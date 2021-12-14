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Матч «Брентфорд» — МЮ перенесён

вчера, 10:05
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедВчера в 22:30 Матч перенесен

Пресс-служба АПЛ объявила о переносе поединка 17-го тура «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».

Причина — вспышка коронавируса в гостевой команде. Новая дата встречи будет известна позднее.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:11
в таком случае матч должен быть перенесен, заразившаяся сторона не виновата, а отказ ренна перенести матч со шпорами это подлый поступок
feris1
feris1
вчера в 13:36
Это печальная новость (
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:12
Опять переносы и без зрителей
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:40
пока все что привез Рангник в МЮ - это вспышка ковида, судя по всему))
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:16
Зараза берёт своё никакая вакцина не помогает.
ДСА
ДСА
вчера в 11:06
Вот и верь после этого в силу вакцинации :((
sash71
sash71
вчера в 11:05
Ещё раз убеждаюсь в бездействии вакцин. Народ как заражался массово так и заражается. Даже когда вспышка пройдёт то игрокам МЮ не легко и не сразу будет восстановится.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:04
Вообще то это проблемы Манчестер Юнайтед. Должны поражение засчитывать.
Elliada
Elliada
вчера в 10:32
Вроде говорили, что футболистов и персонал вакцинировали.
протон
протон
вчера в 10:13
Хреновая новость. Дальше хуже.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:12
жаль, что снова начинается эта зараза....
без полных трибун игра совсем не смотрится, надеюсь до этого не дойдёт
112910415
112910415
вчера в 10:11
а это ведь только начало
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 10:09
УСтарик Хотаббыч постарался
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:09
Значит так нужно.
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