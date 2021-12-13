Погребняк: «„Зенит“ по аналогии с 2008 годом может выиграть Лигу Европы»

Бывший нападающий «Зенита» прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать? «Зенит» совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50.