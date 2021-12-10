Матч ЦСКА – «Арсенал» планируют перенести на февраль или апрель

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» будет отменён из-за погодных условий.
«Решение о переносе матча принято. Сейчас в зависимости от календаря обсуждаются два варианта – перенос на резервную дату 20 февраля или в один из дней в апреле. Во втором случае игра состоится посреди недели в дни еврокубков», - сообщает источник.
Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 до -18 градусов.
По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.
Матч ЦСКА — «Арсенал» был запланирован на субботу, 11 декабря.
По информации Sport24, «Арсенал» выехал из Тулы в Москву на игру против ЦСКА.
По информации Sport24, «Арсенал» выехал из Тулы в Москву на игру против ЦСКА.
1. Нейтральное поле в Питере под крышей.
2. Технарь.
3. Перенос на 12-13, там потеплеет.
Иначе тогда и Динамо-Зенит переносить нужно...
1. Нейтральное поле в Питере под крышей.
2. Технарь.
3. Перенос на 12-13, там потеплеет.
Иначе тогда и Динамо-Зенит переносить нужно...