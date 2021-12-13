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Клопп: «Безусловно, „Интер“ — тяжёлый жребий для „Ливерпуля“»

вчера, 19:23

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги повторной жеребьевки Лиги чемпионов. Мерсисайдский клуб в 1/8 финала сыграет с «Интером».

Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на «Сан-Сиро»... и теперь это будет дважды за три месяца, так что это хорошая новость! Все хорошо. Конечно, это, безусловно, тяжелый жребий. Они являются лидерами лиги в Италии, хорошая команда. Мы посмотрим, как пойдут дела, пока не встретимся в феврале.

Правильно ли, что провели повторную жеребьевку? Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть.

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Все комментарии
nw79xeexdwsk
nw79xeexdwsk
сегодня в 03:20
    sash71
    sash71
    вчера в 22:46
    В этой паре оставляю преимущество за Ливерпулем все таки смотрится он предпочтительнее. Команда сейчас играет сильно и стабильно. Уверен матч с Итером станет украшением.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 22:10
    Все равно.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 20:38
    Юра видать без очков и не понял,что уже играл на Сан-Зеро.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:02
    Клопп сказал и слегка усмехнулся.
    1bear
    1bear
    вчера в 20:00
    да,Юрген,Интер на Сан Сиро - это не Милан - будет намного труднее...
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 19:57
    Тут скорее не повезло «Интеру». У Клоппа и игроки сильнее, и игра отлаженнее, да и сам он поопытнее Индзаги.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 19:44
    соперник конечно серьёзней чем Зальцбург, но вполне проходимый
    в 19 году когда взяли ЛЧ, тоже были хорошие соперники ПСЖ, Бавария, Барса
    посмотрим в каком состоянии клубы будут в феврале
    Удачи и успехов Ливерпулю!
    протон
    протон
    вчера в 19:25
    Напоминает известный советский фильм " Приключение Шурика " про экзамены и где можно было вытаскивать Любой билет несколько раз ! Приём !
    протон
    протон
    вчера в 19:25
    Еще бы не согласиться.
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