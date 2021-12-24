«Ман Сити» готов заплатить 75 млн евро за Холанда

Форвард «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.
Sport Witness со ссылкой на Bild сообщает, что заплатить за норвежца 75 миллионов евро готов «Манчестер Сити». Именно за эту сумму немецкий клуб обязался продать футболиста.
На Холанда также претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Ранее появлялась информация, что «Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе.
Зачем платить 200 млн?
Зачем платить 200 млн?
Особенно, если учесть, что Боруссия вылетела с ЛЧ
Особенно, если учесть, что Боруссия вылетела с ЛЧ
За Холанда дают 75 млн €...
Кто такой Грилиш знают 4 человека в Манчестере и 7 человек в Бирмингеме....
Кто такой Холанд знает весь мир...
В чём логика ??
Учитывая что у парня контракт до 2024-го года...и что его нынешняя стоимость 150 млн...
Или они дают 75 млн за информацию что игрок им интересен ??
Или у Райолы в ночь с 24-го на 25-е декабря "Рождественская скидка"...50%...??
За Холанда дают 75 млн €...
Кто такой Грилиш знают 4 человека в Манчестере и 7 человек в Бирмингеме....
Кто такой Холанд знает весь мир...
В чём логика ??
Учитывая что у парня контракт до 2024-го года...и что его нынешняя стоимость 150 млн...
Или они дают 75 млн за информацию что игрок им интересен ??
Или у Райолы в ночь с 24-го на 25-е декабря "Рождественская скидка"...50%...??
Половина Кейна, прям новогодняя скидка
Половина Кейна, прям новогодняя скидка