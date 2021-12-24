Минамино высказался о своей редкой игровой практике в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» выразил неудовлетворенность своей редкой игровой практикой в мерсисайдской команде.

Как игрок, я всегда хочу играть в каждом матче. Я думаю, что своего рода разочарование свойственно игрокам (которые не играют), но мне нравится превращать это разочарование в позитив своим отношением.

Я каждый день прикладываю много усилий, чтобы играть больше и получать игровое время. Я хочу играть в больше игр и хочу доказать себе, что могу играть намного лучше, поэтому я использую свое разочарование, чтобы превратить все в позитив.

Но я нахожусь в лучшем клубе в мире, и я могу провести лучшее время в своей карьере в этом клубе. Как я уже говорил ранее, я хотел бы внести как можно больший вклад в этот клуб. Это лучшее, что я могу сделать.