Гол Халка помог «Атлетико Минейро» завоевать Кубок Бразилии

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк забил победный гол в ответном матче финала Кубка Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1, первая игра – 4:0).
«Минейро» завоевал этот трофей второй раз в истории. Халк стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 голов за 10 матчей.
Ранее 35-летний Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит», стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро».
Халк, Вагнер Лав, Карвальо
Штучный товар. Настоящие звёзды
Сейчас латиноамериканцев и негритосов вагонами завозят в РПЛ,
А они все безликие серые мышки. И у команд с таким составом нет будущего
Надо или российский костяк или звёзд мирового уровня, чтобы чего то добиваться
Когда в составе 7 бразильцев/аргентинцев/негритосов, это до добра не доведет
Халк, Вагнер Лав, Карвальо
Штучный товар. Настоящие звёзды
Сейчас латиноамериканцев и негритосов вагонами завозят в РПЛ,
А они все безликие серые мышки. И у команд с таким составом нет будущего
Надо или российский костяк или звёзд мирового уровня, чтобы чего то добиваться
Когда в составе 7 бразильцев/аргентинцев/негритосов, это до добра не доведет