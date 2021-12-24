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Минамино высказался о своей редкой игровой практике в «Ливерпуле»

вчера, 23:48

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино выразил неудовлетворенность своей редкой игровой практикой в мерсисайдской команде.

Как игрок, я всегда хочу играть в каждом матче. Я думаю, что своего рода разочарование свойственно игрокам (которые не играют), но мне нравится превращать это разочарование в позитив своим отношением.

Я каждый день прикладываю много усилий, чтобы играть больше и получать игровое время. Я хочу играть в больше игр и хочу доказать себе, что могу играть намного лучше, поэтому я использую свое разочарование, чтобы превратить все в позитив.

Но я нахожусь в лучшем клубе в мире, и я могу провести лучшее время в своей карьере в этом клубе. Как я уже говорил ранее, я хотел бы внести как можно больший вклад в этот клуб. Это лучшее, что я могу сделать.

Минамино выступает за «красных» с января 2020 года. В прошлом сезоне японец уходил в аренду в «Саутгемптон».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 18:37
Клопп не видит его, он лучше поставит Мане, который уже не тот как раньше. Лучше отпустить его в другой клуб.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:58
Такуми старательный техничный игрок
почаще выпускать его вместо допустим Мане, который сдал в последнее время и японец ничем не хуже его на данный момент
один тайм японец второй Мане или Фирмино или тот же Салах, которому тоже передышки на пользу пойдут
Минамино не хватает игровой "солидности" , уверенности, а эти качества придут с игрой в матчах, но ни как сидя на лавке, сколько не тренируйся на тренировках
Успехов и удачи самураю с Ливерпулем!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 09:27
с Лестером отлично отыграл,старался в каждом эпизоде, даже голевую и гол записал на себя,ну и не реализованный пеналь.Но будем честны,что пока до основы он не дотягивает,ведь пока что Ливерпуль не крепкий середняк,а претендент на ТрОФЕИ. в принципе выпускать периодически можно.как в АПЛе,в Англо-кубках и групповом ЛЧ.Мане,Салах,Жота будут куда более продуктивными,тот же Окс. Японец примерно такого же уровня,как и Ориги, выстрелит/не выстрелит в матче.
fp936rwugkzt
fp936rwugkzt
сегодня в 07:45
Значит валить надо
uczf6fk62bb6
uczf6fk62bb6
сегодня в 07:41
Вполне закономерный расклад
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:00
Если тренер не ставит, значит остальные лучше.
u9j4u6fhvcyq
u9j4u6fhvcyq
сегодня в 05:55
Это и так понятно
1bear
1bear
сегодня в 04:24
снова одна дорога - в аренду.
1bear
1bear
сегодня в 04:19
снова одна дорога - в аренду
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:54
Японцу вообще тяжело заиграть в АПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:06
Пусть в Саупгентоне и играет!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:12
Зря перешел в Ливерпуль. Клопп ему совсем шансов не дает. Надо уходить в аренду если хочет больше игровой практики.
протон
протон
вчера в 23:59
Было бы отлично если бы разыгрался во время Кубка Африки
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:53
Ну да, Минамино.
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