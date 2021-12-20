Губерниев – о Черчесове: «Он подтверждает мощь российской тренерской школы».

Комментатор Дмитрий Губерниев порадовался за , которого назначили наставником «Ференцвароша»:

Очень рад за Станислава Саламовича. Он подтверждает мощь российской тренерской школы. Авторитет Черчесова в Европе безоговорочный. Помимо сборной России у него была работа с «Легией», а теперь и «Ференцварош». Конечно, это пока что еще не АПЛ и не итальянский чемпионат, но клуб идет на первой позиции в хорошей футбольной стране. Я за него очень рад.