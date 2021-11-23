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ЭСК РФС: «Судья ошибочно не удалил Зайнутдинова в матче с „Сочи“»

вчера, 19:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В четверг, 18 ноября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

РПЛ. 14-й тур

«Сочи» — ЦСКА

Департамент судейства и Департамент инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неудалением игрока ЦСКА Бактиера Зайнутдинова на 63-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА на 63-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, вступив в единоборство за верховой мяч с соперником в высоком прыжке на скорости, совершил контакт коленом в голову соперника. Это может поставить под угрозу безопасность соперника с возможностью нанести ему серьезную травму головы. Игрок ЦСКА хорошо видит своего соперника и ничего не предпринял, чтобы избежать этого контакта в голову.

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pomor45
pomor45
вчера в 22:24
Поставить зарубку в счёт ЦСКА на будущее и ... откукуянить.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:55
К ошибкам в РПЛ привыкли...
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:51
Че щас толку от этого?? Все равно разгромили. Вы свежее смотрите, эксперты блин
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 20:51
Не все могут сказать "Мы снимаемся с чемпионата" и продолжать играть - мужчины привыкли отвечать за свои слова
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:46
Гинер тщательно считает и всё заносит в книжечки )))
YVG
YVG
вчера в 20:37
Невольно возникает вопрос: Не было ли это осознанной ошибкой?
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:13
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:11
Жалеют слабаков Орешкина!
makkie
makkie
вчера в 20:05
Я уже запутался, какая это по счёту результативная ошибка в пользу цска?
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:04
кто-то ошибся - за есть Тема для обсуждения...
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 19:47
Да ладно! Кто бы мог подумать...
А можно хотя бы минимизировать "ошибки" "судей" в отношении ЦСКА? А то вот завтра ещё признают, что Фукса удалили не по делу.
протон
протон
вчера в 19:47
В прочем ничего нового
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:44
Проморгали судьи, а теперь поздно.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:39
Теперь поздно,нужно было раньше удалять. Зайнутдинову поаккуратней играть.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:38
Такое бывает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:38, ред.
Из пустого в порожню ! А воз и ныне там !
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