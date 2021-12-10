Элмас – игрок недели в ЛЕ. Полузащитник «Наполи» опередил Селихова

Пресс-служба УЕФА огласила имя лучшего футболиста недели в Лиге Европы.
Им стал полузащитник «Наполи» Эльхиф Элмас, отметившийся дублем в победном поединке с «Лестером» (3:2).
В борьбе за награду Элмас опередил голкипера «Спартака» Александра Селихова, нападающего «Реала Сосьедад» Микеля Ойарсабаля и полузащитника загребского «Динамо» Мислава Оршича.
А вот сейвы Селихова выели Спартак в 1/8 финала ЛЕ, да к тому же принесли в копилку клуба дополнительные 2,5 млн евро.
А вот сейвы Селихова выели Спартак в 1/8 финала ЛЕ, да к тому же принесли в копилку клуба дополнительные 2,5 млн евро.
А кто Спартаку влетел? Наполи? Нет?)))
Это похоже на "Утешительный приз")
А кто Спартаку влетел? Наполи? Нет?)))
Это похоже на "Утешительный приз")
А вот взятый пеналь на 98!!!! мин и как результат 🥇 место в группе, это покруче будет 🤙
А вот взятый пеналь на 98!!!! мин и как результат 🥇 место в группе, это покруче будет 🤙
Спартак вынес Наполи , а лучший Элмас а не Селихов.
Спартак вынес Наполи , а лучший Элмас а не Селихов.