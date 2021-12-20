ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеВенгрия. Чемпионат I 2021/2022

Радимов: «Черчесов — хороший тренер. Рад, что он вернулся к работе»

вчера, 21:30

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

Черчесов — взрослый человек. Если он выбрал «Ференцварош», значит, хорошо. Рад, что он вернулся к работе. Все мы помним чемпионат мира, он хороший тренер. Добьётся он успеха или нет – покажет время.

Если честно, я думал, что Черчесов окажется в РПЛ. Ну, если Венгрия — значит, Венгрия. Не уверен, что там чемпионат сильнее нашего — мало того, он слабее — но это выбор Черчесова. То, что «Ференцварош» регулярно играет в еврокубках – плюс, иначе бы Станислав туда не поехал.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:26
Интересно, что он там сможет сделать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:48
Ну хоть кто-то что-то лестное о Черчесове говорит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:34
Просто в РПЛ все уже давно поняли, что Черчесов - это твердолобый, высокомерный и самовлюблённый бездарь, презирающий всех вокруг себя, любящий большие деньги и государственные ордена от солнцеликого. И кому он такой здесь на хрен нужен? Венгрия - это его удел. Пусть там очаровывает всех своей манией величия!
протон
протон
вчера в 22:48
Ну какая РФПЛ ? Из платежеспособных команд его может пригласить ТОЛЬКО Лёня, но вот беда-Зарема не разрешает...а чем в условную Уфу, Химки, Нижний лучше уж в Ференцварош
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:59
А пока Стас сидел без работы , Влад грустил???
drug01
drug01
вчера в 21:51
А кто сказал что он плохой
particular
particular
вчера в 21:47
Однако, удручает рост числа почитателей и воздыхателей Стаса :((
beefs
beefs
вчера в 21:38
Все понятно где он востребован туда и поехал...
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