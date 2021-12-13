В Globe Soccer Awards объявили финалистов на приз игроку года

1639426203

вчера, 23:10

В Globe Soccer Awards объявили финалистов премии за звание лучшего игрока года.

В списке кандидатов на награду: («Бавария»), («Реал»), , (оба – ПСЖ ), («Манчестер Юнайтед») и («Ливерпуль»).

Премия будет вручена 27 декабря на церемонии в Дубае.

Роналду рекордные шесть раз становился игроком года по версии Globe Soccer Awards.