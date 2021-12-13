Ковач – о Мбаппе: «Он для меня один из трёх лучших футболистов мира»

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вчера, 08:37

Наставник «Монако» высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» после поединка 18-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Париже и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дубль в этом матче оформил Мбаппе.

Он для меня один из трех лучших футболистов мира. Если его уберечь от травм, он завоюет много «Золотых мячей». В ПСЖ всё зависит от Килиана. Благодаря своей технике, силе, скорости он может в любой момент «сделать разницу».

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 играх, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.