«Очень трудно понять такое». Директор «Реала» — о повторной жеребьёвке ЛЧ

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил недовольство в связи с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов. По результатам первого жребия «сливочным» досталась «Бенфика». После повторной жеребьевки соперником «Реала» по 1/8 финала стал ПСЖ .

Это было удивительно и прискорбно, очень трудно понять такое, учитывая миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку.