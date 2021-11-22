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«Ньюкасл» готов заплатить 80 млн евро за Влаховича

вчера, 17:53

Английский «Ньюкасл» может приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. «Сороки» готовы заплатить за футболиста 80 млн евро. У футболиста осталось полтора года по текущему контракту, а подписывать новый с «фиалками» он отказывается.

Отмечается, что клуб готов будет расстаться с футболистом уже ближайшей зимой.

Ранее сообщалось, что серб договорился с другим клубом о переходе.

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112910415
112910415
сегодня в 07:36
такая сделка может состояться
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:37
Он мог бы стать новым Аланом Ширером в клубе, если он сможет воспроизвести свою форму Фиорентины на Тайнсайде.

Ширер закончил свои игровые дни с 206 голами в 405 матчах за «Сорок», что составляет в среднем по голу каждые 1,96 матча за клуб. Между тем, Влахович забил 31 гол в последних 50 матчах Серии А за «Фиорентину», что составляет в среднем по голу каждые 1,61 игры.

Это означает, что в настоящее время он набирает больше очков, чем Ширер когда-либо забивал в «Ньюкасле», хотя имеющиеся данные для Влаховича на данный момент значительно ниже. Несмотря на то, что это всего лишь 50 матчей, это исключительный рекорд, который показывает, что у него есть потенциал, чтобы стать успешным бомбардиром команды Хау, так же, как английская легенда была для клуба в то время, когда он был игроком.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:55, ред.
видел краем глаза его в парочке матчей за последний месяц два - не уверен что он хотя бы на 30-тку тянет. 50накинули типа как для шейхов?
А если думать еще и в разрезе игр в АПЛ так вообще... нет у него скорости, нет и резкозти, много касаний, а чтобы физикой продавить - тоже разве что пенсионеров в Италии, в Англии полно дефов которые не дадут. Короче нап для Ювентуса в их борьбе за Серию Б, на фоне всяких пенсионеров макаронной лиги выглядит интересным, но не более.
в Ньюкасле он поиграет сезон .. 5 голов в 25 матчах, и поедет в Фулхем в чемпионшип к Митровичу - те же дрожжи. Вот там будет забивать по 15+ за сезон, но не в АПЛ.
и теперь вопрос... 80 лямов?))) ну разве что для шейхов.
juvenale
juvenale
вчера в 18:46
ну если есть амбиции,то его там не будет...а если деньги,то возможно
SHEARER
SHEARER
вчера в 17:59
За такую сумму можно и по лучше Напа подыскать!
Сантус
Сантус
вчера в 17:55
Тут запахло жирным контрактом.В опу Ювэ....:)
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