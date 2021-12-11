Рангник: «У МЮ с апреля не было сухих матчей на „Олд Траффорд“»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал об успешной игре своей команды в матче 15-го тура Английской Премьер Лиги против «Кристал Пэлас» (1:0) и о будущем поединке 16-го тура с «Норвичем»:

До сих пор я более чем доволен отношением игроков и стремлением учиться и получать информацию, которая поможет им стать лучше не только без мяча, но и с ним. Имея только два сухих матча до игры с «Кристал Пэлас» и не имея сухих матчей с апреля на «Олд Траффорд», мне было ясно, на чём мы должны сосредоточиться в первую очередь в течение первых двух дней и недель. Если мы сможем сыграть больше матчей на ноль, если мы не позволим им даже бить по нашим воротам, тем больше я буду убежден, что мы выиграем эти игры, потому что с этой группой игроков мы всегда способны создавать моменты и забивать голы.

В Норвиче предстоит сложная игра, с новым менеджером они улучшились, стали играть в другом стиле — более прямолинейном, более вертикальном. Но если мы будем опираться на выступление против «Пэласа», я считаю, что у нас есть хорошие шансы выиграть игру.