«Ньюкасл» готов заплатить 80 млн евро за Влаховича

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вчера, 17:53

Английский «Ньюкасл» может приобрести нападающего «Фиорентины» . «Сороки» готовы заплатить за футболиста 80 млн евро. У футболиста осталось полтора года по текущему контракту, а подписывать новый с «фиалками» он отказывается.

Отмечается, что клуб готов будет расстаться с футболистом уже ближайшей зимой.

Ранее сообщалось, что серб договорился с другим клубом о переходе.