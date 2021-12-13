Курьёзный скандал на жеребьёвке плей-офф ЛЧ с участием Аршавина. Мир лишили битвы Месси против Роналду

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сегодня, 18:46

Провели две жеребьевки плей-офф ЛЧ за день.

Сначала напомним результаты аннулированного жребия, чтобы сравнить с тем, что случилось дальше:

«Манчестер Юнайтед» — ПСЖ

«Реал» — «Бенфика»

«Манчестер Сити» — «Вильярреал»

«Ливерпуль» — «Зальцбург»

«Аякс» — «Интер»

«Лилль» — «Челси»

«Ювентус» — «Спортинг»

«Бавария» — «Атлетико»

Беспрецедентный скандал, помощник Андрея выбрал ошибочный шар, обвинили во всем сторонний софт. Повторили процедуру еще раз:

ПСЖ — «Реал»

«Зальцбург» — «Бавария»

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

«Бенфика» — «Аякс»

«Челси» — «Лилль»

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» — «Ювентус»

«Интер» — «Ливерпуль»

Роналду вместо Месси получил любимый «Атлетико», а вот «Реалу» вместо «Бенфики» достался ПСЖ . Перес может пойти в спортивный суд в Лозанне, но надеемся, что третьей жеребьевки не будет, сколько можно.

ПСЖ – «Реал»

Оценка шансов: 50 против 50 %.

- У «Реала» из основы на победный киевский финал остались Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос и Бензема. А присутствие Анчелотти, экс-тренера ПСЖ , намекает на растущие шансы. Винисиус прибавил, центр защиты новый, но Куртуа готов получить в голову мячом, но не пропустить. «Реал» обыграл бы «Бенфику», а вот тут интриг больше.

- Мбаппе, Неймар, Месси и Ди Мария – четыре причины, почему их ждут минимум в полуфинале. Еще есть Хакими, Доннарумма, Маркиньос и прочие веские аргументы. Но есть ли команда? Без Неймара тактически проще, у Месси проблемы с адаптацией – аллергия на французские зимы, а Килиан мыслями в Мадриде. Тактически к Почеттино вопросы. ПСЖ явно было бы проще против МЮ .

«Зальцбург» — «Бавария»

Оценка шансов: 10 против 90 %.

- Австрийцы – дебютанты стадии ЛЧ на выбивание. «Севилья» огорчила поклонников, уступив «Зальцбургу». «Бавария» получила соперника, у которого впереди юный немец Карим Адейеми, и многие разговаривают на понятном языке. Австрийцы понимают, что жребий «смертельный», но 33-летний немецкий менеджер Яйсле мечтает навязать борьбу Нагельсманну.

- «Бавария» не идеальная, особенно в защите. Но в ЛЧ даже в обороне самые успешные из всех. То, как одной левой убрали каталонцев, пускай и кризисных, впечатлило. Нагельсманн хочет в первый финал ЛЧ в тренерской карьере, Левандовски нужен кубок, чтобы сохранить шансы на «Золотой мяч-2022». Мотивации выше крыши, невзирая на коллекцию трофеев.

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

Оценка шансов: 10 против 90 %.

- Португальцы — красавцы. Юный тренер Рубен Аморим одногодок Роналду, но вернул «львам» чемпионский титул спустя 19 лет. За «Спортинг» успешно бегает талантливый Педру Гонсалвеш, хотя опытные Паулиньо и Сарабия тоже не промах. Португальцы опаснее, чем могут подумать их будущие соперники, хотя МС не «Ювентус» — Гвардиолу обыграть сложнее.

- «Горожане» весной впервые сыграли в финале ЛЧ . «Реал» зашел в три финала подряд, «Ливерпуль» добирался до решающей игры два сезона кряду, а «Ювентус» и «Атлетико» провели по два финала за три сезона каждый. Так что Гвардиола настраивает мощную команду на еще один удачный поход, на этот раз на Санкт-Петербург. Гвардиола не встретит Эмери, которому ни разу не проигрывал, но у «Спортинга» тоже очень мало шансов.

«Бенфика» — «Аякс»

Оценка шансов: 40 на 60 %.

- У «Бенфики» хватает проблем, но здесь чуточку повезло. «Аякс» — красавцы, но «Реал» опаснее. У «орлов» в ЛЧ дела идут лучше, чем в чемпионате, где «Бенфика» отстала от «Порту» и «Спортинга». Проход «Барселоны» при помощи «Баварии» позволяет помечтать о сенсации. У команды Жезуса прекрасная линия атаки – форвардов много, разные и злые. Посмотрим только, поймают ли Аллера.

