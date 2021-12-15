Названы имена претендентов на приз лучшему тренеру ноября-декабря в РПЛ

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вчера, 10:25

Российская Премьер-лига запустила голосование по определению лучшего наставника чемпионата по итогам ноября и декабря.

В шорт-лист вошли , «Зенит» (9 очков в 5 матчах, 1-е место), , «Динамо» (13 баллов в 5 играх, 2-е место), , «Ахмат» (12 очков в 5 поединках, 7-е место), , «Крылья Советов» (8 баллов в 5 матчах, 8-е место) и , «Урал» (9 очков в 5 играх, 11-е место).