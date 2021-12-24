«Кристал Пэлас» и «Боруссия» М претендуют на Нкетиа

Форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа может уйти из клуба.
22-летним игроком интересуются «Кристал Пэлас» и гладбахская «Боруссия». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.
Недавно Нкетиа отклонил предложение «канониров» о новом контракте.
Форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа может уйти из клуба.
22-летним игроком интересуются «Кристал Пэлас» и гладбахская «Боруссия». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.
Недавно Нкетиа отклонил предложение «канониров» о новом контракте.
Там сейчас как раз наш канонир Виейра строит молодую команду, и думаю он следил за Эдвардом и знает его сильные и слабые стороны, и, раз обратил на него свое внимание, значит уже видит его в построении своей игры.
А возможно Артета все же даст парню больше игровой практики, т.к идут серьезные разговоры о том, что Абама покинет клуб зимой...
Там сейчас как раз наш канонир Виейра строит молодую команду, и думаю он следил за Эдвардом и знает его сильные и слабые стороны, и, раз обратил на него свое внимание, значит уже видит его в построении своей игры.
А возможно Артета все же даст парню больше игровой практики, т.к идут серьезные разговоры о том, что Абама покинет клуб зимой...