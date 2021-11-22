«Бавария» готова установить трансферный рекорд клуба покупкой Педри

Боссы «Баварии» готовы установить трансферный рекорд команды ближайшей зимой ради приобретения хавбека «Барселоны» Педри, который завоевал престижную награду.
Представители мюнхенского клуба провели предварительные переговоры с агентом игрока, а также предложили ему зарплату в четыре раза выше, чем он получает в Каталонии. Ожидается, что сумма трансфера может составить более 80 млн евро.
Напомним, трансферный рекорд клуба принадлежит защитнику Люка Эрнандесу, переход которого из «Атлетико» обошелся в 80 млн евро.