Стало известно, когда «Барселона» представит Феррана Торреса

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону».
Журналист Жерар Ромеро, который специализируется на каталонском клубе, сообщает, что презентация Торреса в качестве футболиста «сине-гранатовых» должна состояться утром или днём 28 декабря.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже подтвердил, что Ферран перейдёт в «Барселону».
Именно со стороны игрока. Сити сейчас одни из лучших в мире! Реальные претенденты на все турниры, в которых они участвуют) и это при том, что играют по сути без ярко выраженного нападающего. Однозначно, это понижение.
Я конечно не все матчи смотрю горожан, но Ферран там не на первых ролях) а в Барселоне он может стать лидером. У него есть шанс помочь каталонцам вернуть былые позиции. Вот именно за это походу и зацепился Торрес) ну я так вижу со стороны.
А Сити, понять несложно. Игрок хочет уйти, за него дают солидные деньги, которые помогут летом, а может и зимой подписать нападающего. Это может быть Холланд, Влахович или кто то другой. В итоге, все оказались в плюсе) не думаю, что горожане многое потеряет с его уходом.
Именно со стороны игрока. Сити сейчас одни из лучших в мире! Реальные претенденты на все турниры, в которых они участвуют) и это при том, что играют по сути без ярко выраженного нападающего. Однозначно, это понижение.
Я конечно не все матчи смотрю горожан, но Ферран там не на первых ролях) а в Барселоне он может стать лидером. У него есть шанс помочь каталонцам вернуть былые позиции. Вот именно за это походу и зацепился Торрес) ну я так вижу со стороны.
А Сити, понять несложно. Игрок хочет уйти, за него дают солидные деньги, которые помогут летом, а может и зимой подписать нападающего. Это может быть Холланд, Влахович или кто то другой. В итоге, все оказались в плюсе) не думаю, что горожане многое потеряет с его уходом.