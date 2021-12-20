Смородская: «Я бы продала всех игроков, которых „Локо“ купил этим летом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство московского клуба.

Я бы продала всех игроков, которых «Локомотив» купил этим летом. Они грозились сделать на них деньги. Ясно, что никаких денег они не сделают. Даже тех, на которые купили этих футболистов. Пусть избавляются от Тикнизяна и Едвая. Я не вижу от них никакой пользы. Бека Бека — это вообще, даже слов нет. Пусть продают от них. Будет очень обидно, если «Локомотив» снова приобретет слабых игроков. Я не верю в способности руководства клуба работы на трансферном рынке. Видно, они считают Россию отсталой в футбольном отношении страной, поэтому думают, что никто не поймет, с какой целью руководство пришло сюда. Но мы не дураки и давно все поняли. Я бы не давала «Локомотиву» деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили. Когда заработают с продажи этого мусора, вот пусть тогда и покупают.

Чувствую, что людям вообще все равно. Им плевать, что будет с футбольным клубом. Я имею в виду Плутника и Белозерова. Им плевать, а мне очень жаль. Прекрасная была команда. То, что происходит сейчас — ужас. Мне горько и обидно.