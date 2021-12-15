Стали известны претенденты на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

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вчера, 11:15

Российская Премьер-Лига сообщила о начале голосования по определению лучшего игрока чемпионата по итогам ноября и декабря.

В список претендентов попали Клаудиньо («Зенит», 4 матча, 4 гола), («Сочи», 4 матча, 3 гола, 2 голевые передачи), («Ахмат», 5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача), («Динамо», 5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи) и ( ЦСКА , 5 матчей, 3 игры на ноль).

Победителя определят по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов ТВ.