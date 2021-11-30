В «Торино» прокомментировали информацию, что клуб может подписать Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию, согласно которой туринский клуб может подписать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Эта информация не соответствует действительности.
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию, согласно которой туринский клуб может подписать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Эта информация не соответствует действительности.
Можно попробовать себя в чемпионате ниже уровнем, например в чемпионате Нидерландов или Бельгии, там могут найтись желающие, плюс будет легче стать игроком основы, прежде всего если не самый топовый клуб будет.
А Саше Кокорину пора куда-нибудь в ФНЛ-2, там вполне может у него пойти хорошо, даже если играть будет не особо часто.
Можно попробовать себя в чемпионате ниже уровнем, например в чемпионате Нидерландов или Бельгии, там могут найтись желающие, плюс будет легче стать игроком основы, прежде всего если не самый топовый клуб будет.
А Саше Кокорину пора куда-нибудь в ФНЛ-2, там вполне может у него пойти хорошо, даже если играть будет не особо часто.