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В «Торино» прокомментировали информацию, что клуб может подписать Миранчука

вчера, 19:44

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию, согласно которой туринский клуб может подписать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Эта информация не соответствует действительности.

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112910415
112910415
сегодня в 06:29
прискорбное единообразие реакций ...
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:18
Возможно, либо журналисты постарались в этот раз.

Можно попробовать себя в чемпионате ниже уровнем, например в чемпионате Нидерландов или Бельгии, там могут найтись желающие, плюс будет легче стать игроком основы, прежде всего если не самый топовый клуб будет.

А Саше Кокорину пора куда-нибудь в ФНЛ-2, там вполне может у него пойти хорошо, даже если играть будет не особо часто.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:16
рекламный трюк агента? После "яркого" выступления в серии А Кокорина и бледноватого присутствия Миранчука в составе Аталанты, трудно будет Лешу пристроить куда либо.
протон
протон
вчера в 19:57
Недавно об этом я говорил. Не помню на какой ветке
David Young
David Young
вчера в 19:53
Не удивлён что это так.
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