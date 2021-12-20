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Смородская: «Я бы продала всех игроков, которых „Локо“ купил этим летом»

вчера, 23:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство московского клуба.

Я бы продала всех игроков, которых «Локомотив» купил этим летом. Они грозились сделать на них деньги. Ясно, что никаких денег они не сделают. Даже тех, на которые купили этих футболистов. Пусть избавляются от Тикнизяна и Едвая. Я не вижу от них никакой пользы. Бека Бека — это вообще, даже слов нет. Пусть продают от них. Будет очень обидно, если «Локомотив» снова приобретет слабых игроков. Я не верю в способности руководства клуба работы на трансферном рынке. Видно, они считают Россию отсталой в футбольном отношении страной, поэтому думают, что никто не поймет, с какой целью руководство пришло сюда. Но мы не дураки и давно все поняли. Я бы не давала «Локомотиву» деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили. Когда заработают с продажи этого мусора, вот пусть тогда и покупают.

Чувствую, что людям вообще все равно. Им плевать, что будет с футбольным клубом. Я имею в виду Плутника и Белозерова. Им плевать, а мне очень жаль. Прекрасная была команда. То, что происходит сейчас — ужас. Мне горько и обидно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:28
слишком круто берёт
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 15:20
Да кто их купит?
fineflat
fineflat
сегодня в 11:58
Удивлен комментами Локомотив набрал игроков ради откатов полный шлак. Противно смотреть
PoliMoli
PoliMoli
сегодня в 11:08
Вот ов.ца, вот ов.ца!!! Одни амбиции и только. Её каждое слово вредит клубу. Она только пиарится. Вот овчиха, вот овчиха!!!
dеigandre
dеigandre
сегодня в 09:00
Да, всех бы продала и набрала Хентей, Ибричичей, Шкулетичей, Сапатеров. Вот это футболисты!!!
Я не понимаю «журналистов»-зачем у таких персонажей постоянно берут интервью? Их уже нет в футболе-радоваться надо, а не напоминать о них постоянно.
А у нас, в итоге, футбол находится на том же уровне, что и футбольная журналистика-ниже некуда
dеigandre
dеigandre ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 08:58
В российских реалиях невозможно следовать стратегии Порту, Бенфики и Аякса
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:10
Кондуктор баба Оля скучает по ржд..
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:09
Лучше тебе Ольга Юрьевна помолчать, помню её с командой проходимцев такого шлака понабрали в своё время
ermak6848
ermak6848 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 08:09
она футбольные гетры носит вместо чулкоФ...
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:44
Помню команду Семина: Лоськов,Сычев, Овчинников, Евсеев,какие были времена.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:43
Учитесь у скаутов Бенфики,Порту,Или есть путь Аякса или Бильбао, наши думают не о будущем а лишь побольше заработать пока ты посту в клубе.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:42
Я бы тоже продал. Главное чтоб бенефиции мне пошли)
амурец
амурец
сегодня в 00:50, ред.
Да уж, бабушка Оля как всегда, лишь бы продать, хотя в том что в Локо сейчас непонятное твориться она права
Главный судья
Главный судья
сегодня в 00:41
Бабка опять таблетки не приняла)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
И чего ей неймётся!?
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 23:58
как сложно отличить пол.. вы хоть пишите имена, а то как бэ..
4RT
4RT
вчера в 23:47
Вяжи носки и продавай,бизнесвуменша
WARchyn
WARchyn
вчера в 23:44
она никто уже более пяти лет разве её мнение кому то интересно
beefs
beefs
вчера в 23:42
Ох, а нам как жаль...
Roman73
Roman73 ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 23:26
За бесплатно согласен, гусары денег не берут !
Roman73
Roman73
вчера в 23:25
Смородской лишь бы что продать-купить !
Купчиха Смородская...
протон
протон ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 23:21
Помню как сказал Паниковский : продаст, купит и ещё раз продаст, но уже дороже!
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:18
Ну вот так больше подходит.
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:16
Я бы Смородскую продал,так кто же ее купит!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:16
Хорошо, что у тётушки Оли нет таких прав.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:11
«Я бы продала всех игроков, которых „Локо“ купил этим летом, если бы снова стала президентом "Локо", потому что у меня иначе не хватило бы средств устроить всех своих родственников на миллионные зарплаты, как в прошлый».
particular
particular
вчера в 23:10
Для тёти Оли футбол так и остался купи-продай...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:09
Некоторая доля правды есть в ее словах.
протон
протон
вчера в 23:03
Я бы продала всех игроков Локомотива и уехала отдыхать на канары добавила Смородская..
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