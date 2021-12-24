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«Ман Сити» готов заплатить 75 млн евро за Холанда

вчера, 09:58

Форвард «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

Sport Witness со ссылкой на Bild сообщает, что заплатить за норвежца 75 миллионов евро готов «Манчестер Сити». Именно за эту сумму немецкий клуб обязался продать футболиста.

На Холанда также претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Ранее появлялась информация, что «Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе.

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Все комментарии
Carlos Da Silva
Carlos Da Silva ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:53
Логик проста, при заключение контракта с Дортмундом была указана сумма отступных = 75 млн. Таким образом любой клуб может беспрепятственно купить заплатив за него исключительно сумму отступных, без учёта его трансферной стоимости. Выбирать Холланду где он продолжит, вариантов будет очень много.
Carlos Da Silva
Carlos Da Silva ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:50
в среднем это 10% (много факторов определяющих) но в среднем плюс минус так.
3ton
3ton ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 16:33
После НГ сумма в контракте 75 млн
Зачем платить 200 млн?
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:26
Хотели бы купить, объявили бы больше
Bensurr
Bensurr
вчера в 10:54
Если за Грилиша заплатили 100 лямов , Дортмунд может смело просить 200 лямов
1bear
1bear
вчера в 10:50
пусть лучше в Ла Лигу в Реал переходит - там по-легче будет
Elliada
Elliada
вчера в 10:47
75 за игрока. А агенту сколько?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:34
Что то думалось, что за Холанда минимум сотку будут просить.
dеigandre
dеigandre ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 10:28
Только не летом, а в январе
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:24
Дык Райоле фиолетово!Он с перехода самого поимеет! Да и тем более Дортмунд лоханулся установив мизерные отпускные! Вон в Барсе и Реале сразу лярд))
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:22
Приветствую Давид!Почему бы и нет?))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:21
В контракте прописано, что летом 2022 у него отступные 75 млн Евро и это только грядущим летом, в другие ТО сумму устанавливает клуб
g5eqgcg6t5pb
g5eqgcg6t5pb
вчера в 10:21
Норвег стоит дороже
dеigandre
dеigandre ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:20
С января 2022 у Холанда активируется пункт выкупа за 75 млн - там пол-Европы будет в очереди стоять.
Особенно, если учесть, что Боруссия вылетела с ЛЧ
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:19
Пока дают 75 млн. скоро будут давать по морде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:06, ред.
За Грилиша отдали 117,50 млн €...
За Холанда дают 75 млн €...
Кто такой Грилиш знают 4 человека в Манчестере и 7 человек в Бирмингеме....
Кто такой Холанд знает весь мир...
В чём логика ??
Учитывая что у парня контракт до 2024-го года...и что его нынешняя стоимость 150 млн...
Или они дают 75 млн за информацию что игрок им интересен ??
Или у Райолы в ночь с 24-го на 25-е декабря "Рождественская скидка"...50%...??
David Young
David Young
вчера в 10:03
Вряд ли он перейдёт туда.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:01
Маловато как-то платят.
протон
протон
вчера в 10:00
А кто не готов?
Половина Кейна, прям новогодняя скидка
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