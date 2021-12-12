Петржела: «„Зенит“ всё равно станет чемпионом. Это гигант»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал итог матча 18-го тура Российской Премьер Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:1).
«Зенит» всё равно станет чемпионом, всё равно, без сомнений. Я ждал, что будет ничья. Но у питерцев сильнейший состав. Выбор игроков лучше, «Зенит» — это гигант. «Динамо» не сможет весной с ними тягаться на дистанции. У них симпатичная команда, которая в одной игре может добиться результата, но на дистанции не получится. «Зенит» будет чемпионом.
По итогам этой ничьей обе команды остались на своих местах в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» лидирует (38 очков), «Динамо» идет вторым (36 очков). На зимний перерыв команда Сергея Семака уходит с двумя очками перевеса над ближайшим преследователем. На 3-м месте на данный момент расположился ЦСКА (30 очков), также сыгравший все 18 туров.
У Зенита благодаря бюджету самый крепкий состав...
Но и тут палка о двух концах...уверования в свою исключительность и гегемонность - расслабляет и заставляет снизить требование к себе...(я не про тех кто во время матча на Мальдивах..это отдельная тема)...
То Тедеско не сплохой серией игр...то Николич выдаст 13 побед подряд...теперь Шварц с претензией на первую строчку....но Семак может себе позволить ...и когда треть стоимости состава в лазарете...и когда некоторых отпустить в отпуск пораньше...и всё такое...ибо резерв позволяет...
Касаемо "тут - чемпионы...в ЛЧ - аутсайдеры".....
Реально надоел этот "детский сад"...
Из серии четырёхлеток - "ты мне навалял...а справься с моим старшим братом...он уже в школу ходит"...)))
Пусть "критики" назовут ряд команд не из топ 5 которые постоянно выходят в плейофф ЛЧ со стоимостью состава менее чем на 200 млн евро...
Готов прочитать список...и поменять своё мнение....
У Зенита благодаря бюджету самый крепкий состав...
Но и тут палка о двух концах...уверования в свою исключительность и гегемонность - расслабляет и заставляет снизить требование к себе...(я не про тех кто во время матча на Мальдивах..это отдельная тема)...
То Тедеско не сплохой серией игр...то Николич выдаст 13 побед подряд...теперь Шварц с претензией на первую строчку....но Семак может себе позволить ...и когда треть стоимости состава в лазарете...и когда некоторых отпустить в отпуск пораньше...и всё такое...ибо резерв позволяет...
Касаемо "тут - чемпионы...в ЛЧ - аутсайдеры".....
Реально надоел этот "детский сад"...
Из серии четырёхлеток - "ты мне навалял...а справься с моим старшим братом...он уже в школу ходит"...)))
Пусть "критики" назовут ряд команд не из топ 5 которые постоянно выходят в плейофф ЛЧ со стоимостью состава менее чем на 200 млн евро...
Готов прочитать список...и поменять своё мнение....
- Простите, а 10 млн рублей хватит на трансферы гиганту мысли?
- Простите, а 10 млн рублей хватит на трансферы гиганту мысли?
Многие пишут, что игра изменилась за счет потери Вендела и Малколма. Но не стоит забывать, что Динамо вышло без Шиманьски. У Зенита таких лидеров несколько, а у Динамо всего один. Поэтому результат закономерен, во втором тайме шансы уравнялись
Многие пишут, что игра изменилась за счет потери Вендела и Малколма. Но не стоит забывать, что Динамо вышло без Шиманьски. У Зенита таких лидеров несколько, а у Динамо всего один. Поэтому результат закономерен, во втором тайме шансы уравнялись
Словом :
"Благочестивая жена душою богу отдана,
а греховной плотию архиМадриду Фотию".
Словом :
"Благочестивая жена душою богу отдана,
а греховной плотию архиМадриду Фотию".
Вариант один - российские журналисты, а вот кто их к чеху командирует чтобы Петржела распылялся в восхвалении (уверен что не бесплатно) Зенита лично мне интересно, хотя....тут тоже вариант один! Лицемерия чеху не занимать!
Вариант один - российские журналисты, а вот кто их к чеху командирует чтобы Петржела распылялся в восхвалении (уверен что не бесплатно) Зенита лично мне интересно, хотя....тут тоже вариант один! Лицемерия чеху не занимать!