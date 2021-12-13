«Очень трудно понять такое». Директор «Реала» — о повторной жеребьёвке ЛЧ

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил недовольство в связи с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов. По результатам первого жребия «сливочным» досталась «Бенфика». После повторной жеребьевки соперником «Реала» по 1/8 финала стал ПСЖ.
Это было удивительно и прискорбно, очень трудно понять такое, учитывая миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку.
ПСЖ? Мы с энтузиазмом ждем встречу, понимая, что этот турнир значит для нашего клуба и болельщиков. Мы понимаем силу соперника и уровень их игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал.
Очевидно что проиграть им в 1/8 будет огромным ударом для клуба. Поэтому буду болеть за Реал, как давно не болел.
Очевидно что проиграть им в 1/8 будет огромным ударом для клуба. Поэтому буду болеть за Реал, как давно не болел.
Удачи!!!
Удачи!!!
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