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В Globe Soccer Awards объявили финалистов на приз игроку года

вчера, 23:10

В Globe Soccer Awards объявили финалистов премии за звание лучшего игрока года.

В списке кандидатов на награду: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Киллиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Премия будет вручена 27 декабря на церемонии в Дубае.

Роналду рекордные шесть раз становился игроком года по версии Globe Soccer Awards.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:40
Левандовски, ну или Салах, но никак не бензинма.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 14:37
Каким образом из-за Мендеша он мог выиграть ЗМ каждый год? 😂 Получается, что это агент его купил ему ЗМ - 2013?😀 Да уж, вот неожиданность!
Agamaga........
Agamaga........ ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 14:36
Смешные сливочные. Пишут, что Бензема заслужил ЗМ, но забывают, что он старому Месси проиграл бомбардирскую гонку 😀
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 14:25
Бензема тем более, являясь чистым форвардом не смог в Примере больше гнома забить.

АХАХАХАХА


Поляк во всех аспектах сильнее каринки.
Per4ick
Per4ick ответ aigaziFIGHTER (раскрыть)
сегодня в 14:15
ты сейчас описал золотой мяч где заранее все известно, в прошлом году победил Левандовски к слову, Роналду мог получать эту награду каждый год из за Мендеша но у него есть совесть в отличии от гнома
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
сегодня в 12:37
Награда имени Жорже Мендеша. Сам создал награду и сам ее получает на протяжении 10 лет, как лучший агент года. А кто ее получит, как лучший футболист года, понятно и так. Клоунада.
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:34
Суть не в том кто больше получал, а кто получит эту награду
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 12:34
Бензема??? Ахахах, сколько же людей Месси обидел) бедные
амурец
амурец ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 10:43
не к месту Месси от слова вообще
NOVA
NOVA
сегодня в 09:57
Бензу однозначно должны вручить!!!
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:08
Он седьмой. Просто в "шорт-лист" не попал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:30
Снова гном в списке.
Буджо_9090
Буджо_9090 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 08:04
Ему Вальбуена должен подарить такой приз.😂😂😂
Elliada
Elliada ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 07:53
Прежде чем писать глупость, посмотри в википедии, что это за награда и кто больше всего ее получал
Elliada
Elliada
сегодня в 07:51
Учитывая, что это премия создана благодаря агенту Роналду, то не сложно угадать кто станет. В мире эта награда не ценится. Поэтому нет никаких споров и упреков в сторону победителя. Это не ЗМ
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:40
Почему в списке нет Дзюбы???
112910415
112910415
сегодня в 07:23
ух, как много всяких премий !
ОПС
ОПС
сегодня в 06:47
Скорей всего Левандовски.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:31
Ну здесь всё ясно. На этот раз обмана быть не должно и победит Левандовски. Хотя, Бензема тоже достоин.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:17
Это типа утешительный приз ?
протон
протон
сегодня в 05:55
Левандовски второй год к ряду возьмет приз
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 05:16
Эта премия - все равно , что кубок соли или пари матч
Никому , кроме ее обладателя не нужна и неинтересна
Ну пусть уж дадут Ливандовскому
Чтоб не плакал
Или Кристине.
Хотя нет, совсем забыл. Для Кристины Мендэш ведь учредил специальную премию. Так что давайте Лёве
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 04:48
Поляк забивает в 2 раза больше, а заслуживает какой-то алжирец. Ну да, ну да.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 04:47
Бензема вообще не к месту.
1bear
1bear
сегодня в 02:47
да задрали уже - опять Месси - да сдулся ваш гномяра...
...отдайте лучше приз Кариму - вот кто действительно заслуживает !!!
амурец
амурец
сегодня в 02:24
Левандовски, либо Бензема, но как бы опять не получился цирк и награду отдадут липовому золотомячисту, впрочем даже не удивлюсь
Брулин
Брулин
сегодня в 01:30
Однозначно Леввандовский, хоть и болею за Месси! Лёва ЗАСЛУЖИЛ!!
протон
протон
сегодня в 01:02
В прошлый раз, чтобы КриРо без приза не оставить добавили приз лучший игрок века.
В этом году ждём приз лучший игрок в истории ну и лучший агент в истории тоже можно для Мендеша придумать
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:42
Опять липовую награду отдадут гному
faneng
faneng
сегодня в 00:22
Ну здесь конечно Роналду - это его премия, пусть он и получает награду. Вот создаст Бавария свой собственный приз - вот его Левандовски будет получать.
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