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Названы имена претендентов на приз лучшему тренеру ноября-декабря в РПЛ

вчера, 10:25

Российская Премьер-лига запустила голосование по определению лучшего наставника чемпионата по итогам ноября и декабря.

В шорт-лист вошли Сергей Семак, «Зенит» (9 очков в 5 матчах, 1-е место), Сандро Шварц, «Динамо» (13 баллов в 5 играх, 2-е место), Андрей Талалаев, «Ахмат» (12 очков в 5 поединках, 7-е место), Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (8 баллов в 5 матчах, 8-е место) и Игорь Шалимов, «Урал» (9 очков в 5 играх, 11-е место).

Победителя определят по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов ТВ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:14
Ну и как тут возможно выбрать, если некоторые тренеры провели 5 матчей, а другие 5 игр?
шацк
шацк
вчера в 13:58
Шварц или Шалимов должен выиграть.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:44
Зато наш в караоке лучше всех поет...)))
1bear
1bear
вчера в 12:53
да любой из списка достоин,только Семака уберите...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:35
Я бы предпочёл Осинькина, как мне кажется он безоговорочный кандидат.
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:30
поддерживаю!крылышки открытие сезона!семак,при всем к нему уважение уступает осинькину
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:20
Однозначно Осинкин! Я всегда смотрю на возможности клуба, команды в РПЛ и уже отсюда, от результата, игры делаю для себя, кто "царь зверей".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:06
Осинькин без вариантов. КС самая играющая команда РПЛ. Смотреть приятно. И практически все наши ребята, без варягов
87hv9d2wtan8
87hv9d2wtan8
вчера в 11:03
Шалимов однозначно, и потом Гисдоль
112910415
112910415
вчера в 10:55
Шварц, конечно
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:34
Осинькин и Шварц !!!
zgke69v35w9r
zgke69v35w9r
вчера в 10:27
Шварц был лучше
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