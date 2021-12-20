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Орещук: «Черчесова звали в Польшу клубы, которые не борются за чемпионство»

вчера, 19:32

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который возглавил венгерский «Ференцварош»:

Считаю, что Черчесов правильно поступил. «Ференцварош» занимает первое место, борется за чемпионство. Черчесова звали в Польшу клубы, которые не борются за чемпионство. Какие? Если Черчесов захочет, пусть сам скажет. Я не имею права за него этого делать.

Да. Титулы никто не отменял. Он их собирал как игрок и хочет как тренер. Может, Черчесов потерял в деньгах, но думаю, что сейчас он не так сильно переживает о финансах. Можно спокойно трудиться и добиваться результата. Деньги его еще догонят. Будут титулы — будут приглашения. Я считаю, что Черчесов сделал очень правильный и разумный выбор.

«Ференцварош» после 16 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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Все комментарии
санек002
санек002
вчера в 21:22
не было бы только:пришел и все испортил!
112910415
112910415
вчера в 20:58
малость тревожно за Ференцварош ...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:37
Черчесов востребованный тренер.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 19:46
Ну, теперь и Ференцварош не будет бороться
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:41
Не верю в Черчесова. Трудно будет не занять первое место с Ференцворошем в Венгрии , но Стас и с этим справится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:35
Ну и правильно что не пошёл.
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