Черчесов: «Я быстро согласился возглавить „Ференцварош“»

Новоиспечённый наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал своё назначение в венгерскую команду:
Как только я услышал об интересе «Ференцвароша», я отыскал информацию об этом клубе. Я был немного знаком с историей «Ференцвароша», так как мне приглянулся этот венгерский клуб ещё со времён его выхода в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году. Я быстро согласился возглавить «Ференцварош». Руководство мне обрисовало проект.
Болельщики у «Ференцвароша» фантастические, я помню их с тех пор, как венгерская команда у себя дома играла с ЦСКА.
Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год.