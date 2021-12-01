Ибрагимович: «Мбаппе нужно перейти в „Реал“»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о вариантах развития карьеры форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Я посоветовал бы Мбаппе уйти из ПСЖ. Ему следует перейти в «Реал».
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о вариантах развития карьеры форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Я посоветовал бы Мбаппе уйти из ПСЖ. Ему следует перейти в «Реал».
Бензема,Мбаппе,Винисиус в нападении и всем пи...ец!
Бензема,Мбаппе,Винисиус в нападении и всем пи...ец!
Арабам придется прилично обновлять команду
Арабам придется прилично обновлять команду