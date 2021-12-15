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Стали известны претенденты на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

вчера, 11:15

Российская Премьер-Лига сообщила о начале голосования по определению лучшего игрока чемпионата по итогам ноября и декабря.

В список претендентов попали Клаудиньо («Зенит», 4 матча, 4 гола), Матео Касьерра («Сочи», 4 матча, 3 гола, 2 голевые передачи), Даниил Уткин («Ахмат», 5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача), Денис Макаров («Динамо», 5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 5 матчей, 3 игры на ноль).

Победителя определят по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов ТВ.

Также были названы имена претендентов на приз лучшему тренеру ноября-декабря в РПЛ.

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Названы имена претендентов на приз лучшему тренеру ноября-декабря в РПЛ
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1bear
1bear
вчера в 14:55
Касьерра - явный фаворит,но выберут зенитовца...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:06
А что значит "объективно" ? Твое мнение - это сама объективность ? Или голая статистика, или результаты команды, или еще что то. Огласи ка весь список критериев, тогда и объективность оценим. А так......
YVG
YVG
вчера в 13:24
Клаудиньо лучший, Акинфеева садит игра команды.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:10
Все претенденты заслуживают этого звания,т.к каждый из них внес вклад в набор очков для своих клубов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:30
Я бы отдал приз Касерре.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:39
Клаудиньо и Акинфеев.
Главный судья
Главный судья
вчера в 11:21
Верните Уткина в Краснодар пжлст))
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:20
Объективно бразилец должен быть лучшим
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:16
Кто в голах участвовал, те и лучшие.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:16
Я за Клаудиньо,тащит чел!
shlomo
shlomo
вчера в 11:16
Посмотрим кто выиграет этот приз
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