Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе признали лучшим футболистом по итогам поединков 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Во вторник парижский клуб разгромил «Брюгге» со счетом 4:1, а 22-летний француз забил 2 гола. Отметим, что в той же игре дважды забил и Лионель Месси.
Эта победа никак не отразилась на турнирном положении ПСЖ, который досрочно пробился в плей-офф из группы A со второго места.
Примечательно, что в этом матче Мбаппе побил рекорд Месси.
Можете в таких случаях не переживать, сами по себе жалобы ни к чему не приведут.
Можете в таких случаях не переживать, сами по себе жалобы ни к чему не приведут.