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Гаджиев — о Черчесове: «Людям не нравилось то, как он ведёт себя»

вчера, 21:49

Бывший наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев считает, что Станислав Черчесов сможет привести «Ференцварош» к успеху.

Да, он справится. У нас в стране принято занижать способности своих. Мы действительно испокон веков проигрываем в дисциплине, организации. А в творческом плане наш народ очень талантливый. Работа тренера — творческая задача. Та критика, которая была у Черчесова в России, возникла из личностных соображений. Людям не нравилось то, как он ведет себя. А вот в его работе никто не копался. От тренера многое зависит. Он не может, чтобы футболист играл на порядок выше своих способностей.

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Все комментарии
tm8s8f8h2zgf
tm8s8f8h2zgf
сегодня в 05:44
Усатый пень очень высокомерен
z9pk632p9m6d
z9pk632p9m6d
сегодня в 05:43
Тут он прав
ДСА
ДСА
сегодня в 04:49
У нас и тренеры и игроки плохо себя ведут.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:56
Конечно гонору хоть отбавляй.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:10
а если обгадится, ну так, чисто по-горски... с 1 на 3 команду вывалит. что скажут земляки? ай та не виноват, был плахой рукаодства, а черчес джигит))
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:24
Дитя гор - дикие нравы...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:19
Да, с нашим составом трудно что-нибудь выиграть на чемпионате Европы или обыграть датчан или бельгийцев. Но сыграть более достойно и без разгромов все-таки можно. А последующая пресс - конференция с заискиванием перед представителями власти и показательным пренебрежением к остальным окончательно утвердило в обществе к негативному отношению к бывшему главному тренеру сборной России. Возможно тренер и неплохой, но явно не выдающийся, а как человек оставляет желать лучшего. Причем винить, кроме самого себя, Черчесову наверное за это не стоит.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:19
Людям не нравилось...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:00, ред.
Стас и таорчество не совместимы
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Теперь венгры строем с песней будут маршировать перед отбоем на базе...

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:50
Полевой командир, епта...
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