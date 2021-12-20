Губерниев – о Черчесове: «Он подтверждает мощь российской тренерской школы».

Комментатор Дмитрий Губерниев порадовался за Станислава Черчесова, которого назначили наставником «Ференцвароша»:
Очень рад за Станислава Саламовича. Он подтверждает мощь российской тренерской школы. Авторитет Черчесова в Европе безоговорочный. Помимо сборной России у него была работа с «Легией», а теперь и «Ференцварош». Конечно, это пока что еще не АПЛ и не итальянский чемпионат, но клуб идет на первой позиции в хорошей футбольной стране. Я за него очень рад.
«Ференцварош» сегодня объявил о назначении Черчесова на пост наставника команды. Предыдущим местом работы 58-летнего тренера была сборная России, которую он покинул минувшим летом. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018 и попала на Евро-2020, но не сумела выйти из группы.
предсказуемый, стилизованный под псевдонародную грубоватость и нутряной патриотизм ...
предсказуемый, стилизованный под псевдонародную грубоватость и нутряной патриотизм ...