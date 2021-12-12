ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Петржела: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом. Это гигант»

вчера, 17:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал итог матча 18-го тура Российской Премьер Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:1).

«Зенит» всё равно станет чемпионом, всё равно, без сомнений. Я ждал, что будет ничья. Но у питерцев сильнейший состав. Выбор игроков лучше, «Зенит» — это гигант. «Динамо» не сможет весной с ними тягаться на дистанции. У них симпатичная команда, которая в одной игре может добиться результата, но на дистанции не получится. «Зенит» будет чемпионом.

По итогам этой ничьей обе команды остались на своих местах в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует (38 очков), «Динамо» идет вторым (36 очков). На зимний перерыв команда Сергея Семака уходит с двумя очками перевеса над ближайшим преследователем. На 3-м месте на данный момент расположился ЦСКА (30 очков), также сыгравший все 18 туров.

Все новости
Анчелотти: «„Реал“ — фаворит Примеры, но мы должны сохранять концентрацию»
Сегодня, 10:29 Комментарии10
Суарес — о поражении от «Реала»: «Больно проигрывать в таких важных матчах»
Сегодня, 09:36 Комментарии9
Мбаппе — о победе над «Монако»: «Идеальная ночь»
Сегодня, 09:22 Комментарии5
Ковач – о Мбаппе: «Он для меня один из трёх лучших футболистов мира»
Сегодня, 08:37 Комментарии10
Педри: «Играть с Месси было мечтой»
Вчера, 12:20 Комментарии6
Гвардиола считает, что для чемпионского титула в АПЛ нужно более 90 очков
11 декабря Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:22
Как бы ни старался петржела мычать на каждом углу про свою безграничную любовь к зениту, из питерских дельцов его никто не слышит. Похоже, не приютят чеха в газпромовской структуре. ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:47
Всё наверное проще..
У Зенита благодаря бюджету самый крепкий состав...
Но и тут палка о двух концах...уверования в свою исключительность и гегемонность - расслабляет и заставляет снизить требование к себе...(я не про тех кто во время матча на Мальдивах..это отдельная тема)...

То Тедеско не сплохой серией игр...то Николич выдаст 13 побед подряд...теперь Шварц с претензией на первую строчку....но Семак может себе позволить ...и когда треть стоимости состава в лазарете...и когда некоторых отпустить в отпуск пораньше...и всё такое...ибо резерв позволяет...

Касаемо "тут - чемпионы...в ЛЧ - аутсайдеры".....
Реально надоел этот "детский сад"...
Из серии четырёхлеток - "ты мне навалял...а справься с моим старшим братом...он уже в школу ходит"...)))
Пусть "критики" назовут ряд команд не из топ 5 которые постоянно выходят в плейофф ЛЧ со стоимостью состава менее чем на 200 млн евро...
Готов прочитать список...и поменять своё мнение....
alexando1974
alexando1974 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:24
можно подумать что другие есле станут чемпионами необлажаются)))))
batog
batog
вчера в 20:55
На счет ничьей, ты Властик кричал на всю Европу что Зеня порвет Динамо. Так что не пей с Боярским, или 3,14здоболом прослывешь.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 20:14, ред.
Какой он на фик гигант ? Он монополист, а это совсем другое дело. Гиганты это Реал, Бавария, Барселона, Юнайтед и другие, а это тупо жирующий за наш счёт клуб. Всё. Баста....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:03
Станет чемпионом и снова облажается в еврокбуках. Зачем нужен такой чемпион?
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:44
Питержелу надо с шляпой познакомить,будут вместе оду зениту петь!
протон
протон
вчера в 19:20
Динамовцы молодцы, в концовке немного не свезло, единственная команда, которая в чемпионате с позиции силы с Зенитом играет. Удачи, парни! Мы в вас верим!
LOpp
LOpp
вчера в 18:56
- Зенит гигант мысли, отец русской демократии.
- Простите, а 10 млн рублей хватит на трансферы гиганту мысли?
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:47
"Карась под газом" – фирменное блюдо 😉😁😂
протон
протон
вчера в 18:44
Не узнаю Карася. Он что наконец взятки начал брал? Иначе я никак не могу объяснить назначение СВЕРХлевого пенальти.
протон
протон
вчера в 18:35
У меня одного ощущение, что пенальти после введения VAR стало в разы больше?... Нет сомнений в беспристрастности Карасёва, но пенальти в ворота Динамо кажется надуманным.
Многие пишут, что игра изменилась за счет потери Вендела и Малколма. Но не стоит забывать, что Динамо вышло без Шиманьски. У Зенита таких лидеров несколько, а у Динамо всего один. Поэтому результат закономерен, во втором тайме шансы уравнялись
4RT
4RT
вчера в 18:18
Карлик в костюмчике Гиганта 😁
протон
протон
вчера в 18:11
Не сомневаюсь. Давно уже решено и выданы медали.
Главный судья
Главный судья
вчера в 18:08
Зенит сильнее других команд вверху... только скамейкой...у других команд ее просто нет ...спасибо лимиту а сильнейшие из русских на скамейке у Зенита.
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:08
точно так и ест ь!
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 18:07
Гигантик. А так - весна покажет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:04
Чемпион местного масштаба, с их ресурсом так и должно быть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:04
Гигант не зенит а газпром на деньгах налогоплательщиков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
А при чем здесь Чалов.? Вроде другая тема обсуждается. Но уже , если хочешь, чтобы я ответил, то ответь на мой вопрос. А зачем Мостовой усы сбрил и волосы покрасил? Он имеет такое же отношение к теме, как и твой.
beefs
beefs
вчера в 18:03
и без тебя знаем кто чемпион...
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 17:56
В чём, Динамо лучше играло? Первый тайм за Питером, потом вынужденные замены, травмы. В общей сложности- играли без пятерых игроков основы и фактически без атаки. Больше всего, ненавижу необоснованные, беспочвенные заключения.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:56
В Европе Зенит карлик.
Capral
Capral
вчера в 17:53
По поводу гиганта, дед конечно не уточнил, какой гигант- половой? Вспоминая Дзюбу. Но, а если серьезно, то да, в полном составе- Питер сильней других, в России, разумеется....
Союзник противников
Союзник противников ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 17:44
Он игроман,и постоянно делает ставки против "Зенита",но уговаривает всех топить за него.Ведь на очевидном много не поднимешь!
Словом :
"Благочестивая жена душою богу отдана,
а греховной плотию архиМадриду Фотию".
particular
particular
вчера в 17:43
Не надо быть большим провидцем и специалистом, что бы издалека поп@кивать про гигантизм и чемпионство :)
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:42
Старый напомнил о себе ...
YVG
YVG ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:42
Чалову какой бюджет не позволяет бегать?
sv_1969
sv_1969 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 17:37
Другое трудно представить)))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:36
Кто мне скажет кто постоянно у Петржелы берет интервью про Зенит, ведь явно не чешские журналисты, им клуб с Невы даром не нужен чтобы о нем разговаривать!
Вариант один - российские журналисты, а вот кто их к чеху командирует чтобы Петржела распылялся в восхвалении (уверен что не бесплатно) Зенита лично мне интересно, хотя....тут тоже вариант один! Лицемерия чеху не занимать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100