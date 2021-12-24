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Тухель просит руководство «Челси» подписать Кимпембе

вчера, 09:26

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель ищет замену Антонио Рюдигеру, который близок к уходу из клуба. Выбор тренера пал на оборонца ПСЖ Преснеля Кимпембе. Тухель знаком с футболистом ещё по работе в парижском клубе. Кимпембе и сам готов сменить обстановку и перейти в новую команду.

Контракт 26-летнего француза с парижанами истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 40 млн евро.

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Все комментарии
prayforspecialone
prayforspecialone ответ DEIVID_853 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:36
не слежу за Лигой 1, но из привозов Кимпембе помню только руку в матче с МЮ, когда ПСЖ мифическим образом вылетел из ЛЧ.
И то, это года два назад было, что ли.

А, вообще, странно, что не Маркиньоса. Он вроде как топчик, если не ошибаюсь, капитан ПСЖ
prayforspecialone
prayforspecialone
вчера в 17:31
и еще Неймара в пару к Вернеру
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:31
Слабый защитник
протон
протон
вчера в 10:05
Было бы круто, но, боюсь, вообще нереально.
Кимпембе не уйдёт. Он сам говорил неоднократно, что хочет завершить карьеру в ПСЖ. Это его родной клуб, где он прошёл все стадии молодежки, а Париж его родной город.
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