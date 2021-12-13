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Погребняк: «„Зенит“ по аналогии с 2008 годом может выиграть Лигу Европы»

вчера, 19:32

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать? «Зенит» совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 13:06
Погребняк-чудак на букву М.
ryv8kct34wfn
ryv8kct34wfn
сегодня в 03:29
Размечталось говорящее полено
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 01:59
Бетис им не пройти!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:40
Паша не гони пургу сейчас в Зените нет Погребняка и нет Шавы нет приличного вратаря и самое главное нет сильного тренера
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:14, ред.
Насколько я понял из текста, Погребняк говорит не о возможной победе в ЛЕ, а всего лишь о шансах в матче с "Бетисом". Ещё раз перечитал и убедился в этом. Так что заголовок не соответствует содержанию, а потому нападки на Павла со стороны пользователей беспочвенны.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:30
Мдаааа...
Cat01
Cat01
вчера в 20:02
Ему до этого далеко
Futurista
Futurista
вчера в 20:02, ред.
Не сможет)...Рейнджерс в 1/16 вылетит...и Баварии там нет, а если бы была, то уже не та)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:58
Если посмотреть на состав всех участников ЛЕ, не с позиции фанов Зенита, а с позиции человека, понимающего в футболе, шансов у Зенита нет совсем. Более того. мне думается, что на Бетисе все и закончится.
MRHM-1988
MRHM-1988
вчера в 19:48
Тогда была сильная игра , сейчас никудышная . Так что ловить нечего .
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:38
Пашка бросай бухать)))
протон
протон
вчера в 19:32
Всё может быть.
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