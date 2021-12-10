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Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 18:03

Нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе признали лучшим футболистом по итогам поединков 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Во вторник парижский клуб разгромил «Брюгге» со счетом 4:1, а 22-летний француз забил 2 гола. Отметим, что в той же игре дважды забил и Лионель Месси.

Эта победа никак не отразилась на турнирном положении ПСЖ, который досрочно пробился в плей-офф из группы A со второго места.

Примечательно, что в этом матче Мбаппе побил рекорд Месси.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 11:45
Чего, бл... За ничего не значащий матч с Брюгге.
амурец
амурец
вчера в 23:20
Наверное все же Гризманн должен быть, Мбаппе конечно молодец, но Брюгге это далеко не Порто
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:17
Не буду спорить но Перец больше думает о кармане!Хотя имеет на это право!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Вот так футбол и умирает. Вот почему Перес (возможно) хочет что-то изменить- создать СуперЛигу Европы.
1bear
1bear ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:15
согласен на 100 % - Гризман больше заслужил,хоть и не нравится он мне...
протон
протон
вчера в 19:55
Как можно было, при наличии Гризманна, который забил важнейший гол Порту и сотворил этот чудо-пас на Корреа на 90 минуте, отдать награду Мбаппе?? Ну да, он забил двушку Брюгге в никому не нужном матче. Ценность игры совсем пустой звук?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:44
Не самый серьезный соперник у него был.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:38
Дали самому распиаренному.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:24
Мои поздравления.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:56
Мне кажется, лучший игрок был Облак. Сделал сумасшедшие сейвы в критическом матче для своей команды.
BDA81
BDA81 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:54, ред.
ну а всяким форвардам научиться яйцами забивать так то ))) Явно были и другие амплуа ,которые играли лучше )) А так получаеться всякие негры забивают два,другие простолюдины забивают гол, но объем работы на поле делают в три раза больше )))где логика Дим))) Про Селихова я так к слову ))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:48
Мбаппе выходит на первые роли
Дима Логинов
Дима Логинов ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 18:42
Селихову, чтобы быть по туру лучшим, для начала нужно в Лиге чемпионов играть :)
BDA81
BDA81
вчера в 18:41
И чем он там забивал то яйцами или зопой )) Селихов по туру лучший,Мбаппе свои голы ещё наклипает.
sash71
sash71
вчера в 18:21
Мбапе показал отличный результат не только голами но и своими ассистами
Сантус
Сантус
вчера в 18:16
Это просто наглость.Семияйцевый тоже два забил,а это уже серьёзная заявка на восьмой...)
League1
League1
вчера в 18:16
С гнем? Перегнем? Золотомячист недоделанный?
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:15
Здравствуйте. Хорошо.

Можете в таких случаях не переживать, сами по себе жалобы ни к чему не приведут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:15
Кто бы сомневался кроме гнома.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10
Мои поздравления Килиану !!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:04
Мбаппе — лучший игрок недели.
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