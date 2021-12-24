Тухель просит руководство «Челси» подписать Кимпембе

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вчера, 09:26

Немецкий наставник «Челси» ищет замену Антонио Рюдигеру, который близок к уходу из клуба. Выбор тренера пал на оборонца ПСЖ . Тухель знаком с футболистом ещё по работе в парижском клубе. Кимпембе и сам готов сменить обстановку и перейти в новую команду.

Контракт 26-летнего француза с парижанами истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 40 млн евро.