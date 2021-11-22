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Тюрпен рассудит матч «Спартак» – «Наполи» в Лиге Европы

вчера, 14:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиЗавтра в 18:30 Не начался

Стало известно, кто рассудит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» в Москве.

На матче будет работать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Его ассистенты — Николя Дано и Сириль Грингор, резервный судья – Бенуа Мийо. VARФрансуа Летексье.

«Спартак» примет «Наполи» 24 ноября, начало — в 18:30 мск.

Ранее стало известно, какое количество болельщиков сможет посетить игру.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:57
играть надо прилично, а судьи пусть любые
протон
протон
вчера в 16:23
Тюрпен рассудит матч «Спартак» – «Наполи» в Лиге Европы
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:25
Объективного судейства.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:15
Тяжко придётся с таким Наполи и судья тут не причём.
В любом случае пожелаю только Удачи Спартачам !!!
Foxes
Foxes
вчера в 15:13
Хороший арбитр!
санек002
санек002
вчера в 15:07
все равно проиграют!1-3!нет уверенности в победе никакой!хотя всякое бывает!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:01
Удачи!!! "Спартаку!!!
И объективного судейства в матче!
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