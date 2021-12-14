Матч «Брентфорд» — МЮ перенесён

Пресс-служба АПЛ объявила о переносе поединка 17-го тура «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».
Причина — вспышка коронавируса в гостевой команде. Новая дата встречи будет известна позднее.
|Брентфорд-:-Манчестер Юнайтед
|Вчера в 22:30 Матч перенесен
Пресс-служба АПЛ объявила о переносе поединка 17-го тура «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».
Причина — вспышка коронавируса в гостевой команде. Новая дата встречи будет известна позднее.
без полных трибун игра совсем не смотрится, надеюсь до этого не дойдёт
без полных трибун игра совсем не смотрится, надеюсь до этого не дойдёт