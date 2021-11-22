Тюрпен рассудит матч «Спартак» – «Наполи» в Лиге Европы

Стало известно, кто рассудит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» в Москве.
На матче будет работать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
Его ассистенты — Николя Дано и Сириль Грингор, резервный судья – Бенуа Мийо. VAR — Франсуа Летексье.
«Спартак» примет «Наполи» 24 ноября, начало — в 18:30 мск.
Ранее стало известно, какое количество болельщиков сможет посетить игру.
В любом случае пожелаю только Удачи Спартачам !!!
В любом случае пожелаю только Удачи Спартачам !!!
И объективного судейства в матче!
И объективного судейства в матче!