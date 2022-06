​Грановской вручили награду лучшему менеджеру года

Директор «Челси» Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport.

Пресс-служба лондонцев показала кадр с церемонии вручения данного приза.

Congratulations to Marina Granovskaia, who received the Best Club Director in European football award at the Golden Boy awards tonight. 🏆👏 pic.twitter.com/3F5loU45Cz