Тюрпен рассудит матч «Спартак» – «Наполи» в Лиге Европы

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вчера, 14:55

Стало известно, кто рассудит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» в Москве.

На матче будет работать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Его ассистенты — Николя Дано и Сириль Грингор, резервный судья – Бенуа Мийо. VAR — Франсуа Летексье.

«Спартак» примет «Наполи» 24 ноября, начало — в 18:30 мск.

Ранее стало известно, какое количество болельщиков сможет посетить игру.