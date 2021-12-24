Минамино высказался о своей редкой игровой практике в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино выразил неудовлетворенность своей редкой игровой практикой в мерсисайдской команде.
Как игрок, я всегда хочу играть в каждом матче. Я думаю, что своего рода разочарование свойственно игрокам (которые не играют), но мне нравится превращать это разочарование в позитив своим отношением.
Я каждый день прикладываю много усилий, чтобы играть больше и получать игровое время. Я хочу играть в больше игр и хочу доказать себе, что могу играть намного лучше, поэтому я использую свое разочарование, чтобы превратить все в позитив.
Но я нахожусь в лучшем клубе в мире, и я могу провести лучшее время в своей карьере в этом клубе. Как я уже говорил ранее, я хотел бы внести как можно больший вклад в этот клуб. Это лучшее, что я могу сделать.
Минамино выступает за «красных» с января 2020 года. В прошлом сезоне японец уходил в аренду в «Саутгемптон».
почаще выпускать его вместо допустим Мане, который сдал в последнее время и японец ничем не хуже его на данный момент
один тайм японец второй Мане или Фирмино или тот же Салах, которому тоже передышки на пользу пойдут
Минамино не хватает игровой "солидности" , уверенности, а эти качества придут с игрой в матчах, но ни как сидя на лавке, сколько не тренируйся на тренировках
Успехов и удачи самураю с Ливерпулем!
почаще выпускать его вместо допустим Мане, который сдал в последнее время и японец ничем не хуже его на данный момент
один тайм японец второй Мане или Фирмино или тот же Салах, которому тоже передышки на пользу пойдут
Минамино не хватает игровой "солидности" , уверенности, а эти качества придут с игрой в матчах, но ни как сидя на лавке, сколько не тренируйся на тренировках
Успехов и удачи самураю с Ливерпулем!