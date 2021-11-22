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«Бавария» готова установить трансферный рекорд клуба покупкой Педри

вчера, 17:31

Боссы «Баварии» готовы установить трансферный рекорд команды ближайшей зимой ради приобретения хавбека «Барселоны» Педри, который завоевал престижную награду.

Представители мюнхенского клуба провели предварительные переговоры с агентом игрока, а также предложили ему зарплату в четыре раза выше, чем он получает в Каталонии. Ожидается, что сумма трансфера может составить более 80 млн евро.

Напомним, трансферный рекорд клуба принадлежит защитнику Люка Эрнандесу, переход которого из «Атлетико» обошелся в 80 млн евро.

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:21
Некоторые продают, причем за вполне разумные деньги. На память приходят 2 примера, связанные с BVB: Маттс Хуммельс из Баварии и Джейдон Санчо из MC.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:00
Облизнитесь) Педри будет играть в Барсе
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:53
Очень не хотелось бы , чтобы Барса потеряла такого игрока. Парень и самим сгодится. Разве что тяжелая финансовая ситуация заставит продать парня.
протон
протон
вчера в 19:23
Какой смысл от таких новостей? Ни один топ клуб, ни за какие деньги не продаст своего молодого талантливого футболиста.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:30
Не продадут меньше, чем за 130-150 лямов. А Бавария столько не заплатит.
STVA 1
STVA 1 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 18:27
Про это я вообще молчу! Думаю Барса начала бы рассматривать предложения от 150 млн
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:24
Хотят бросить деньги на ветер.
Сантус
Сантус ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:07
К тому же у него касула лярд...:)
STVA 1
STVA 1 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 18:01
Педри стоит на трансфемаркете 80 лямов! А они его за столько купить хотят)))
Сантус
Сантус
вчера в 17:44, ред.
Баварии,с ее немецкой прижимистостью только соседей в Бундеслиге обирать.)Барса,нищая на сегодняшний день,зубами будет держать все что стоящего есть у неё.Блеф.)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:37
Значит очень нужен.
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