Ковач – о Мбаппе: «Он для меня один из трёх лучших футболистов мира»

Наставник «Монако» Нико Ковач высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе после поединка 18-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Париже и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дубль в этом матче оформил Мбаппе.
Он для меня один из трех лучших футболистов мира. Если его уберечь от травм, он завоюет много «Золотых мячей». В ПСЖ всё зависит от Килиана. Благодаря своей технике, силе, скорости он может в любой момент «сделать разницу».
В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 играх, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
ПСЖ набрал 45 очков и укрепился на первой позиции турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 баллов. «Монако» (26) — восьмой.
Без сильной конкуренции,как в Англии никакая лига не интересна,сами это видите а ПСЖ из за слабой лиги имея таких грандов ни разу не может выигрывать ЛЧ и этот сезон тоже не смогут
Без сильной конкуренции,как в Англии никакая лига не интересна,сами это видите а ПСЖ из за слабой лиги имея таких грандов ни разу не может выигрывать ЛЧ и этот сезон тоже не смогут