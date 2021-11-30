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«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере Араухо

вчера, 17:26

«Челси» и «Ливерпуль» рассматривают возможное подписание защитника «Барселоны» Рональда Араухо, сообщает Diario Sport.

По информации источника, оба клуба АПЛ уже некоторое время следят за 22-летним игроком и могут сделать предложение о переходе летом 2022 года.

Контракт Араухо истекает летом 2023-го, в «Барселоне» надеются продлить соглашение с уругвайцем.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:01
Араухо хорош, но...не знаю.
протон
протон
вчера в 18:46
У Бартомеу прослеживается странная закономерность!
Все трансферы свыше 30 млн - провальные!
А вот все, что ниже - качественно сработано на трансферном рынке!
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 17:49
Плохо будет, если уйдёт, хороший защитник. Писали, что у него запросы слишком велики для нынешней Барсы. Благо у нас есть Дани Алвес и Дест. Хотелось бы, чтобы это была очередная утка...
7p49khdkj4tu
7p49khdkj4tu
вчера в 17:37
Игроку "бичи": здешние правила делают ваши последние усилия бесполезными
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:33
Посмотрим куда он всё таки уйдёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:32
Разберутся наверно мирно...
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