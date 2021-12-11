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Гвардиола считает, что для чемпионского титула в АПЛ нужно более 90 очков

вчера, 14:45

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предполагает, что победитель Английской Премьер Лиги этого сезона наберёт более 90 очков, учитывая силу команд:

Чемпионам наверняка придется выиграть много игр и набрать 90 очков или больше. В прошлом году были ковидные ограничения, это был тяжелый год для всех клубов. Иногда случались последствия, из-за которых мы теряли очки, но в конце мы довольно комфортно выиграли лигу. Это сбивает с толку, когда думаешь о длине дистанции, потому что, когда ты начинаешь думать об этом, ты теряешь очки.

В сезоне 2018/19 «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» до последнего боролись за чемпионство. В итоге «Ливерпуль» занял второе место с 97 очками, а «Сити» завоевал титул с 98 очками. 12 месяцев спустя мерсисайдцы завоевали свой первый титул с 90-го года, набрав 99 очков и проиграв всего три матча в течение сезона. Сезон 2020/2021 вновь остался за «Сити».

В текущем сезоне «Манчестер Сити» по итогам 15 туров возглавляет чемпионат Англии (35 очков), «Ливерпуль» отстаёт на 1 очко (34), замыкает лидирующую тройку лондонский «Челси» (33 очка).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:22
С приходом Пепа и 90 очков не являются гарантией чемпионства. То же самое было в его время в Барселоне, когда Реал не стал чемпионом набрав 96 и 92 очка.
1bear
1bear
вчера в 15:15
думаю,что один из лидирующей сейчас тройки и станет чемпионом
Elliada
Elliada
вчера в 15:06
Это все-таки АПЛ. Тут борьба до последнего. Это вам не Бундеслига, где победитель в начале сезона известен
beefs
beefs
вчера в 15:02
главное победить, а сколько очков это дело второе...
8u5su3b2eh4b
8u5su3b2eh4b
вчера в 14:51
Прогноз это не результат.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:50
Такое имеет место быть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:49
Очень много слабых соперников.
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