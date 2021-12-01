ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Ибрагимович: «Мбаппе нужно перейти в „Реал“»

вчера, 13:53

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о вариантах развития карьеры форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Я посоветовал бы Мбаппе уйти из ПСЖ. Ему следует перейти в «Реал».

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:29
Еще есть шансы подписать Холланда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:37
К себе его забери!
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:37
Перейдёт летом
Бензема,Мбаппе,Винисиус в нападении и всем пи...ец!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:34
Златан - старый волк, отягощенной мудростью прожитых лет, ерунды не посоветует.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:24
Умные мысли подаёт Ибра.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:20
Как решит так оно и будет.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:15
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:04
    Златан дело говорит. Хотя Килиан и без совета Златана правильно мыслит, и желает перейти именно в Мадридский Реал.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:03
    Он и сам об этом грезит .
    протон
    протон
    вчера в 13:58
    Это провал для ПСЖ - отдать бесплатного своего лучшего и молодого игрока. К концу сезона Месси будет 35, Рамосу 36, ди Марии 34, "молодому" Неймару зимой уже 30..
    Арабам придется прилично обновлять команду
    David Young
    David Young
    вчера в 13:55
    Я согласен с мнением Златана Ибрагимовича.
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