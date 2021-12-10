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Матч ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва

вчера, 14:16
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Матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА – «Арсенал» может быть перенесён из-за сильных морозов в Москве.

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 до -18 градусов.

По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.

Матч ЦСКА — «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря. Начало — в 16:30 мск.

Ранее КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:16
24 марта
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:08
У вас ноги волосатые? Волосатые.так и запишем, валенки на зиму не нужны .
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:50
Ну а что вы хотели? Вон даже в Бергамо какая метель была! А если ледниковый период настанет, что уж и в футбол не играть? Привыкайте, господа футболисты!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:40
Перенесут и перенесут.....игроки целее будут....в -15, -18 травмы обеспечены. А так здоровые в следующем году сыграют. Здоровье дороже.
1bear
1bear
вчера в 17:43
перенесли и перенесли - регламент-с
протон
протон
вчера в 16:53
Столько лет играли , а тут не соответствует ?!
Beekeeper
Beekeeper ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:29
а если биатлонистам одеть лыжи летом, они так же без вопросов побегут и будут стрелять? )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 16:10
Я понимаю, но не в феврале же, когда метели и морозы. Или когда сборная то играет?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:03
Предлагаешь футболистам дать тоже по винтовке?
mat73
mat73
вчера в 15:27
А что, Динамо-Зенит не в Москве разве тоже в эти дни? Они то играют, не отменяют!
Elves
Elves ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:23
в воскресенье уже потеплеет до -4.
makkie
makkie
вчера в 15:01
-13 в Москве ожидается.
С какой стати игру переносить? Или Гинер очень захотел?)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:41
Да ладно вам , вон в Австрии тоже холодно , но биатлонисты не жалуются - бегают , стреляют !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:40
В субботу потеплеет.
Константин Белых
Константин Белых ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:40
Ну лужа же должна как то работать))
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:39
Да не говори!
Страна непуганых идиотов!!! :)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Зато в Питере игр нет.
Как обычно у составителей.
И с Польшей в Луже.
В феврале. Когда думать научатся?
Cat01
Cat01
вчера в 14:28
Выдать валенки и играть! Футбол играют при любой погоде
lotsman
lotsman
вчера в 14:23
А Динамо - Зенит? Тоже в Москве. Может перенести в Питер? У нас в любой мороз на стадионе +15
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:18
Да сыграем,нам не привыкать,а вот леги взвоют!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:17
Находится под угрозой срыва?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:17
Против природы не попрёшь.
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