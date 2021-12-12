Молодой чемпион MLS. «Нью-Йорк Сити» сделал то, чего не смог добиться со звездами

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вчера, 23:04

«Нью-Йорк Сити» стал чемпионом MLS . «Соккер.ру» — о главном матче и пути клуба к нему.

Пока вся Россия обсуждала битву двух главных претендентов на чемпионство, а в Европе кипели баталии на внутренних аренах, за океаном уже решалась судьба чемпионства. В североамериканской лиге MLS определился обладатель главного титула. И им стал молодой клуб «Нью-Йорк Сити», чья победа достойна отдельного обсуждения. И не только потому, что главный тренер разделся после победы, выполняя обещание.

Чемпионский матч

Сам финал получился очень драматичным. «Нью-Йорк Сити» встречался с «Портленд Тимберс». Кастельянос в составе «горожан» открыл счет в конце первого тайма, но «Портленд» неимоверными усилиями сумел сравнять счет в компенсированные минуты к основному времени матча. В итоге судьба титула решалась в серии пенальти, которую со счетом 4:2 выиграл «Нью-Йорк».

Оба финалиста прошли путь из 34 матчей регулярного сезона и три раунда плей-офф, чтобы добраться до решающих матчей конференций. На Востоке «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию Юнион» со счетом 2:1, а на Западе «Портленд» был сильнее «Реала Солт-Лейк» со счетом 2:0. И они стали готовиться к решающей битве. Уже на первой минуте суперфинала «Сити» мог открыть счет, но вратарь «Тимберс» спас команду. Макси Моралес, упустивший шанс забить быстрый гол, ассистировал в конце тайма со штрафного Кастельяносу, лучшему бомбардиру MLS , который ударом головой поразил цель.

Празднования «горожан» были омрачены реакцией болельщиков, один из которых запустил файер на поле, и тот поразил Хесуса Медину. Он смог вернуться на поле, а нарушителя быстро вычислили и изгнали со стадиона. Некоторым силовым структурам, работающим на матчах РПЛ , стоило бы поучиться оперативности и точечности выявления нарушителя.

В дальнейшем шансы имели обе команды, но Мора сумел сравнять счет в самом конце. И все решила серия пенальти. Надо отметить, что для «Портленда», который тоже довольно молод и в MLS выступает с 2011 года, это был третий суперфинал. Он уже выигрывал титул в 2015 году. Так что сам знает, каково это – выигрывать главный трофей вскоре после появления в лиге.

«Нью-Йорк Сити» в MLS появился в 2013 году в качестве плода сотрудничества «Манчестер Сити» и легендарной бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз». В момент появления «Сити» широко обсуждался как очень громкий проект. Давайте посмотрим на историю пути «горожан» к чемпионству.

Рождение титана

Меньше семи лет прошло с тех пор, как молодой клуб провел свою первую домашнюю игру на стадионе «Янкиз», который собрал более 43 тысяч зрителей. Тогда Давид Вилья забил первый мяч в матче с «Нью-Ингленд», который закончился со счетом 2:0. В 2013 году «Нью-Йорк Сити» стал всего вторым клубом после «Манчестер Сити» в портфеле City Football Group. Это сейчас холдинг включает в себя десять клубов по всему миру.

Сразу после появления «Нью-Йорк Сити» привлек к себе большое внимание. К Вилье в 2015 году присоединились Фрэнк Лэмпард и Андреа Пирло, который нынче в активном тренерском поиске. Сейчас состав далек от звездного. «Десятка» «горожан» — 34-летний аргентинский полузащитник Макси Моралес, который провел всего один матч за свою сборную в 2011 году. А в финале Восточной конференции за «Сити» полный матч провели воспитанники академии клуба – 19-летний Тэйвон Грей и 21-летний Джеймс Сэндс. Молодой клуб за короткое время перешел от пути вливания огромных денег к воспитанию своих звезд-чемпионов.

Послеродовые проблемы

У нового профессионального клуба в Нью-Йорке есть свои плюсы и минусы. Расположение, конечно, очень привлекательно. Но в бейсболе тут есть «Янкиз» и «Метс», в баскетболе – «Нетс» и «Никс», в HFL – «Джайантс» и «Джетс», в хоккее – «Рейнджерс» и «Айлендерс». Где тут найти своего фаната? Все эти клубы – легендарны и со своими богатыми традициями.

Кажется, что «Нью-Йорк Сити» было сложнее завоевать свою публику, чем «Манчестер Сити» — в Англии. И это мы еще не говорим о «Нью-Йорк Ред Буллз», который является одним из основателей MLS . На фоне такого заполненного спортивного рынка даже финансовая поддержка от владельцев «Манчестер Сити» не кажется достаточно убедительной.

Но «Нью-Йорк» старался. И не только вливанием денег и привлечением европейских звезд первой величины, пусть и доигрывающих. «Сити» стал вкладывать огромные деньги в инфраструктуру и собственную академию. Клуб поучаствовал в обустройстве 50 полей для мини-футбола в пяти районах Нью-Йорка. Работа с населением, причем не просто рекламная и маркетинговая, а настоящая, «в народе, в полях», дала свои результаты.

«Сити» пошел и на хитрость, обратившись к многочисленным мигрантам из Европы. Нью-Йорк – мультинациональный город, туда приезжают многие европейцы, которым нужна связь с прошлым, с футбольными традициями. «Нью-Йорк» заигрывал с этими чувствами. Как приятно было сходить англичанину на матч с участием Лэмпарда или испанцу – на игру Вильи, итальянцу – на поединок с Пирло. Это великолепная стратегия для старта. Между прочим, Вилья до сих пор остается рекордсменом по голам за «Нью-Йорк», где выступал до 2018 года. У него 80 забитых мячей. Лэмпард провел в клубе полтора года, а Пирло – два с половиной.

Когда «Сити» заявил о себе, нужно было менять вектор. И буквально в последние полтора года произошел резкий перелом. Состав стал более сбалансированным, в нем ветераны, причем необязательно первой величины, а просто лучше подходящие по игровым характеристикам, сочетались с талантливой молодежью, как пришедшей из других клубов, так и воспитанной уже собственной академией.

Звезды не только на поле

Но шагнем немного в сторону. «Нью-Йорк» пробовал экспериментировать не только со звездами на поле. Нынешний главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра возглавил «горожан» в 2015 году. А в 2018 году, когда француз ушел в «Ниццу», его сменил бывший помощник Хосепа Гвардиолы Доменек Торрент. Сейчас «Нью-Йорк» тренирует норвежец Ронни Дейла.

Но у клуба всегда был глубокий подход к подбору персонала. «Сити» все время держал контакт с «Манчестер Сити», со штабом английского клуба, с его администрацией, перенимал управленческий и организационный опыт. Поговаривают, что и Гвардиола после «Манчестера» отправится в «Нью-Йорк». Можно представить, что связь с богачами – это только футболисты и деньги, но это еще и мощные наработки в области формирования структуры клуба, обмен специалистами, которые работают над организацией труда. Об этом мало кто думает, говоря о связи «Нью-Йорка» с семейством «Сити». И если взглянуть на состав команды, выигравшей MLS , можно убедиться, что не деньги в прямом смысле там все решили.

Ложка дегтя