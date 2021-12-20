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Черчесов: «Я быстро согласился возглавить „Ференцварош“»

вчера, 18:37

Новоиспечённый наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал своё назначение в венгерскую команду:

Как только я услышал об интересе «Ференцвароша», я отыскал информацию об этом клубе. Я был немного знаком с историей «Ференцвароша», так как мне приглянулся этот венгерский клуб ещё со времён его выхода в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году. Я быстро согласился возглавить «Ференцварош». Руководство мне обрисовало проект.

Болельщики у «Ференцвароша» фантастические, я помню их с тех пор, как венгерская команда у себя дома играла с ЦСКА.

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:52
"Я быстро согласился возглавить „Ференцварош“. Владельцы клуба могли протрезветь в любой момент, времени терять было нельзя. " С.С. Черчесов, мемуары.
PS По той же технологии был продан Кокорин.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:35
Понятно, что нет смысла долго думать над поступившим предложением через своего агента Шандро Варгу, кстати венгра по происхождению, возглавить ведущий клуб страны. Ведь одно дело приглашение работать в скромный по нынешним меркам, но тоже из столицы Венгрии фк Гонвед, идущий после первой половины чемпионата в середине турнирной таблицы, и другое дело в самый титулованный в стране Ференцварош, лидирующий в чемпионате и имеющий все предпосылки завоевать в этом сезоне четвёртое подряд золото, если только только Черчесов не начнёт что-то перестраивать в отлаженном процессе прежним наставником Сергеем Ребровым, вступившим в противоречия с руководством клуба из-за предстоящих трансферов. Но ведь в своё время Станислав Саламович именно по этой причине покинул пост Главного тренера в польской Легии. Неужели Черчесов стал с годами более покладистым, очень верится в это с трудом, а может руководство Ференцвароша изменило свою точку зрения? Ответы на эти вопросы мы уже скоро узнаем. В любом случае теперь к венгерскому футболу будет приковано повышенное внимание некоторых наших футбольным болельщиков, а Черчесову пожелаем успехов в его новом клубе. Болейте за своих, а не против чужих!
t9hx928g54j4
t9hx928g54j4
вчера в 20:52
песчаный карьер... я! цементный завод... я! ференцварош... я!
протон
протон
вчера в 20:11
Ещё будучи игроком мечтал играть за этот легендарный клуб. Мечта сбылась, пусть и в качестве наставника. Чувствую себя частью этого клуба.
112910415
112910415
вчера в 19:23
- Скажите, вы ...
- Да, я согласен ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:18
Никто и не сомневался. В любом случае пожелаю только Удачи !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:15
Пожелаем попутного ветра в горбатую спину.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:09
Конечно, чего раздумывать, когда такой солидный клуб зовет. Есть высокий шанс стать с ним чемпионом Венгрии.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:04
А куда ещё бедному чабану податься?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:01
Ещё бы, столько времени без работы, уже личных барашек режешь на пропитание, пора проявить себя среди мадъяров.
Artemon9
Artemon9
вчера в 19:00
Сначала Ребров, теперь Черчесов. Интересные венгры.
Ну что ж...теперь будет освещение на соккере всех движений в венгерском футболе.
И ещё нужно будет привыкнуть к фразе " Ференцварош Черчесова". А потом ещё много лет Черчесов будет комментировать все предстоящие матчи команд РПЛ с венгерскими.
И ещё...в следующем месяце будет куча новостей о том куда бы Черчесов мог перейти, и от каких контрактов он отказался
санек002
санек002
вчера в 19:00
ну да!была последняя не возглавил бы!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:57, ред.
Как только услышал об интересе "Ференцвароша", тут же поразил их руководство своими наградами и регалиями:
Сп62
Сп62
вчера в 18:54
Конечно, здесь медлить нельзя. Это ж не увольняться.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:54
Ну что же.... Удачи!
particular
particular
вчера в 18:42
Обычно заторможенный Стас, немного погуглил тему и на форсаже ворвался в проект :))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:38
...пока венгры не передумали.
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