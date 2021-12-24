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«Кристал Пэлас» и «Боруссия» М претендуют на Нкетиа

вчера, 08:10

Форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа может уйти из клуба.

22-летним игроком интересуются «Кристал Пэлас» и гладбахская «Боруссия». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

Недавно Нкетиа отклонил предложение «канониров» о новом контракте.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:27, ред.
На мой взгляд для Нкетиа неплохим вариантом стал бы переход в Кристал Пэлас.
Там сейчас как раз наш канонир Виейра строит молодую команду, и думаю он следил за Эдвардом и знает его сильные и слабые стороны, и, раз обратил на него свое внимание, значит уже видит его в построении своей игры.
А возможно Артета все же даст парню больше игровой практики, т.к идут серьезные разговоры о том, что Абама покинет клуб зимой...
Jinko
Jinko ответ 46ss3rwv4yvt (раскрыть)
вчера в 09:38
Исправили. Спасибо!
1bear
1bear ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 09:38
правильно,тем более что уйдёт бесплатно !
46ss3rwv4yvt
46ss3rwv4yvt
вчера в 09:18
гладбахская «Борусси».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296583/nketia-edvard-arsenal
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:17
Надо уходить парню из Арсенала за игровой практикой. Артета ему совсем не дает шансов.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:03
Фрг поинтереснее будет
ДСА
ДСА
вчера в 08:51
Другие команды вряд ли предложат больше, чем Арсенал.
ОПС
ОПС
вчера в 08:21
Не хочет играть в Арсенале, пусть уходит.
Gahi
Gahi
вчера в 08:14
Как решит футболист так и будет. Удачи
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