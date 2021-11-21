Карасев назначен главным судьей матча «Барселона» — «Бенфика»

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вчера, 13:03

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой».

В качестве ассистентов Карасева выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери — Кирилл Левников. На VAR отработают итальянцы Массимилиано Иррати и помощник Паоло Валери.

Поединок «Барселона» — «Бенфика» состоится 23 ноября в Испании.