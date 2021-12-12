Педри: «Играть с Месси было мечтой»

19-летний полузащитник «Барселоны» Педри, получивший награду «Лучший молодой игрок года» от France Football, рассказал о влиянии на свою карьеру бывшего нападающего сине-гранатовых :

Играть с ним было мечтой. Мне было три года, когда он выиграл «Golden Boy». Он всегда будет легендой для болельщиков «Барселоны», и для меня большая честь получить его совет. Какой молодой игрок не хотел бы этого? Он поздравил меня и сказал, чтобы я никогда не сдавался. Если кто-то вроде него скажет вам, что вы можете добиться всего в 17 лет, помня, что еще несколько недель назад вы видели Месси только на PlayStation, что ещё вам остаётся делать? Только одно – повиноваться. И вот я здесь.