ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Рангник: «У МЮ с апреля не было сухих матчей на „Олд Траффорд“»

вчера, 13:40
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об успешной игре своей команды в матче 15-го тура Английской Премьер Лиги против «Кристал Пэлас» (1:0) и о будущем поединке 16-го тура с «Норвичем»:

До сих пор я более чем доволен отношением игроков и стремлением учиться и получать информацию, которая поможет им стать лучше не только без мяча, но и с ним. Имея только два сухих матча до игры с «Кристал Пэлас» и не имея сухих матчей с апреля на «Олд Траффорд», мне было ясно, на чём мы должны сосредоточиться в первую очередь в течение первых двух дней и недель. Если мы сможем сыграть больше матчей на ноль, если мы не позволим им даже бить по нашим воротам, тем больше я буду убежден, что мы выиграем эти игры, потому что с этой группой игроков мы всегда способны создавать моменты и забивать голы.

В Норвиче предстоит сложная игра, с новым менеджером они улучшились, стали играть в другом стиле — более прямолинейном, более вертикальном. Но если мы будем опираться на выступление против «Пэласа», я считаю, что у нас есть хорошие шансы выиграть игру.

Поединок «Норвич» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 11 декабря, в 20:30 мск на стадионе «Карроу Роуд» (Норвич).

Все новости
Педри: «Играть с Месси было мечтой»
Сегодня, 12:20 Комментарии4
Гвардиола считает, что для чемпионского титула в АПЛ нужно более 90 очков
Вчера, 14:45 Комментарии7
Тухель — о Рюдигере: «Никто не может быть важнее клуба»
Вчера, 13:00 Комментарии4
Рангник — о Погба: «Пусть он сначала наберёт форму»
Вчера, 11:09 Комментарии8
Экс-тренер сборной Польши: «„Спартак“ — слабая и посредственная команда»
Вчера, 10:47 Комментарии96
Гризманн – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Это непривычно видеть»
10 декабря Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:37
Ну если не выигрывать Норвич, то зачем ты был нужен. Здесь без всяких тактических заморочек счёт должен будет 3-0 и более.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:05
Да и МЮ – давно уже не торт)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:55
Жуть. Это как? Охренели.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:50
Жаль конечно!Линия то идет(
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:46
Ну уж очень сейчас будет слабый соперник.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100