Тухель просит руководство «Челси» подписать Кимпембе

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель ищет замену Антонио Рюдигеру, который близок к уходу из клуба. Выбор тренера пал на оборонца ПСЖ Преснеля Кимпембе. Тухель знаком с футболистом ещё по работе в парижском клубе. Кимпембе и сам готов сменить обстановку и перейти в новую команду.
Контракт 26-летнего француза с парижанами истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 40 млн евро.
И то, это года два назад было, что ли.
А, вообще, странно, что не Маркиньоса. Он вроде как топчик, если не ошибаюсь, капитан ПСЖ
И то, это года два назад было, что ли.
А, вообще, странно, что не Маркиньоса. Он вроде как топчик, если не ошибаюсь, капитан ПСЖ
Кимпембе не уйдёт. Он сам говорил неоднократно, что хочет завершить карьеру в ПСЖ. Это его родной клуб, где он прошёл все стадии молодежки, а Париж его родной город.
Кимпембе не уйдёт. Он сам говорил неоднократно, что хочет завершить карьеру в ПСЖ. Это его родной клуб, где он прошёл все стадии молодежки, а Париж его родной город.