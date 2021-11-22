Английский «Ньюкасл» может приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. «Сороки» готовы заплатить за футболиста 80 млн евро. У футболиста осталось полтора года по текущему контракту, а подписывать новый с «фиалками» он отказывается.
Отмечается, что клуб готов будет расстаться с футболистом уже ближайшей зимой.
Ранее сообщалось, что серб договорился с другим клубом о переходе.
Ширер закончил свои игровые дни с 206 голами в 405 матчах за «Сорок», что составляет в среднем по голу каждые 1,96 матча за клуб. Между тем, Влахович забил 31 гол в последних 50 матчах Серии А за «Фиорентину», что составляет в среднем по голу каждые 1,61 игры.
Это означает, что в настоящее время он набирает больше очков, чем Ширер когда-либо забивал в «Ньюкасле», хотя имеющиеся данные для Влаховича на данный момент значительно ниже. Несмотря на то, что это всего лишь 50 матчей, это исключительный рекорд, который показывает, что у него есть потенциал, чтобы стать успешным бомбардиром команды Хау, так же, как английская легенда была для клуба в то время, когда он был игроком.
Ширер закончил свои игровые дни с 206 голами в 405 матчах за «Сорок», что составляет в среднем по голу каждые 1,96 матча за клуб. Между тем, Влахович забил 31 гол в последних 50 матчах Серии А за «Фиорентину», что составляет в среднем по голу каждые 1,61 игры.
Это означает, что в настоящее время он набирает больше очков, чем Ширер когда-либо забивал в «Ньюкасле», хотя имеющиеся данные для Влаховича на данный момент значительно ниже. Несмотря на то, что это всего лишь 50 матчей, это исключительный рекорд, который показывает, что у него есть потенциал, чтобы стать успешным бомбардиром команды Хау, так же, как английская легенда была для клуба в то время, когда он был игроком.