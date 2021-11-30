«Барса» договорилась с Торресом о контракте. «Ман Сити» требует 70 млн евро

«Барселона» договорилась о контракте с нападающим «Манчестер Сити» Ферраном Торресом и продолжает переговоры с английским клубом, сообщает журналист Sport1.
По информации источника, «горожане» требуют за переход испанца 70 миллионов евро, однако в «Барсе» надеются, что Торрес может быть приобретен за значительно меньшую сумму — потенциально в рамках сделки по частичному обмену игроками.
Ранее появлялась информация об игроке, которого в «Сити» рассматривают как замену Феррану.
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