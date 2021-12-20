Черчесов: «Я быстро согласился возглавить „Ференцварош“»

Новоиспечённый наставник «Ференцвароша» прокомментировал своё назначение в венгерскую команду:

Как только я услышал об интересе «Ференцвароша», я отыскал информацию об этом клубе. Я был немного знаком с историей «Ференцвароша», так как мне приглянулся этот венгерский клуб ещё со времён его выхода в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году. Я быстро согласился возглавить «Ференцварош». Руководство мне обрисовало проект.