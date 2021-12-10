Элмас – игрок недели в ЛЕ. Полузащитник «Наполи» опередил Селихова

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вчера, 17:51

Пресс-служба УЕФА огласила имя лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

Им стал полузащитник «Наполи» , отметившийся дублем в победном поединке с «Лестером» (3:2).

В борьбе за награду Элмас опередил голкипера «Спартака» , нападающего «Реала Сосьедад» Микеля Ойарсабаля и полузащитника загребского «Динамо» .