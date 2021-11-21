Карасев назначен главным судьей матча «Барселона» — «Бенфика»

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой».
В качестве ассистентов Карасева выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери — Кирилл Левников. На VAR отработают итальянцы Массимилиано Иррати и помощник Паоло Валери.
Поединок «Барселона» — «Бенфика» состоится 23 ноября в Испании.
https://www.youtube.com/watch?v=B1EOkFeD3Ho
Интересно у кого бабок больше ?
Так значит ... У Барсы - ноль, значит ставим на Бенфику !
Интересно у кого бабок больше ?
Так значит ... У Барсы - ноль, значит ставим на Бенфику !