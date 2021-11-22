«Бавария» готова установить трансферный рекорд клуба покупкой Педри

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вчера, 17:31

Боссы «Баварии» готовы установить трансферный рекорд команды ближайшей зимой ради приобретения хавбека «Барселоны» Педри, который завоевал престижную награду.

Представители мюнхенского клуба провели предварительные переговоры с агентом игрока, а также предложили ему зарплату в четыре раза выше, чем он получает в Каталонии. Ожидается, что сумма трансфера может составить более 80 млн евро.

Напомним, трансферный рекорд клуба принадлежит защитнику , переход которого из «Атлетико» обошелся в 80 млн евро.