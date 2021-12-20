Радимов: «Черчесов — хороший тренер. Рад, что он вернулся к работе»

Бывший футболист «Зенита» отреагировал на назначение на пост главного тренера «Ференцвароша».

Черчесов — взрослый человек. Если он выбрал «Ференцварош», значит, хорошо. Рад, что он вернулся к работе. Все мы помним чемпионат мира, он хороший тренер. Добьётся он успеха или нет – покажет время.