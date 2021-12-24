«Ман Сити» готов заплатить 75 млн евро за Холанда

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вчера, 09:58

Форвард «Боруссии Дортмунд» может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

Sport Witness со ссылкой на Bild сообщает, что заплатить за норвежца 75 миллионов евро готов «Манчестер Сити». Именно за эту сумму немецкий клуб обязался продать футболиста.

На Холанда также претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Ранее появлялась информация, что «Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе.