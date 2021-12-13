Клопп: «Безусловно, „Интер“ — тяжёлый жребий для „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал итоги повторной жеребьевки Лиги чемпионов. Мерсисайдский клуб в 1/8 финала сыграет с «Интером».

Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на «Сан-Сиро»... и теперь это будет дважды за три месяца, так что это хорошая новость! Все хорошо. Конечно, это, безусловно, тяжелый жребий. Они являются лидерами лиги в Италии, хорошая команда. Мы посмотрим, как пойдут дела, пока не встретимся в феврале.

Правильно ли, что провели повторную жеребьевку? Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть.