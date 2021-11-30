«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере Араухо

«Челси» и «Ливерпуль» рассматривают возможное подписание защитника «Барселоны» Рональда Араухо, сообщает Diario Sport.
По информации источника, оба клуба АПЛ уже некоторое время следят за 22-летним игроком и могут сделать предложение о переходе летом 2022 года.
Контракт Араухо истекает летом 2023-го, в «Барселоне» надеются продлить соглашение с уругвайцем.
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