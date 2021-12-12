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Педри: «Играть с Месси было мечтой»

вчера, 12:20

19-летний полузащитник «Барселоны» Педри, получивший награду «Лучший молодой игрок года» от France Football, рассказал о влиянии на свою карьеру бывшего нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси:

Играть с ним было мечтой. Мне было три года, когда он выиграл «Golden Boy». Он всегда будет легендой для болельщиков «Барселоны», и для меня большая честь получить его совет. Какой молодой игрок не хотел бы этого? Он поздравил меня и сказал, чтобы я никогда не сдавался. Если кто-то вроде него скажет вам, что вы можете добиться всего в 17 лет, помня, что еще несколько недель назад вы видели Месси только на PlayStation, что ещё вам остаётся делать? Только одно – повиноваться. И вот я здесь.

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:00
Хватит лизать то, чего уже нет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:25
Месси-легенда как Пеле и Марадона
ДСА
ДСА
вчера в 13:35
Теперь Месси нет, нужно надеяться только на себя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:33
Месси в "Барселоне" уже нет, а дифирамбы ему все еще там поют. Появиться ли еще фигура такой значимости для "Барселоны", каким для каталонского клуба был Месси?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:22
Каждый футболист хотел бы этого!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:22
Притронулся к святыне
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