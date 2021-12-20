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Губерниев – о Черчесове: «Он подтверждает мощь российской тренерской школы»

вчера, 20:20

Комментатор Дмитрий Губерниев порадовался за Станислава Черчесова, которого назначили наставником «Ференцвароша»:

Очень рад за Станислава Саламовича. Он подтверждает мощь российской тренерской школы. Авторитет Черчесова в Европе безоговорочный. Помимо сборной России у него была работа с «Легией», а теперь и «Ференцварош». Конечно, это пока что еще не АПЛ и не итальянский чемпионат, но клуб идет на первой позиции в хорошей футбольной стране. Я за него очень рад.

«Ференцварош» сегодня объявил о назначении Черчесова на пост наставника команды. Предыдущим местом работы 58-летнего тренера была сборная России, которую он покинул минувшим летом. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018 и попала на Евро-2020, но не сумела выйти из группы.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:13
Скрепно, патриотично и едросно! ))
112910415
112910415
сегодня в 08:29
это же Губерниев !
предсказуемый, стилизованный под псевдонародную грубоватость и нутряной патриотизм ...
Roman73
Roman73
вчера в 23:32, ред.
Убогий Губерниев ! Подтверждает любую " мощь " !
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:23
Губерниев,как гувернантка все хозяевам угодить пытается!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:36
Про мощь Дима явно загнул.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:34
Губерневу скоро корпоративы вести,тренеруется
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 22:27
Ну, если считать Губерниева хорошим комментатором, то и Черчесова можно считать великим тренером.
Zak11
Zak11
вчера в 21:56
Жора Черданцев говорит, что у нас отличные специалисты отечественные. В принципе заграницей сейчас один Стас и работает. Думаю это показатель
4RT
4RT
вчера в 21:19
Высказывание Губернева подтверждает,что он клоун
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:12
Подтверждение тому что Губерниев в футболе как свинья в апельсинах.
санек002
санек002 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:59
как почетный святой!как почетный папа римский......нашего футбола.....вспоминаю покойного и популярнейшего актера евгения леонова и его фразу в фильме обыкновенное чудо !немного мною переделанная!
112910415
112910415
вчера в 20:46
пусть подтверждает, посмотрим
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:43
Одно УГ хвалит другое УГ.
Cat01
Cat01
вчера в 20:37
Мы очень рады
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:35
Это просто фанатизм какой-то !)
particular
particular ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Скорее - он боль и понимание утраченного и недостигнутого...
Futurista
Futurista
вчера в 20:31, ред.
Мощный Саламыч)..."атомный реактор" мировой футбольной тренерской школы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:30
Губерниев – о Черчесове: «Он подтверждает мощь российской тренерской школы».
Сантус
Сантус
вчера в 20:26
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:24
Мощна российская тренерская школа - "Ференцварош" будет на первой позиции по крайней мере до окончания зимней паузы. Хотя бы дождались первых результатов - а потом уже говорили о мощностях наших тренеров. Хотя о чем это я , это же Губерниев.
протон
протон
вчера в 20:22
Успехов Саламыч
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