Роналду согласился с тем, что Месси незаслуженно получил «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал пост в инстаграме об итогах церемонии вручения «Золотого мяча», который выиграл форвард ПСЖ Лионель Месси.
Фан-аккаунт Роналду опубликовал пост, в котором говорится следующее:
Месси может провести скромный сезон, но они всегда найдут способ предоставить ему услугу и вручить приз. Это воровство.
Под этим сообщением португалец написал:
Факт.
Не фанат Месси, но хочу заметить, он в сторону Роналду никогда не говорил плохого, а всегда уважительно отзывался о Роналду или тактично уходил от ответа. А тут обида нарцисса.
Соперничество Месси и Роналду это целая эпоха и в такие моменты нормальному мужику лучше промолчать, достойнее будет. Но это не про Роналду.
Не фанат Месси, но хочу заметить, он в сторону Роналду никогда не говорил плохого, а всегда уважительно отзывался о Роналду или тактично уходил от ответа. А тут обида нарцисса.
Соперничество Месси и Роналду это целая эпоха и в такие моменты нормальному мужику лучше промолчать, достойнее будет. Но это не про Роналду.
Только возникает у меня вопрос ко всем кто пишет что Месси виноват в том что он получил 7 ЗМ. Ну так в чем он виноват-то? Второй вопрос, вы сами хоть отказались-бы от любой награды в своей жизни?? Думаю нет, ибо в каждом человеке живёт свое ЭГО.
П.С. Роналду поступил не красиво.
Только возникает у меня вопрос ко всем кто пишет что Месси виноват в том что он получил 7 ЗМ. Ну так в чем он виноват-то? Второй вопрос, вы сами хоть отказались-бы от любой награды в своей жизни?? Думаю нет, ибо в каждом человеке живёт свое ЭГО.
П.С. Роналду поступил не красиво.