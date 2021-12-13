В Globe Soccer Awards объявили финалистов на приз игроку года

В Globe Soccer Awards объявили финалистов премии за звание лучшего игрока года.
В списке кандидатов на награду: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Киллиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Премия будет вручена 27 декабря на церемонии в Дубае.
Роналду рекордные шесть раз становился игроком года по версии Globe Soccer Awards.
АХАХАХАХА
Поляк во всех аспектах сильнее каринки.
АХАХАХАХА
Поляк во всех аспектах сильнее каринки.
Никому , кроме ее обладателя не нужна и неинтересна
Ну пусть уж дадут Ливандовскому
Чтоб не плакал
Или Кристине.
Хотя нет, совсем забыл. Для Кристины Мендэш ведь учредил специальную премию. Так что давайте Лёве
Никому , кроме ее обладателя не нужна и неинтересна
Ну пусть уж дадут Ливандовскому
Чтоб не плакал
Или Кристине.
Хотя нет, совсем забыл. Для Кристины Мендэш ведь учредил специальную премию. Так что давайте Лёве
...отдайте лучше приз Кариму - вот кто действительно заслуживает !!!
...отдайте лучше приз Кариму - вот кто действительно заслуживает !!!
В этом году ждём приз лучший игрок в истории ну и лучший агент в истории тоже можно для Мендеша придумать
В этом году ждём приз лучший игрок в истории ну и лучший агент в истории тоже можно для Мендеша придумать