮ под рукаводством норвежсца забил исенно Донни...
Если он наберет форму, то это будет отличное усиление для Арсенала, вот только куда девать Эдегора....
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:41
Крутой мастер ассистов. Просто у Сульшера мозгов не хватило найти ему применение. Сейчас тренер придет нормальный и не захочет никуда идти.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Ну а вот эту сказку вообще не верю и не понимаю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:27
Имеет право хотеть...
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