Орещук: «Черчесова звали в Польшу клубы, которые не борются за чемпионство»

Футбольный агент рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у экс-главного тренера сборной России , который возглавил венгерский «Ференцварош»:

Считаю, что Черчесов правильно поступил. «Ференцварош» занимает первое место, борется за чемпионство. Черчесова звали в Польшу клубы, которые не борются за чемпионство. Какие? Если Черчесов захочет, пусть сам скажет. Я не имею права за него этого делать.

Да. Титулы никто не отменял. Он их собирал как игрок и хочет как тренер. Может, Черчесов потерял в деньгах, но думаю, что сейчас он не так сильно переживает о финансах. Можно спокойно трудиться и добиваться результата. Деньги его еще догонят. Будут титулы — будут приглашения. Я считаю, что Черчесов сделал очень правильный и разумный выбор.