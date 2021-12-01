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Роналду согласился с тем, что Месси незаслуженно получил «Золотой мяч»

вчера, 18:13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал пост в инстаграме об итогах церемонии вручения «Золотого мяча», который выиграл форвард ПСЖ Лионель Месси.

Фан-аккаунт Роналду опубликовал пост, в котором говорится следующее:

Месси может провести скромный сезон, но они всегда найдут способ предоставить ему услугу и вручить приз. Это воровство.

Под этим сообщением португалец написал:

Факт.

Роналду согласился с тем, что Месси незаслуженно получил «Золотой мяч»

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 06:06
Да Пеп и другие пусть говорят сколько хотят, но речь то не об этом.
Эпоха Месси-Роналду подразумевает соперничество этих футболистов и есть такие понятия как честь, достоинство, дипломатия, взаимное уважение. Любое подобное высказывание одного из оппонентов сразу перечёркивает все вышеупомянутое.
Может я не знаю или, что то пропустил, но может напомнишь, что бы Месси хоть раз сказал, что Роналду не достоин или я лучше него и в подобном тоне? А вот Роналду по натуре нарцисс, постоянно себя нахваливает, сам собою любуется и что самое главное обидчив.
Надеюсь ты сейчас то хоть понял о чём я писал?
А заслуженно или не заслуженно это совсем другой вопрос и спорит на это тему лично я считаю глупо, так как найдутся сторонники и того и другого. Мне лично без разницы кто получил, пусть хоть Кокорин.
P.S. Кстати недавно Джикия получил смокинг как награду в подобной конкурсе "Джентльмен года". Все смеялись и недоумевали от такого выбора, писали, что это позор и так далее и только спартачи писали, что это справедливо. Это я к примеру, что глупо спорить!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 01:01
Ты в курсе под каким постом он оставил этот комментарий?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:35
А медведь согласился с тем, что мёд сладкий
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:27
не поклонник Роналду, тем более Месси, но Роналду вытащил много матчей, перейдя в новую команду забивал почти в каждом матче, чего тут ещё обсуждать
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Леха Малышев (раскрыть)
вчера в 23:30
И пусть подгорает, у крыс так и должно быть.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:25
Прошлый сезон ЛЧ. Гей - 4 гола и 2 ГП, гном - 5 голов и 2 ГП. Чем ты меня удивить хотел?
А на сборные мне вообще по... Интересен лишь клубный футбол, а не эта ху...
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:19
Да да, нырок ещё до касания. Никакого пенальти там и близко не было.
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:35
На вручении нужно было все пункты изложить почему Месси, а не Лева.
И не бомбило бы у завистников))
RoArt
RoArt ответ Лондон2003 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:26
У Карлана 7 картонных - дальше что?
MORBIUS
MORBIUS
вчера в 22:21
Ривалдо свой ЗМ распилил и отдал все игрокам барсы,а карлан чужие забирает)))) 2010,2012,2019,2021.
NOVA
NOVA
вчера в 22:20
любой игрок и болел, даже фанат месси скажет что уже который раз и вообще очевидно не заслуженный ЗМ!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:19
Ну уж точно не Роналду об этом рассуждать.
Agamaga........
Agamaga........ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:16
Месси не проявлял такого в сетях, как можно судить насколько он гнилой? Что не отдал ЗМ перед публикой? А разве за всю историю было что-то подобное? Споров на тему заслуженно или нет было всегда! А вот португалец и есть лицемер! Когда его награждают наплевав на все моральные принципы, то он доволен, а когда приз не имеет ценности, как приз лучшему бомбардиру за 3 гола на евро 2018,то он отдаёт его Нани у которого такой же приз с 3-мя голами 😂 набирает пустые баллы перед публикой, или оставляет язвительные комментарии, что да мол, Месси не заслужил. А зато свои он признает заслуженными. Поэтому такой лицемер будет всегда ниже Месси во всех рейтингах!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:05
Сложно не соглашаться с очевидным.
Bensurr
Bensurr ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:04
Вы о чем?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:03
Роналду хоть честно заявил,а вот Месси тоже гнилой и не меньше,чем КР7,да и к тому же лицемер. Он говорит одно,думает второе,а делает третье.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:58
ну если уже и Роналду засомневался,то значит так оно и есть и Месси не достоин этой награды. КР7 тоже считает себя не достойным этого приза,поэтому и не поехал в Париж,а то вдруг бы вместо Ома,ему по оплошности вручили. Но есть уверенность,что он отдал бы его Бензиме.
MORBIUS
MORBIUS
вчера в 21:47
Липовые мячи для месси лучшая награда)))))))))
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 21:44
Я бы мог понять обиду со стороны Бензема или Левандовски по поводу ЗМ, но на что обижается Кристина? Ведь объективно в этом году он не был и близко к награде.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:44
То что Месси не заслуженно получил зм это не так,он просто не был лучшим футболистом 2021-мы все знаем одного поляка который был лучше и стабильней в этом году!
Но если это сказал Роналду (что не факт) то это не правильно,игрок его уровня не должен обсуждать лигитимность наград других футболистов!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 21:39
Может и факт. Но Роналду меньше всех имел право это сказать.
juvenale
juvenale ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 21:34
а куда аватар с ван диком подевался?
pomor45
pomor45 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:33
Потому что не герой, а обыкновенный человек. С героями трудно чистить картошку.
juvenale
juvenale ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 21:32
пенальти на нем с порту кстати железобетонный
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:30
вроде этот сезон обсуждается)))а с 2013 года прошло много лет)
pomor45
pomor45
вчера в 21:30
То же самое он сказал бы и о Левандовски. Роналду всегда мнит достойным ЗМ только одного себя.
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:30
И это сказал тот, кому перец купил мяч...
Johnes
Johnes
вчера в 21:23
Неприятный тип. Вечно обиженный и самовлюбленный нарцисс
RamonCSKA
RamonCSKA ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 21:17
Ты статистику в лч посмотри по голевым пасам и по голам, а так же за сборную, там Месси далеко позади
Но то что Месси притянули за уши ЗМ это точно
Agamaga........
Agamaga........ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:12
Не прочь отказаться от воровства в свою пользу и получить ЗМ, как в 2013 году 😂
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