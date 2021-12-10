Матч ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва

Матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА – «Арсенал» может быть перенесён из-за сильных морозов в Москве.
Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 до -18 градусов.
По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.
Матч ЦСКА — «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря. Начало — в 16:30 мск.
Ранее КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны.
С какой стати игру переносить? Или Гинер очень захотел?)
С какой стати игру переносить? Или Гинер очень захотел?)
Страна непуганых идиотов!!! :)))
Страна непуганых идиотов!!! :)))
Как обычно у составителей.
И с Польшей в Луже.
В феврале. Когда думать научатся?
Как обычно у составителей.
И с Польшей в Луже.
В феврале. Когда думать научатся?