Клопп: «Безусловно, „Интер“ — тяжёлый жребий для „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги повторной жеребьевки Лиги чемпионов. Мерсисайдский клуб в 1/8 финала сыграет с «Интером».
Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на «Сан-Сиро»... и теперь это будет дважды за три месяца, так что это хорошая новость! Все хорошо. Конечно, это, безусловно, тяжелый жребий. Они являются лидерами лиги в Италии, хорошая команда. Мы посмотрим, как пойдут дела, пока не встретимся в феврале.
Правильно ли, что провели повторную жеребьевку? Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть.
в 19 году когда взяли ЛЧ, тоже были хорошие соперники ПСЖ, Бавария, Барса
посмотрим в каком состоянии клубы будут в феврале
Удачи и успехов Ливерпулю!
в 19 году когда взяли ЛЧ, тоже были хорошие соперники ПСЖ, Бавария, Барса
посмотрим в каком состоянии клубы будут в феврале
Удачи и успехов Ливерпулю!