Матч ЦСКА – «Арсенал» планируют перенести на февраль или апрель

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вчера, 16:32

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» будет отменён из-за погодных условий.

«Решение о переносе матча принято. Сейчас в зависимости от календаря обсуждаются два варианта – перенос на резервную дату 20 февраля или в один из дней в апреле. Во втором случае игра состоится посреди недели в дни еврокубков», - сообщает источник.

Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 до -18 градусов.

По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов. Решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.