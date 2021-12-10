Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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вчера, 18:03

Нападающего « ПСЖ » признали лучшим футболистом по итогам поединков 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Во вторник парижский клуб разгромил «Брюгге» со счетом 4:1, а 22-летний француз забил 2 гола. Отметим, что в той же игре дважды забил и Лионель Месси.

Эта победа никак не отразилась на турнирном положении ПСЖ , который досрочно пробился в плей-офф из группы A со второго места.

Примечательно, что в этом матче Мбаппе побил рекорд Месси.