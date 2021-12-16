Гол Халка помог «Атлетико Минейро» завоевать Кубок Бразилии

1639634322

вчера, 08:58

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк забил победный гол в ответном матче финала Кубка Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1, первая игра – 4:0).

«Минейро» завоевал этот трофей второй раз в истории. Халк стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 голов за 10 матчей.

Ранее 35-летний Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит», стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро».