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Элмас – игрок недели в ЛЕ. Полузащитник «Наполи» опередил Селихова

вчера, 17:51

Пресс-служба УЕФА огласила имя лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

Им стал полузащитник «Наполи» Эльхиф Элмас, отметившийся дублем в победном поединке с «Лестером» (3:2).

В борьбе за награду Элмас опередил голкипера «Спартака» Александра Селихова, нападающего «Реала Сосьедад» Микеля Ойарсабаля и полузащитника загребского «Динамо» Мислава Оршича.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 00:04
Мои поздравления.
makkie
makkie
вчера в 21:51
И что даёт эта награда? Очков Наполи это не прибавило.
А вот сейвы Селихова выели Спартак в 1/8 финала ЛЕ, да к тому же принесли в копилку клуба дополнительные 2,5 млн евро.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:50
Ясно, что выбор несправедливый, с успехом Селихова сравнить нельзя
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:21
Для России лучший игрок всей лиги Европы это однозначно Селихов,и знать не хотим мы ни каких элмасов
протон
протон
вчера в 19:52
Селихов свою работу сделал думаю что для болельщиков Спартака он и так игрок года. Остальное в пользу бедных.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:47
Ах-ха-ха!

А кто Спартаку влетел? Наполи? Нет?)))

Это похоже на "Утешительный приз")
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:16, ред.
Отбыт пенальти на 98 минуте , и играя в одном группе С Лестер И Наполи и занимать первый место в группе это можно назвать лучший игрок лига Европы
ЧиП
ЧиП
вчера в 19:06
Подумаешь дубль, событие так себе 🥴
А вот взятый пеналь на 98!!!! мин и как результат 🥇 место в группе, это покруче будет 🤙
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:01
Несправедливо! Элмас вывел Наполи на второе место в группе, а Селихов вытащил Спартак - на первое!
1bear
1bear ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:44
внимательнее - Элмас - игрок НЕДЕЛИ в ЛЕ забил два Лестеру в решающем матче!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:40
Нет в мире справедливости !
Спартак вынес Наполи , а лучший Элмас а не Селихов.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:35
Селихов сделал 4 сейва в матче с Легией, отбил пенальти на последних минутах но этого все равно оказалось недостаточно чтобы стать лучшим игроком недели в Лиге Европы. Атакующим игрокам всегда проще получать такие награды чем защитникам или вратарям. Все лавры достаются тем кто забивает голы. Но то что Селихова отметили и включили в список номинантов уже очень хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:16
Пусть скажет спасибо, что в список попал.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:58
Хотя бы этим пусть утешится 😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:56
Ну и пускай, "Наполи" сделал все возможное, чтобы "Спартак" занял первое место в группе - проиграл два раза и обыграл "Лестер" (но для нас лучшим все равно останется Селихов):
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