ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Ковач – о Мбаппе: «Он для меня один из трёх лучших футболистов мира»

вчера, 08:37
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Наставник «Монако» Нико Ковач высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе после поединка 18-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Париже и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дубль в этом матче оформил Мбаппе.

Он для меня один из трех лучших футболистов мира. Если его уберечь от травм, он завоюет много «Золотых мячей». В ПСЖ всё зависит от Килиана. Благодаря своей технике, силе, скорости он может в любой момент «сделать разницу».

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 играх, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

ПСЖ набрал 45 очков и укрепился на первой позиции турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 баллов. «Монако» (26) — восьмой.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:13
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:18
    Неймар заплакал после этих слов!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 10:08
    Посмотрим ,что будет дальше.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:34
    Мбаппе лучший в ПСЖ.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:23
    Сразу видно парень не видел парящего Заболотного...с пяткой...
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 08:55
    Сказать что Камерунский Эму строит игру в ПСЖ-мог только идиот,Камерунский Эму как и Меська даже пас толком отдать не умеет ,не говоря об организации игры ,не пори чушь!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 08:45
    Только убегать пока умеет и замыкать
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:43
    Мбаппе на сегодня самый лучший из всех из тех кого хотел назвать Ковач.
    beefs
    beefs
    вчера в 08:40
    еще лет пять придется подождать...
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