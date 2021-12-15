Стали известны претенденты на приз лучшему игроку месяца в РПЛ

Российская Премьер-Лига сообщила о начале голосования по определению лучшего игрока чемпионата по итогам ноября и декабря.
В список претендентов попали Клаудиньо («Зенит», 4 матча, 4 гола), Матео Касьерра («Сочи», 4 матча, 3 гола, 2 голевые передачи), Даниил Уткин («Ахмат», 5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача), Денис Макаров («Динамо», 5 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 5 матчей, 3 игры на ноль).
Победителя определят по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов ТВ.
Также были названы имена претендентов на приз лучшему тренеру ноября-декабря в РПЛ.