- Увидели уникальное начало сезона в ЛЧ . За почти три десятилетия всего семь клубов проходили групповой этап с шестью победами, как у «Спартака». Теперь сразу три таких примера. «Ливерпуль» и «Бавария» не удивили, а вот «Аякс» тен Хага с шестью викториями стал приятным открытием. Учитывая, как изменился состав с полуфинала ЛЧ , респект амстердамцам. Аллер, Тадич, Антони и Бергейс очаровали в группе, могут огорчить «Бенфику».

«Челси» — «Лилль»

Оценка шансов: 80 на 20 %.

- Повторение пары в двух жеребьевках. «Челси» немного лихорадит, но Тухель пока не паникует. Понимает, что без Канте и Ковачича другой центр поля. Лукаку не тащит, как в «Интере». Менди не может пропускать так редко весь сезон. В АПЛ трио фаворитов. Раз «Челси» держится на уровне МС и «Ливерпуля», то прогресс есть.

- У лондонцев классная и перспективная команда, у французов мало шансов. Из победителей групп «Лилль» был самым лакомым соперником. Победа над «Вольфсбургом» не отменяет неприятности в Лиге 1, «доги» лишь на 11-м месте. Впрочем, неудачники национальных лиг всегда ищут сатисфакцию в еврокубках. Для Гурвеннека победа над «Челси» – главная задача. Это если его не уволят раньше.

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

Оценка шансов: 50 против 50 %.

- У Симеоне хватает проблем. Выражение лица Облака, когда пропустил в мадридском дерби второй мяч, лучше всего описывает ситуацию: «Что происходит?» На вопрос обычно находил ответ тренер, но с каждым новым мини-кризисом сложнее. Атакующей командой не стали, хотя форвардов с запасом, не только Суарес, а Гризманн, Фелиш, Кунья и Корреа. Зато стиль боевой, для матчей на выбивание.

- У Роналду 25 голов и 9 ассистов в 35 матчах против «Атлетико». Плюс Рангник предложит революционную схему «4-4-2», по которой в Англии до него не играли. А если без шуток, то немец может вернуть МЮ в топ-4 в АПЛ . «Вест Хэм» близко, а у «Тоттенхэма» эпидемия в команде. Но даже Ральф не гарантирует проход дальше в ЛЧ , когда в соперниках «Атлетико». Хотя ПСЖ еще сложнее, МЮ повезло больше при повторном жребии.

«Вильярреал» — «Ювентус»

Оценка шансов: 40 на 60 %.

- Эмери умеет играть в плей-офф. «Вильярреал» победил в ЛЕ , обыграв МЮ . И хотя в чемпионате Испании предсказуемо не ведут, в еврокубках привыкли радовать фанатов и зарабатывать. Вместо «Сити» получили «Ювентус», выгодная замена.

- «Зенит» не выбил Аллегри из ЛЧ , как сделала «Бенфика» с «Барселоной», но помог «бьянконери» занять первое место. Итальянцы не слабые, а в спорной форме. «Интер» ушел в отрыв в Серии А на 12 пунктов, а «Ювентус» не может обыграть «Венецию», не говоря об «Аталанте». Зато в ЛЧ ищут компенсацию. Не забывайте, у Аньелли мечта – взять ЛЧ .

«Интер» — «Ливерпуль»

Оценка шансов: 40 против 60 %.

- У Индзаги получается, ему досталась благополучная команда. Заменили Лукаку на Джеко, сохранили Лаутаро, а Чалханоглу вместо Эриксена. В центре поля крутой Брозович, а Барелла еще краше. «Интер» — тонкая команда, против них неприятно играть. Легко забивают, мало пропускают. С 2012-го не светились в плей-офф ЛЧ , соскучились. Но «Ливерпуль» сложнее, чем «Аякс».

- Клоппу не повезло, вместо «Зальцбурга» получил «Интер». Зато остаются козыри, вроде Салаха. В 14 турах АПЛ подряд Мо отличается голом или ассистом, в 22 играх АПЛ и ЛЧ набрал 21 мяч. Форвард тащит, и команда крутая. Защитник Конате растет и получил комплимент от Ибрагимовича (швед попросил его футболку после игры в ЛЧ ), состав у «красных» феноменальный.

Не будет битвы Месси против Роналду, увидели жребий с VAR – на повторе разобрали нарушение правил. Хорошо, хоть в Лиге Европы жребий без приключений, но тоже с интересными парами.

А в Лиге чемпионов второй жребий, пожалуй, сложнее для предсказаний. Собрались представители восьми разных лиг. Тактические стили перемешаются, плюс нет правила выездных голов. Допускаем сенсации, ведь безумие уже стартовало.