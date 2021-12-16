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Гол Халка помог «Атлетико Минейро» завоевать Кубок Бразилии

вчера, 08:58

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк забил победный гол в ответном матче финала Кубка Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1, первая игра – 4:0).

«Минейро» завоевал этот трофей второй раз в истории. Халк стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 голов за 10 матчей.

Ранее 35-летний Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит», стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро».

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Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 13:22
Вот такие бразильцы украшали наш чемпионат
Халк, Вагнер Лав, Карвальо
Штучный товар. Настоящие звёзды
Сейчас латиноамериканцев и негритосов вагонами завозят в РПЛ,
А они все безликие серые мышки. И у команд с таким составом нет будущего
Надо или российский костяк или звёзд мирового уровня, чтобы чего то добиваться
Когда в составе 7 бразильцев/аргентинцев/негритосов, это до добра не доведет
berda2003
berda2003
вчера в 11:23
Живани́лду Вие́йра де Соуза - экс-игрок зенита...
может быть, и нашим надо придумать кликухи? соболев - соплежуй, кокорин - хворый, дзюба - дрочун и т.д.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 11:06
Рано, молод ещё. Через пару лет в самый раз будет
протон
протон
вчера в 10:45
Халчище монстр,мои поздравления!..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:37
Халк вообще молодец
David Young
David Young ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 10:18
.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:10
Известный по заработкам в России)
1bear
1bear
вчера в 09:53
Жив,курилка)))))Молодчина-ветеран,продолжает забивать !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:48
Халк такойхалк могёт!
Gahi
Gahi
вчера в 09:47
Молодец, Халк всегда отрабатывал свой контракт добросовестно. Удачи
Cat01
Cat01
вчера в 09:40
Пора в Зенит снова звать
drug01
drug01
вчера в 09:39
Вот это мастер!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:30
Есть еще порох в пороховницах!!!
particular
particular
вчера в 09:15
Красивая лебединая песня... Хорошая стабильная пушка...
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:09
Старый конь борозды не испортит
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