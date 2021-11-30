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«Барса» договорилась с Торресом о контракте. «Ман Сити» требует 70 млн евро

вчера, 18:02

«Барселона» договорилась о контракте с нападающим «Манчестер Сити» Ферраном Торресом и продолжает переговоры с английским клубом, сообщает журналист Sport1.

По информации источника, «горожане» требуют за переход испанца 70 миллионов евро, однако в «Барсе» надеются, что Торрес может быть приобретен за значительно меньшую сумму — потенциально в рамках сделки по частичному обмену игроками.

Ранее появлялась информация об игроке, которого в «Сити» рассматривают как замену Феррану.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:23
Правильно требуют. Будущая звезда футбола.
Elliada
Elliada
вчера в 19:01
И Холанна хотят, и Торреса. Деньги есть?
3ton
3ton
вчера в 18:28
Круг на испанцах и бывших игроках академии замкнулся ?
Других кандидатов нет ?
Влахович в фиалках уже 2 сезон стабильно забивает .
Канадец из Лилля прибавляет из матча к матчу
И другие
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 18:11
Хорошая новость. Толковый нападающий очень нужен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:08
Положение обязывает Барсу усиливать состав.
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