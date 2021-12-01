Роналду согласился с тем, что Месси незаслуженно получил «Золотой мяч»

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вчера, 18:13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал пост в инстаграме об итогах церемонии вручения «Золотого мяча», который выиграл форвард ПСЖ и.

Фан-аккаунт Роналду опубликовал пост, в котором говорится следующее:

Месси может провести скромный сезон, но они всегда найдут способ предоставить ему услугу и вручить приз. Это воровство.

Под этим сообщением португалец написал: