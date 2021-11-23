ЭСК РФС: «Судья ошибочно не удалил Зайнутдинова в матче с „Сочи“»

В четверг, 18 ноября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
РПЛ. 14-й тур
«Сочи» — ЦСКА
Департамент судейства и Департамент инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неудалением игрока ЦСКА Бактиера Зайнутдинова на 63-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА на 63-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, вступив в единоборство за верховой мяч с соперником в высоком прыжке на скорости, совершил контакт коленом в голову соперника. Это может поставить под угрозу безопасность соперника с возможностью нанести ему серьезную травму головы. Игрок ЦСКА хорошо видит своего соперника и ничего не предпринял, чтобы избежать этого контакта в голову.
А можно хотя бы минимизировать "ошибки" "судей" в отношении ЦСКА? А то вот завтра ещё признают, что Фукса удалили не по делу.
А можно хотя бы минимизировать "ошибки" "судей" в отношении ЦСКА? А то вот завтра ещё признают, что Фукса удалили не по делу.