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«Очень трудно понять такое». Директор «Реала» — о повторной жеребьёвке ЛЧ

вчера, 18:53

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил недовольство в связи с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов. По результатам первого жребия «сливочным» досталась «Бенфика». После повторной жеребьевки соперником «Реала» по 1/8 финала стал ПСЖ.

Это было удивительно и прискорбно, очень трудно понять такое, учитывая миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку.

ПСЖ? Мы с энтузиазмом ждем встречу, понимая, что этот турнир значит для нашего клуба и болельщиков. Мы понимаем силу соперника и уровень их игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:51
Ну арабы не Бенфика, от них можно и вылететь уже в 1/8. Озабоченность Бутрагеньо легко понять. ))
112910415
112910415
сегодня в 07:51
зато весело !
NOVA
NOVA
вчера в 21:53
ну уефа все спецом против Реала делает!! ну все равно удачи и победы Реалу хоть с псж, хоть с кем другим!!! да и кстати бенфику и Реал еще перед ошибкой выбрали, так что эту пару не надо было трогать!!!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 21:38
Во всём виновата эта днина зенитовская, которую зачем-то УЕФА пригласили на жеребьёвку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:01
"Реал" реально вляпался:
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:57
Реалу точно не повезло.
Elliada
Elliada
вчера в 19:49
Победа для Реала - возможность переманить Мбаппе.
Hamman
Hamman
вчера в 19:46
Минус в том что на ранней стадии, ЛЧ лишится одного из топов.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 19:36
ПСЖ самый принципиальный соперник для Реала и Переса сейчас в Европе. Классико проходят буднично и уровень Барсы упал, а тут реальная война: ПСЖ суперлигу не поддержали, по Мбаппе проигнорили, переманили Рамоса и в прессе колкие заявления отпускают.
Очевидно что проиграть им в 1/8 будет огромным ударом для клуба. Поэтому буду болеть за Реал, как давно не болел.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:27
Перес суперлига пришла
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:17
Вот это уже более конкретный ответ, буду ему придерживаться!
Удачи!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:04
Реал порвёт псж на сотни гномиков.
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:04
На видео логотип запрещён, на фото нет.
Ссылки запрещены.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:03
Скажите спасибо УЕФА и землякам.
beefs
beefs
вчера в 18:59
если уже и там ошибаются...
протон
протон ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 18:58
Если в Мадриде всерьёз хотят бороться за самый престижный трофей, то без разницы против кого играть. Тем более ажиотаж вокруг матча будет неимоверным. Главное чтобы все подошли к нему без травм с обеих сторон.
протон
протон
вчера в 18:57
Перец же мечтал о Суперлиге без всяких Бенфик и Лиллей.Пусть радуется
Cat01
Cat01
вчера в 18:55
Это большой минус
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