Стало известно, когда «Барселона» представит Феррана Торреса

1640287479

вчера, 22:24

Нападающий «Манчестер Сити» близок к переходу в «Барселону».

Журналист Жерар Ромеро, который специализируется на каталонском клубе, сообщает, что презентация Торреса в качестве футболиста «сине-гранатовых» должна состояться утром или днём 28 декабря.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже подтвердил, что Ферран перейдёт в «Барселону».