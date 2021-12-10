ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Матч ЦСКА – «Арсенал» планируют перенести на февраль или апрель

вчера, 16:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» будет отменён из-за погодных условий.

«Решение о переносе матча принято. Сейчас в зависимости от календаря обсуждаются два варианта – перенос на резервную дату 20 февраля или в один из дней в апреле. Во втором случае игра состоится посреди недели в дни еврокубков», - сообщает источник.

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 до -18 градусов.

По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.

Матч ЦСКА — «Арсенал» был запланирован на субботу, 11 декабря.

Все новости
Матч «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится. Решение по результату примет УЕФА
Сегодня, 12:50 Комментарии11
Матч ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва
Вчера, 14:16 Комментарии22
ОфициальноРоссия примет Польшу в «Лужниках»
Вчера, 00:06 Комментарии12
ОфициальноМатч «Брайтон» – «Тоттенхэм» перенесён
09 декабря Комментарии6
В УЕФА подтвердили, что матч «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится сегодня
09 декабря Комментарии10
ОфициальноМатч «Аталанта» — «Вильярреал» состоится завтра. Причина — снегопад
08 декабря ФотоКомментарии25
Сортировать
Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 05:42
Начинается.... Детский лепет РПЛ ))
протон
протон ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 19:51
Ну тут не поспоришь, я только сделал предложение
makkie
makkie
вчера в 19:48
Настоящий цирк устроили вокруг матча.
isamsn
isamsn
вчера в 18:37, ред.
Зачем выдумывать про февраль или апрель. Это заключительный тур этого года и матч без проблем можно перенести на воскресенье 12, где температура будет -4... Тем более что в этот день играют другие команды РПЛ. Или на понедельник 13, будет -3.
SHMEL
SHMEL ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:34
Это не выход. У нас есть свой прекрасный стадион, куда хотят и могут приходить болельщики с детьми, жёнами, которые не могут поехать как молодняк , бросив всё, на матч за тридевятьземель. Не наша вина в слишком низкой температуре воздуха. Отменят-значит сыграем позже, но на своём стадионе. Не отменят-тоже хорошо.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:32
Источник: «Арсенал» выехал из Тулы в Москву на матч против ЦСКА
По информации Sport24, «Арсенал» выехал из Тулы в Москву на игру против ЦСКА.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:03
Лучше на первое января, что бы жизнь медом не казалась.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:03
В феврале тоже может быть нежарко .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:44
Про Динамо - зенит молчок.
протон
протон ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
Болельщиков поддержат местные, если ЦСКА попросит Чечню, или Сочи, то гостеприимные южные народы будут болеть за тот клуб который дал заявку , будут топить просто за них. и никто не отменял приезд своих болельщиков, мы не однократно в этом убеждались, Анжи тоже жил и проводил на раменском матчи и не плохо. и во втором круге те могут выбрать нейтральное поле.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:41
На следующей неделе обещают потепление, почему февраль?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:40
Для этого мозг нужен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:39
Блин, хуже нет с этими переносами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:35
А слабо на понедельник 13 декабря перенести. Обещают около 0, до минус3. Или февраль лучше?
SHMEL
SHMEL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:30
Извини дружище, вместо ответа жалобу нажал. Хотел спросить, технарь кому и за что, за то что с небесной канцелярией о погоде не договорились?
SHMEL
SHMEL ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:29
А какой резон ЦСКА терять преимущество своего поля и наличия болельщиков?
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:28
Переливают из пустого в порожнее, решения ещё нет а шума уже очень много.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:24
Крытые пора делать с таким чемпионатом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:20
Ещё не отменили,ждём!
cska59
cska59
вчера в 17:13
Ну да,в феврале теплей будет.
протон
протон
вчера в 17:09
А что на южных фронтах нет полей ? провести на нейтралке
протон
протон
вчера в 17:09
получается и Динамо-Зенит тоже может не состоятся? какой чудик придумал ставить матч Зенит-Динамо осенью, а Динамо-Зенит зимой, объясните? учитывая наличие в СПб всепогодного стадиона?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:05
Варианты:
1. Нейтральное поле в Питере под крышей.
2. Технарь.
3. Перенос на 12-13, там потеплеет.
Иначе тогда и Динамо-Зенит переносить нужно...
beefs
beefs
вчера в 16:39
что поделаешь в такую погоду не до футбола...
Cat01
Cat01
вчера в 16:33
Надо играть!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100