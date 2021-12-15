Названы имена претендентов на приз лучшему тренеру ноября-декабря в РПЛ

Российская Премьер-лига запустила голосование по определению лучшего наставника чемпионата по итогам ноября и декабря.
В шорт-лист вошли Сергей Семак, «Зенит» (9 очков в 5 матчах, 1-е место), Сандро Шварц, «Динамо» (13 баллов в 5 играх, 2-е место), Андрей Талалаев, «Ахмат» (12 очков в 5 поединках, 7-е место), Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (8 баллов в 5 матчах, 8-е место) и Игорь Шалимов, «Урал» (9 очков в 5 играх, 11-е место).
Победителя определят по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов ТВ.