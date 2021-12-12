Петржела: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом. Это гигант»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал итог матча 18-го тура Российской Премьер Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:1).

«Зенит» всё равно станет чемпионом, всё равно, без сомнений. Я ждал, что будет ничья. Но у питерцев сильнейший состав. Выбор игроков лучше, «Зенит» — это гигант. «Динамо» не сможет весной с ними тягаться на дистанции. У них симпатичная команда, которая в одной игре может добиться результата, но на дистанции не получится. «Зенит» будет чемпионом.