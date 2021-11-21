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Карасев назначен главным судьей матча «Барселона» — «Бенфика»

вчера, 13:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаЗавтра в 23:00 Не начался

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой».

В качестве ассистентов Карасева выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери — Кирилл Левников. На VAR отработают итальянцы Массимилиано Иррати и помощник Паоло Валери.

Поединок «Барселона» — «Бенфика» состоится 23 ноября в Испании.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 22:49
Ок. Прослушаю
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:42
Hell on Earth, написано же) Новый альбом вышел - так я до сих пор офигеваю...)
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:37
Высокое доверие и честь для Карасёва....
Zak11
Zak11
вчера в 17:56
Надеюсь будет судить финал Лч в Питере. Всё может быть, думаю он дорос до такого матча
Dauletbek
Dauletbek ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 17:24
Как называется трэк?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:48, ред.
Респект металлистам!)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:48
На важный матч Карасев получил назначение в котором многое стоит на кону. Хорошего ему судейства.
YVG
YVG
вчера в 15:34
Стоит пожелать Карасеву только удачных игр.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:01
Карасёв, единственное светлое пятно в нашем футболе.
Брулин
Брулин
вчера в 14:49
молодец , не стоит на месте, развивается, работает; Могу только порадоваться за него и пожелать только удачных матчей
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:24
Единственный наш профессионал в футболе, за которого не стыдно. Почти Коллина)
drug01
drug01
вчера в 14:05
Отличная игра удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:56
Сергей марку держит.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 13:50
Пришел к успеху)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:48
Ну это знак Ё!!
Интересно у кого бабок больше ?
Так значит ... У Барсы - ноль, значит ставим на Бенфику !
ОПС
ОПС
вчера в 13:45
Удачи ему в матче.
beefs
beefs
вчера в 13:37
серьезный матч, удачи и меньше шума...
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:34
Норм карась нарыбачил)) А вообще рад, хоть кто-то играет по правилам, чаще всего
протон
протон
вчера в 13:31
Карасёв молодец,надеюсь отсудит без ошибочно!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:27
Уверенного судейства
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:26
Это уже серьёзно !!! Удачи тебе Серёга !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:11
Соседей-то зачем? Всё испортят,у них точно предпочтения есть.
Futurista
Futurista
вчера в 13:06
Итальянцы подВАРят Карася...
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