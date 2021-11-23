ЭСК РФС: «Судья ошибочно не удалил Зайнутдинова в матче с „Сочи“»

В четверг, 18 ноября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС .

РПЛ . 14-й тур

«Сочи» — ЦСКА

Департамент судейства и Департамент инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неудалением игрока ЦСКА Бактиера Зайнутдинова на 63-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА на 63-й минуте матча.