ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Стало известно, когда «Барселона» представит Феррана Торреса

вчера, 22:24

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону».

Журналист Жерар Ромеро, который специализируется на каталонском клубе, сообщает, что презентация Торреса в качестве футболиста «сине-гранатовых» должна состояться утром или днём 28 декабря.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже подтвердил, что Ферран перейдёт в «Барселону».

Все новости
Слухи«Милану» по-прежнему интересен защитник «Болоньи» Хики
Сегодня, 12:26 Комментарии3
Слухи«Торонто» предложил Инсинье зарплату в 8 млн евро в год
Сегодня, 10:25 Комментарии5
Слухи«Ман Сити» готов заплатить 75 млн евро за Холанда
Сегодня, 09:58 Комментарии18
СлухиТухель просит руководство «Челси» подписать Кимпембе
Сегодня, 09:26 Комментарии3
Слухи«Реал» заинтересовался Вирцем
Сегодня, 08:38 Комментарии8
Слухи«Кристал Пэлас» и «Боруссия» М претендуют на Нкетиа
Сегодня, 08:10 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 11:58
Интересно они в аренду его берут или у Торреса закончился контракт?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:18
На него слишком надеяться не нужно.
x5t53wxc7cms
x5t53wxc7cms
сегодня в 05:52
Это уже скоро
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:52
Посмотрим на что он будет горазд!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:31
Решение очень даже правильное!) Торрес не Кокорин, ему важно играть, он молод, а сидеть и лавку полировать в МС для такого игрока - это перестать расти в игровом плане.
В Барселоне есть все шансы играть и зажигать, а в следующем году ЧМ в Катаре. Важно набирать опыта на поле! Я думаю он сделал для себя такой вывод перед переходом.
протон
протон
вчера в 23:10
Хороший трансфер. Хороший, добротный игрок
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:50
Согласен с тобой, решение очень странное)
Именно со стороны игрока. Сити сейчас одни из лучших в мире! Реальные претенденты на все турниры, в которых они участвуют) и это при том, что играют по сути без ярко выраженного нападающего. Однозначно, это понижение.
Я конечно не все матчи смотрю горожан, но Ферран там не на первых ролях) а в Барселоне он может стать лидером. У него есть шанс помочь каталонцам вернуть былые позиции. Вот именно за это походу и зацепился Торрес) ну я так вижу со стороны.
А Сити, понять несложно. Игрок хочет уйти, за него дают солидные деньги, которые помогут летом, а может и зимой подписать нападающего. Это может быть Холланд, Влахович или кто то другой. В итоге, все оказались в плюсе) не думаю, что горожане многое потеряет с его уходом.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 22:43
какой же мутный клубишко из Каталонии - то нехватки денег на зарплату и регистрацию новичков, то вдруг через месяц могут себе позволить такой транс не дешёвый, цирк похлеще чем липовые зм их благодетеля и истинного патриота -ну все наверно поняли о ком я
Elliada
Elliada
вчера в 22:37
Зачем переходить ?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:27
Очень скоро.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100