Гаджиев — о Черчесове: «Людям не нравилось то, как он ведёт себя»

Бывший наставник «Крыльев Советов» считает, что сможет привести «Ференцварош» к успеху.

Да, он справится. У нас в стране принято занижать способности своих. Мы действительно испокон веков проигрываем в дисциплине, организации. А в творческом плане наш народ очень талантливый. Работа тренера — творческая задача. Та критика, которая была у Черчесова в России, возникла из личностных соображений. Людям не нравилось то, как он ведет себя. А вот в его работе никто не копался. От тренера многое зависит. Он не может, чтобы футболист играл на порядок выше своих способностей.